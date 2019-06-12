Как считает Альфред Хеер (на фото), «нельзя исключать, что допрашивая Андреаса Гросса прокуратура Швейцарии действовала в интересах иностранного государства».

(© Keystone / Anthony Anex)

«Медвежья охота» в России теперь обсуждается в швейцарском парламенте. Зачем сотрудник швейцарской прокуратуры ездил в Россию? Не превысила ли прокуратура свои полномочия? Депутаты от Швейцарской народной партии (SVP) подозревают, что прокуратура Конфедерации могла работать «на чужое государство». Эти и другие темы обсудят в парламенте Конфедерации, точнее, им, как сообщает пресса страны, займется специальная парламентская Контрольно-ревизионная комиссия большой палаты парламента, Национального совета (Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats).

«Всё это очень дурно пахнет и в этом нужно досконально разобраться», — цитируют сегодня СМИ ШвейцарииВнешняя ссылка слова швейцарского депутата от консервативной Швейцарской народной партии (SVP) Альфреда Хеера (Alfred HeerВнешняя ссылка). Конкретно, «дурно пахнет» для него факт допроса в прокуратуре Швейцарии Андреаса Гросаа (Andreas Gross), бывшего депутата-социалиста. «Не могу понять, почему депутат швейцарского парламента и Совета Европы, обладающий парламентским иммунитетом, должен отчитываться от своей работе перед федеральной прокуратурой», — указывает А.Хеер. И именно по его требованию этим вопросом должна будет теперь заняться Контрольно-ревизионная комиссия (GPK-N). Подробности этого дела можно освежить в материале ниже.

Право и порядок Для швейцарского следователя охота на медведя обернулась приговором Бывший сотрудник Федеральной прокуратуры, курировавший «российское досье», осужден за получение взятки и злоупотребление служебным положением. Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 11:11 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Swiss federal official guilty of accepting benefits on bear hunt

Напомним, что к моменту своего допроса в прокуратуре Андреас Гросс уже не был депутатом. Допрос состоятся в ноябре 2016 года, но на прошлой неделе в связи с решением Федерального уголовного суда Швейцарии в Беллинцоне по делу бывшего сотрудника федеральной прокуратуры Виктора К. этот допрос снова оказался в центре внимания. Именно этот сотрудник, который работал в прокуратуре в качестве «эксперта по России» и был тем, кто провел допрос А. Гросса.

Тема допроса: доклад А. Гросса в Совете Европы об обстоятельствах смерти в московской тюрьме аудитора и юриста Сергея Магнитского. В этом докладе российские власти подвергались жесткой критике. В документе утверждалось, что ответственные за смерть Магнитского не опасаются никакого преследования, власти ничего не делают для расследования дела, покрывая тем самым грандиозное налоговое мошенничество.

Что касается процесса в Беллинцоне, то там этот допрос в центре событий не находился, речь шла о поездках Виктора К. в Россию и о его участии в медвежьей охоте на Камчатке, в связи с чем в адрес сотрудника прокуратуры были выдвинуты обвинения во взятках и злоупотреблении служебным положением в личных целях. Что же касается доклада Андреаса Гросса, то Виктор К. считал этот документ неубедительным, а потому его поездки в Россию преследовали цель «собрать материалы для того, чтобы дезавуировать этот доклад». Все подробности в материале ниже.

Право и порядок Швейцарский следователь хотел дезавуировать доклад по делу Магнитского По сообщениям СМИ Швейцарии, осужденный швейцарский следователь хотел получить в Москве данные, способные дезавуировать доклад по делу Магнитского. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета Tages Anzeiger

С точки же зрения Альфреда Хеера такого рода признания «относительно намерения дезавуировать доклад швейцарского парламентария вызывают огромное недоумение». По мнению представителя Швейцарского народной партии Виктор К. «злоупотребил доверием А. Гросса, не говоря уже о том, что допрос в прокуратуре швейцарского парламентария является более чем необычной и непривычной мерой. Тем самым прокуратура нарушила принцип разделения властей. Подкомиссия Контрольно-ревизионной комиссии по судам и прокуратуре (Subkommission Gerichte/BA der GPK) должна заново оценить действия прокуратуры и вновь опросить самого А. Гросса».

В интересах иностранного государства?



Как считает Альфред Хеер, «нельзя исключать, что допрашивая Андреаса Гросса прокуратура Швейцарии действовала в интересах иностранного государства». В связи с этим Контрольно-ревизионная комиссия должна проверить не только сам факт допроса, но и действия Виктора К. в последующий промежуток времени, в частности, в декабре 2016 года, когда он вновь отправился в Россию несмотря на то, что данная командировка была ему запрещена и запрет поступил от непосредственного начальства Виктора К. В ходе той второй поездки он встречался с адвокатом Натальей Весельницкой, представляющей интересы тех, кого обвиняют в смерти С. Магнитского.

В ходе процесса в Беллинцоне Виктор К. показал, что Н. Весельницкая обещала ему предоставить в его распоряжение некие «доказательные материалы». И теперь А. Хеер подозревает, что в ходе той встречи мог быть обсужден вопрос о том, насколько вероятно и возможно для швейцарской прокуратуры организовать допрос депутата парламента, предоставившего в Совете Европы доклад по делу Магнитского, столь негативно настроенный по отношению к властям в Москве. Уточним, что депутат из Цюриха А. Хеер с 2016 года тоже является членом Совета Европы и председателем швейцарской делегации в СЕ.

Пресса обращает внимание на то, что в рамках данного сюжета депутат от консервативной и правой партии берет под защиту депутата от левой партии. Обычно в рамках швейцарского внутриполитического дискурса представители этих партий находятся по разные стороны баррикад. Но на международном уровне, как видно, их внутренние швейцарские разногласия отходят на второй план. Как недавно отмечал Андреас Гросс, в рамках «Совета Европы нередко политические силы, марширующие у себя дома по отдельности, начинают вдруг работать заодно. А в борьбе против несправедливости и произвола меня часто и активно поддерживали коллеги и из SVP, и из правоцентристской партии швейцарских либералов (FDP)».

Швейцарский связной У. Браудер: российский шпион в органах власти Швейцарии? Американский инвестор Уильям Браудер в швейцарской прессе о неторопливом следствии Федеральной прокуратуры Конфедерации по делу Сергея Магницкого. Этот контент был опубликован 15 февраля 2018 г. 12:33 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Court upholds Swiss investigator’s dismissal due to Russian links



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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