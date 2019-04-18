Европейский парламент, находящийся в Страсбурге, является единственным европейским институтом, напрямую избираемым гражданами ЕС. (Keystone / Martin Ruetschi)

В конце мая граждане стран ЕС будут выбирать себе новый парламент. Швейцария не является членом Евросоюза и, казалось бы, эти выборы никаким образом ее не касаются. Но на деле ситуация выглядит совершенно иначе!

В Конфедерации проживают более двух миллионов человек с паспортом ЕС, причем из них около 1,4 млн — это граждане собственно стран Европейского союза и еще 600 тыс. являются гражданами Швейцарии с паспортом как минимум одной из стран, входящих в ЕС. Из них всех по приблизительным оценкам примерно 1,7 млн человек находятся в возрасте старше 18-ти лет, то есть они имеют право голосовать и принимать участие в выборах.

Тем самым в Швейцарии проживает даже больше потенциальных избирателей, чем в иных государствах объединённой Европы. Европейские выборы, поэтому, влияют напрямую как на саму страну, так и на ещё примерно 350 тыс. швейцарцев, проживающих на ПМЖ за границей и обладающих гражданством одной из стран Евросоюза.

Но в конечном итоге дело тут не только в тесных социально-экономических связях Конфедерации с её ближайшим европейским зарубежьем и не в близких человеческих контактах. Напомним, что большинство международно-правовых актов, подписываемых Евросоюзом с «третьими» странами, такими как Швейцария, требуют одобрения парламента ЕС. Таким образом, его состав напрямую оказывает влияние и на формирование внешнеполитического курса Швейцарии.

Любит, не любит, к сердцу прижмёт..? Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посетил Берн в ноябре 2017 года и встретился с тогдашним президентом Швейцарии Дорис Лойтхард. (© Keystone / Peter Klaunzer)

Европейские выборы также влияют на политическую ориентацию Европейской комиссии. С точки зрения Швейцарии, например, это может означать, что Берну может быть по итогам выборов вполне придется иметь дело с президентом Еврокомиссии, для которого хорошие отношения со Швейцарией вовсе не находятся на самом верху списка приоритетов.



Каждые пять лет граждане стран ЕС имеют возможность избирать депутатов Европейского парламентаВнешняя ссылка. Это единственная структура на уровне руководящих институтов ЕС, состав которой формируется напрямую гражданами. Выборы 2019 года пройдут в государствах-членах Евросоюза в период с 23 по 26 мая. Вы живете в Швейцарии и имеете паспорт страны ЕС? Или вы живете за границей Швейцарии и у вас швейцарский паспорт, а также паспорт одной из стран ЕС? Полезную информацию о европейских выборах 2019 года можно найти по этой ссылкеВнешняя ссылка. Конец инфобокса

«От персонального состава Еврокомиссии во многом зависит то, как будут распределены руководящие посты в ЕС», — говорит бывший вице-президент Европейской комиссии Гюнтер Ферхойген (Günter Verheugen). По словам этого немецкого политика, произнесённым им в рамках научно-практической конференции в Берне, посвященной европейским выборам, для будущего и Евросоюза, и всей Европы очень важно, какие конкретно личности займут эти посты по итогам выборов. Делать какие-либо предсказания он не решился, заметив, что «нет ничего невозможного, нас могут ожидать здесь очень большие сюрпризы».

В будущем он ожидает, что политическая работа в парламенте ЕС будет строиться на самых разных и постоянно меняющихся политических альянсах. «Вполне вероятно возникновение влиятельной фракции на крайне правом крыле, однако это вовсе не означает, что данный блок будет способен стабильно выступать в качестве единой, цельной политической силы, уж очень велики различия и разногласия между теми, кто этот блок будет формировать». Гюнтер Ферхойген в принципе не любит громких определений, о каких-то «судьбоносных выборах» он предпочитает лишний раз не говорить.

«Впервые это клише я услышал в 1961 году и с тех пор встречался с ними уже сотни раз. Но с учетом нынешней политической ситуации это определение находится не так уж и далеко от истины». С точки зрения немецкого эксперта, который с 2015 года возглавляет направление европейской интеграции в Агентстве модернизации Украины, эти выборы могут оказать решающее влияние на то, какое направление развития выберет вообще весь европейский интеграционный проект. Кроме того, станет окончательно ясно, насколько реально велика политическая поддержка у сил, настроенных скептически или даже враждебно по отношению к Евросоюзу».

Гюнтер Ферхойген, бывший вице-президент Еврокомиссии, в Берне. (Susanne Goldschmid Photography)

По словам Г. Ферхойгена ЕС находится сейчас в состоянии перманентного кризиса, который длится примерно с 2005 года. Именно тогда проект качественного углубления европейского интеграционного процесса потерпел поражение после того, как на референдумах во Франции и Нидерландах граждане отвергли проект Европейской конституцииВнешняя ссылка. Правда, по словам Ферхойгена, народ проголосовал не столько против содержания данного документа, сколько, скорее, против возникшего впечатления отсутствия баланса между властными претензиями Брюсселя и стремлением стран и регионов Европы сохранить свою автономию.

Европейский политик самокритичен, указывая, что «со временем это впечатление только усиливалось» и что «у нас в Европе возникли четыре довольно крупных структурных дефицита», имея в виду ставший уже притчей во языцех «брюссельский» стиль руководства, отсутствие базиса для былой сплоченности стран ЕС, сложности в выборе стратегического направления развития европейского проекта и дефициты в области демократической легитимизации власти на европейском уровне.

Однако время вышло. Евросоюз больше не может позволить себе еще нескольких лет, для которых был бы характерен процесс «дальнейшего выхолащивания самой сути, самой философии процесса европейской интеграции». Европа должна найти общие ответы на те вызовы и угрозы, с которыми сталкивается сейчас весь мир, будь то складывание нового баланса глобальных сил, будь то проблема поиска устойчивого базиса для развития мировой экономики, будь климатический вопрос или проблема растущего социального неравенства.

Гюнтер Ферхойген в Берне Бывший вице-президент Еврокомиссии принял участие в научно-практической конференции «Открытая Швейцария» (Offene Schweiz), проведенной в рамках серии конференций Europa hat die Wahl («У Европы есть выбор»), организуемой под эгидой проекта «Внешнеполитическая аудитория» (Aussenpolitische AulaВнешняя ссылка), рассчитанного на 2018–2019 годы и запущенного неправительственным Швейцарским обществом внешней политики (Schweizerische Gesellschaft für Aussenpolitik – SGA) и либеральным аналитическим центром Avenir Suisse. Гюнтеру Ферхойгену был задан вопрос на предмет того, как он, бывший вице-президент Еврокомиссии, оценивает оставшееся в распоряжении Швейцарии пространство для манёвра в том, что касается уточнения положений и модальностей будущего возможного рамочного соглашения Берна и Брюсселя? «Я испытываю глубокую симпатию к Швейцарии», — ответил европейский политик. «И я не думаю, что Швейцария поступит умно, если она будет чрезмерно громко упорствовать. Не раздражайте никого. Ведь то, что так важно для Швейцарии, необязательно важно для других стран. Евросоюз и так пошел вам навстречу даже в большей степени, чем мне казалось возможным. [...] Говорить тут больше не о чем», — добавил он. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне, swissinfo.ch

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