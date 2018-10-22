Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 10:32 22.10.2018 - 10:32

Судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге: какой вес должны иметь решения этих людей для швейцарского законодательства? Ответ на этот вопрос даст швейцарский народ на референдуме 25 ноября 2018 года.

(Keystone)

Швейцарцы отвергают идею превалирования национального права над международным, поддерживая право коров иметь рога и законопроект о так называемых «Социальных детективах», расследующих случаи злоупотребления социальной помощью и обмана страховых компаний. Таковы результаты первого опроса общественного мнения, проведённого накануне референдума 25-го ноября 2018 года по заказу швейцарской национальной негосударственной телерадиокомпании SRG, подразделением которой является и наш сайт швейцарского иновещания на 10 языках SWI Swissinfo.

Впрочем, как подчёркивают социологи, все может еще сложиться совершенно иначе, ведь до общенационального голосования остаётся ещё месяц с лишним, тогда как указанный опрос, проведённый НИИ изучения общественного мнения gfs.bern является не более, чем моментальным снимком, а вовсе не абсолютно надёжным прогнозом. А выглядит этот снимок следующим образом: только 39% респондентов поддерживают народную законодательную инициатива «Швейцарское право вместо чужих судей» / «Инициатива в пользу укрепления правового суверенитета Швейцарии» («Schweizer Recht statt fremde Richter» / «Selbstbestimmungsinitiative»), запущенную национал-консервативной Швейцарской народной партией (Schweizerische Volkspartei / SVP).

Цель законопроекта, напомним, определить, в каком отношении находятся в Швейцарии международное право и национальное законодательство, и кто из них имеет приоритет. Инициатива предлагает сделать конституцию Швейцарии самым главным источником права в стране. В случае столкновения норм международного и национального права должны действовать нормы национального законодательства. Однако пока 55% опрошенных такую перспективу отвергают.

Ситуация в связи с инициативой «Швейцарское право вместо чужих судей» развивается по привычному для Конфедерации сценарию: сначала любая инициатива пользуется у народа огромной поддержкой, но затем, по мере приближения даты голосования, поддержка начинает таять. Связано это еще и с тем, что избиратели начинают предметно разбираться с сутью законопроекта, в результате чего становятся очевидными его как позитивные, так и негативные аспекты и последствия.

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Так получилось и с этим законопроектом, поддержку которому оказывает одна только Швейцарская народная партия (во франкоязычных западных кантонах ее называют Союз демократического центра, UDC, но поскольку немецкое название исторически закрепилось первым, то и на русский язык правильно переводить название этой партии именно как Швейцарская народная партия, — прим. ред.). Все остальные партии Швейцарии, равно как и все основные над- и межпартийные структуры и общественные организации, инициативу «Швейцарское право вместо чужих судей» отвергают.

Если посмотреть на разбивку по регионам, то за этот законопроект выступает только единственный италоязычный кантон Швейцарии Тичино. Здесь за него выступают пока 45% респондентов, против голосовали бы 44%, 11% пока со своим мнением не определились. Основной аргумент противников инициативы: примат национального права над международным нанесёт удар по интернациональным связям Швейцарии, причинив ущерб репутации Конфедерации в качестве надёжного международного партнёра и лишив граждан страны гарантий своих основных политических прав и свобод, например, отрезав их от права обращаться в европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ).

Аргументацию сторонников этой инициативы очень хорошо выразил главный редактор правоконсервативного швейцарского журнала «Вельтвохе» Роджер Кёппель. В своей недавней редакционной колонке он указал, что «судьи в ЕСПЧ назначаются такими людьми, как президент Путин, автократ Эрдоган и европейское пугало Орбан. И вот они должны лучше нас знать, как обстоят дела в Швейцарии с правами человека, лучше, чем даже судьи, избранные и контролируемые самими швейцарскими гражданами»?

(swissinfo.ch)

Кроме того, говорят сторонники инициативы, права человека и международно-правовые нормы обязательного характера (запрет рабства, геноцида, ведения агрессивных войн и т.д.) давно уже закреплены в конституции страны, а в отношении остальных норм швейцарские граждане давно уже имеют право суверенно решать, какие из них в стране действуют, а какие нет.

Коровьи рога будут закреплены в конституции?

Следующий вопрос касается народной законодательной инициативы «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere» («За достоинство сельскохозяйственных животных»). Уточним, что Швейцария — страна во многом особенная, в том числе и в смысле функционирования ее политических структур и институтов. Если почти во всех странах мира избиратели каждые четыре года меняют правительство, оставляя Основой закон, Конституцию, столетиями без изменений, то в Швейцарии происходит прямо противоположное: состав правительства, по крайней мере партийно-политический состав, может оставаться десятилетиями одним и тем же, а вот конституция меняется, дополняется и поправляется едва ли не каждый квартал. Процесс перманентной конституционной реформы стал для Конфедерации нормальным состоянием.

И вот теперь на референдуме 25-го ноября 2018 года в конституцию может быть внесена еще одна поправка, а именно, касающаяся обеспечения «достоинства сельскохозяйственных животных», а по сути являющаяся еще одним рычагом давления сельскохозяйственного лобби на правительство и форматом «выбивания» дополнительных средств в пользу отечественного сельхозпроизводителя. Такой лоббизм в Швейцарии, тем более имеющий поддержку народа, является абсолютно легитимным и оправданным.

Народ понимает, что коровы на лугу — это не только наличие молока в магазинах, но и еще гарантия от оползней, селей и камнепадов в горах. Недаром на данный момент законопроект «О коровьих рогах» поддерживают 58 процентов респондентов, против него выступают только 36%. Происходит это потому, что народ понимает — за внешне легкомысленным названием законопроекта скрывается предложение оказать поддержку одному из системных механизмов, обеспечивающих благосостояние страны. Пока, правда, 6% избирателей своего мнения на этот счет не сформировали и всё может измениться ближе ко дню референдума.

В частности, свое пока в целом позитивное мнение могут изменить сторонники Швейцарской народной партии. Будучи всегда лоббистом интересов фермерства и крестьян, эта партия на этот раз официально призвала голосовать против законопроекта «За достоинство сельскохозяйственных животных». Левый и «зелёный» сегменты швейцарского политического спектра эту инициативу, наоборот, поддерживают. Смогут ли её противники образовать единый лагерь и сплочённо выступить на референдуме? От ответа на этот вопрос, во многом, и зависит судьба этого, наверное, самого курьёзного законопроекта последних лет в Швейцарии.

А вы готовы «стучать»?

Неплохо пока выглядит ситуация в связи с довольно неоднозначным Федеральным законом «О социальных детективах». Этот закон позволяет компаниям социального страхования, например кассам пенсионного страхования, собесам, то есть структурам, рассчитывающим, назначающим и выплачивающим социальную помощь, компаниям страхования от несчастных случаев (SUVA) нанимать частных детективов, с тем чтобы в скрытом режиме собирать информацию о лицах, в отношении которых существует обоснованное подозрение в том, что они злоупотребляют социальным государством, получив поддержку или же страховые или пенсионные выплаты за счет налогоплательщиков обманным путём.

Этот закон был принят парламентом Швейцарии на весенней сессии 2018 года и тут же, с рекордной скоростью, вынесен на референдум. Противники закона говорят о непозволительной степени расширения полномочий федерального центра в сфере «шпионства» за собственными гражданами, в том числе и с применением самых современных средств, таких как дроны. Сторонники говорят о давно назревшей необходимости модернизации контрольно-ревизионных механизмов в области социальной помощи, пенсионного обеспечения и страховых платежей. Тем самым государство и страховые компании получают возможность эффективнее защищаться от откровенных проходимцев и обманщиков.

Из результатов опроса общественного мнения следует, что поддержать этот закон сейчас готовы 57% респондентов, 39% отвергают его. Интересно, что против задействования так называемых «социальных детективов» выступает прежде всего молодёжь, с другой стороны, как обычно, подавляющее большинство молодых людей принимать участия в референдуме не будет: молодёжная явка на голосования в Швейцарии уже многие годы находится на минимальном уровне. В целом же, судя по опросу, общая явка на очередной референдум составит примерно 46,4%, что является средним показателем по стране.

Опрос gfs.bern Как обычно накануне каждого референдума НИИ изучения общественного мнения проводит два опроса. Первый прошел в период с 1 по 12 октября 2018 года, опрошены были 3 772 гражданина Швейцарии с правом голоса из всех языковых регионов страны. Статистическая погрешность составила ±2,9%. Опрос был проведён по заказу общественной негосударственной телерадиокомпании SRG SSR, подразделением которой является и сайт швейцарского иновещания swissinfo.ch.

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Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров, swissinfo.ch

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