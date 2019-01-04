«ЕС ... должен изменить как стиль (своей риторики), так и содержание (предлагаемых вариантов). На данный же момент все это больше похоже на диктовку условий, чем на реальные переговоры», — подчеркнул А. Вебер. (© KEYSTONE / GEORGIOS KEFALAS)

Аксель Вебер (Axel Weber), немецкий экономист, председатель совета директоров крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS Group AG, считает, что Европейский союз должен прекратить диктовать условия Швейцарии и начать наконец, консультации по модальностям взаимоприемлемого компромисса в рамках подготовки проекта Рамочного (институционального) соглашения между ЕС и Швейцарией.

В интервью газетам Tages-Anzeiger (Цюрих) и Bund (Берн) Аксель Вебер подчеркнул, что нынешние требования, выдвигаемые ЕС, вряд ли будут одобрены швейцарским народом в случае, если они будут вынесены на референдум. Евросоюз и Швейцария, которая, как известно, не входит в ЕС, ведут сейчас как раз весьма трудно складывающиеся консультации на предмет базовых параметров институционального рамочного соглашения, призванного поставить будущие связи Берна и Брюсселя на прочную договорно-правовую базу.

Сейчас их отношения регулируются примерно 120-тью отдельными договорами, подписанными в период с 1992 года, когда Швейцария отказалась присоединяться к европейскому экономическому пространству, и до настоящего времени. А. Вебер убежден, что ЕС в настоящее время придерживается слишком жёстких позиций, которые фактически исключают достижение компромисса, приемлемого для швейцарских избирателей.

+ Что такое Рамочное (институциональное) соглашение между ЕС и Швейцарией?

«Параметры соглашения, которое, по мнению ЕС, было уже сторонами согласовано, были раскритикованы значительной частью населения Швейцарии и, по моему мнению, судьба этого документа в его нынешнем виде будет в случае выноса его на референдум, очень трудной», — сказал он в интервью швейцарским газетам. «Если ЕС хочет найти-таки решение проблемы институционального соглашения, он должен изменить как стиль (своей риторики), так и содержание (предлагаемых вариантов). На данный же момент все это больше похоже на диктовку условий, чем на реальные переговоры», — подчеркнул А. Вебер.

В декабре 2018 года швейцарское правительство заявило, что намерено провести широкое обсуждение параметров соглашения с ЕС и только потом принимать решение о том, следует ли соглашаться с этим документом в его актуальной форме. В результате ЕС хотя и не перечеркнул режим эквивалентности швейцарского и европейского биржевого права, и даже продлил его, но только еще на шесть месяцев. А. Вебер, бывший глава Центробанка Германии, также сказал в интервью, что он считает маловероятным, что Швейцарский национальный (Центральный) банк (SNB) поднимет процентные ставки на депозиты и что он будет продолжать политику «отрицательного процента» по меньшей мере еще до 2020 года.



Русскоязычная версия подготовлена: Игорь Петров, swissinfo.ch

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