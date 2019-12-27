Этот контент был опубликован 27 декабря 2019 г. 10:30

Правительственные праздничные открытки способны рассказать очень много как о личностях министров, так и об их политических взглядах и предпочтениях. (Keystone / Peter Schneider)

Традиция отправлять праздничные поздравительные открытки с Рождеством и Новым Годом в Швейцарии имеет долгую историю. Министры в Швейцарии тоже люди, у них тоже есть родные и близкие, которым они посылают свои личные послания с пожеланиями всего самого доброго и хорошего.

Но при этом они еще и общественные деятели, поэтому такиеоткрыткиВнешняя ссылка носят еще и характер некоего философского послания, способного рассказать очень много как о личностях министров, так и об их политических взглядах и предпочтениях. Швейцарское общественное (негосударственное) франкоязычное телевидение RTSВнешняя ссылка провело краткую политологическую и художественно-эстетическую экспертизу таких открыток в уходящем 2019 году. Вот её результаты

Виола Амхерд возглавляет Министерство обороны, защиты населения и спорта. Она выбрала «камуфляжные» мотивы в голубых тонах с контрастными силуэтами атлетов, занимающихся разными видами спорта. Как указано в пресс-релизе министерстве, эскиз открытки придумала племянница Виолы Амхерд, а напечатана открытка была на бумаге, на 100% произведенной из переработанной макулатуры.

Внутри открытки находится цитата из поэта и «свободного мыслителя» Хорста Буллы, этакого немецкого аналога Станислава Ежи Леца: «Мечты и дерзкие планы суть первые шаги нового мышления, стартовый выстрел, импульс и начало перемен».

(Federal Council)

На первый взгляд открытка министра внутренних дел Швейцарии Алена Берсе (курирует здравоохранение, социальное страхование и культуру) выглядит как изображение глетчера на фоне ночного неба. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что это фотография одного из мест ведения археологических изысканий в историческом городе Помпеи, прикрытого от непогоды белым брезентом.

Идея открытки ясна: без изучения и защиты исторического наследия у нас не будет будущего. Фотограф из Лозанны Вирджиния Ребетес (Virginie Rebetez) была за эту фотографию номинирована на получение «Швейцарской национальной премии в области дизайна» (Swiss Design Awards).

(Federal Council)

Оба министра правительства от консервативной Швейцарской Народной партии (SVP / UDC) Ули Маурер и Ги Пармелен выбрали более традиционные образы. Министр экономики Г. Пармелен остановился на стилизованном силуэте горы Маттерхорн, который просматривается как бы сквозь прозрачную вуаль из микроскопических швейцарских крестов.

Его лозунг на Новый год: «Давайте осмелимся по-новому взглянуть на то, что кажется навечно неизменным».

(Federal Council)

Ули Маурер, который был президентом страны в 2019 году, выбрал для свой расположенной на тёмном фоне открытки серию традиционных швейцарских символов, включая фондюшницу, лыжи и корову с падающим снегом.

(Federal Council)

Для своей поздравительной открытки министр юстиции и полиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер выбрала рисунок 9-летней школьницы Яны из общины Вилен что в кантоне Тургау (регион Восточной Швейцарии, откуда родом сама министр).

Созданный специально для организованного ЮНИСЕФ конкурса «Нарисуй Рождество», рисунок изображает хоровод в составе детей самого разного расового происхождения.

(Federal Council)

Симонетта Соммаруга, министр экологии, транспорта и коммуникаций, сама, как известно, хорошая пианистка. Она будет президентом страны в 2020 году. Для своей открытки она выбрала фотографию двух молодых трубачей.

Телеканал RTS предполагает, что на фото — дети одного из сотрудников её министерства.

(Federal Council)

Министр иностранных дел Иньяцио Кассис выбрал для своей открытки фотографию склада с солью. В чем ее смысл? По мнению его министерства, соль, также, как и Швейцария, продукт простотой, по характеру независимый, будучи ингредиентом, только при условии наличия которого многие блюда получают шанс до конца раскрыть все свои вкусовые и ароматические сюрпризы.

Наверное, именно такой видится министру и роль Швейцарии («соль земли») на международной арене.

(Federal Council)

За кулисами власти Кто есть кто в федеральном правительстве Швейцарии? В Швейцарии окончательно утвердили состав правительства. Кто есть кто в новом кабинете? Наша справка. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и телеканал SRF



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, RTS

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