Этот контент был опубликован 23 сентября 2018 г. 13:42 23.09.2018 - 13:42

Расследовательская редакция холдинга Tamedia выяснила, что целью российских спецслужб был не только конгресс ВАДА, но еще и лаборатория радиологического и химико-бактериологического анализа в швейцарском городке Шпиц.

(Keystone)

Пресса Швейцарии продолжает публиковать материалы по российско-швейцарской «шпионской афере». Как пишет информированная SonntagsZeitung, «красной чертой» для Швейцарии уже больше года назад стал конгресс Всемирного антидопингового агентства WADA в Лозанне в марте 2017 года, который стал, по всей видимости, первой крупной целью новейшего российского шпионажа в Швейцарии. А накануне посол России в Швейцарии Сергей Гармонин дал интервью швейцарскому национальному негосударственному телевидению на немецком языке SRF. Ответ на него со стороны прессы Швейцарии последовал незамедлительно.

Но обо всём по порядку. В четверг 20 сентября посол России в Швейцарии Сергей Гармонин дал интервью швейцарской новостной программе Tagesschau. Днями раньше он обвинил швейцарскую прессу в русофобии и дезинформации, на что в ответ пресса Швейцарии, в частности, печатные СМИ, входящие в издательский холдинг Tamedia, заявила, что посол не понимает, или не хочет понимать, принципы работы прессы Конфедерации. В интервью национальному негосударственному телевидению на немецком языке SRF посол С. Гармонин продолжил отстаивать эту же линию, постаравшись, одновременно, «дипломатично» снизить накал дискуссий, мол, это все «определенные круги».

Шпионаж «Швейцария всегда была для шпионов интересной» Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и телеканал SRF Посол России три раза вызывался в МИД Конфедерации — депутаты требуют больше информации — что думает швейцарский эксперт.

«Я не вижу в наших отношениях конфронтации или какого-то кризиса», — отметил посол в телеинтервью. «Это всё раздутая определёнными кругами кампания», — подчеркнул Сергей Гармонин далее, согласившись с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом в том, что Берн и Москва должны вести «конструктивный, открытый диалог». Публикации, в частности, газеты SonntagsZeitung посол отверг самым решительным образом: «Все, что мы до сих пор слышали, основано на домыслах. Выводы, которые делают журналисты, носят преувеличенный характер, искажают реальность и ведут к напряжённости. Все это отнюдь не служит укреплению наших отношений».

Напомним, что публикации средств массовой информации, входящих в издательский холдинг Tamedia, опираются на доклад швейцарской разведывательной службы NDB, в котором излагаются аналитические выкладки по ситуации в области национальной безопасности по состоянию на 2018 год. В соответствии с этим документом «каждый четвёртый аккредитованный в Швейцарии дипломатический сотрудник Российской Федерации является человеком, причастным к деятельности спецслужб или ведущим разведывательную деятельность».

Ответом посла стал риторический тезис о том, что «одна небольшая ложь ведет к возникновению большой неправды». В этом докладе, указал посол, нет ни прямых обвинений, ни фактов, в соответствии с которыми можно было бы говорить о российском шпионаже в Швейцарии, в том числе и под дипломатическим прикрытием. «Ничего подобного я в этом документе не увидел», — подчеркнул посол в интервью, посмотреть которое в оригинале можно по этой ссылке.Внешняя ссылка

Отравление Скрипалей «Новичок»: швейцарский эксперт исключает ошибку британских коллег Автор: Русская редакция Swissinfo.ch Руководитель лаборатории в Шпице уверен, что те правильно определили примененный нейротоксин, пишет газета NZZ. Другие языки 1 английский (en) Bern rejects joint Russian probe into Skripal case

На этой неделе министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис проведёт консультации со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на традиционной осенней сессии ГА ООН. Вопрос шпионажа, скорее всего, также будет находиться на повестке дня консультаций. Посол Сергей Гармонин ожидает, что стороны используют эту возможность встречи на личном уровне для того, чтобы внести ясность в ситуацию. «Цель ее — возвращение к исторически крепким, дружественным и уважительным отношениям между двумя странами». Швейцарский МИД (ФДИД/EDA) от комментариев в связи с интервью посла С. Гармонина отказался. Не отказался от комментариев холдинг Tamedia.

О том, как поссорились посол России и швейцарская пресса

В этой, выдержанной в довольно раздражительном тоне редакционной статьеВнешняя ссылка, главный редактор холдинга Артур Рютисхаузер (Arthur Rutishauser) замечает, что послу «нужно было иметь большое мужество для того, чтобы продолжать сеять сомнения даже перед лицом однозначных доказательств. Такая тактика была и остается в арсенале российских спецслужб и их высшего руководителя, Владимира Путина».

А. Рютисхаузер напоминает в своём материале о том, «как еще в апреле этого года Сергей Лавров утверждал, что химико-бактериологическая лаборатория швейцарского Минобороны в городе Шпиц якобы подтвердила наличие в пробах из Солсбери наличие отравляющего вещества BZ, каковое действительно никогда не находилось на вооружении СССР. Однако это утверждение оказалось ложью». Точно также, указывает журналист, лгала Москва и в рамках допингового скандала. А на прошлой неделе расследовательская редакция холдинга Tamedia выяснила, что лица, подозреваемые в отравлении Скрипалей, несколько раз бывали в Швейцарии и что «нельзя исключать, что частично эта акция была подготовлена именно здесь».

«И все равно, если верить послу, речь идет о раздутой кампании. Но это тоже ложь. Во-первых, за всеми этими разоблачениями не стоит никого, кроме наших журналистов». Кроме того, указывает далее А. Рютисхаузер, опираются они на доклад швейцарской разведывательной службы NDB. И вот уже с прошлой недели «мы знаем, что официально именно Россия является страной, осуществляющей в Швейцарии активный шпионаж». Журналист призывает далее политические круги Швейцарии придерживаться единой позиции, осуждая заявление, с которым выступила Э. Шнайдер-Шнайтер, глава Комитета по внешнеполитическим делам Национального совета, большой палаты парламента Швейцарии.

Эта депутат считает, что «Швейцария должна отказаться от мер, принятых против России». А Рютисхаузер убеждён, что эта швейцарская политик, которую многие прочат на место в правительстве, которое скоро освободит нынешняя министр экологии, транспорта и коммуникаций Дорис Лойтхард, относится к «шпионской афере» недостаточно серьёзно. «Тот, кто именно сейчас требует этого (отказаться от санкций в отношении рада лиц и фирм из России, — прим. ред.), тот, фактически, предлагает просто-таки поощрить Россию за ее шпионаж в Швейцарии, а политик, который выходит на публику с такими предложениями, сам дискредитирует себя в своих высоких политических амбициях».

«Красная черта»

В своём очередном выпуске информированная SonntagsZeitung продолжает шпионскую тему и указывает в своей центральной публикации номера о том, что контрразведывательные службы Швейцарии вот уже почти целый год считают российский шпионаж приоритетом. Поводом, своего рода «красной чертой», уже больше года назад стал конгресс Всемирного антидопингового агентства WADA, прошедший в Лозанне в марте 2017 года.

Именно эта конференция стала, как утверждает газета, первой крупной целью новейшего российского шпионажа в Швейцарии. Прокуратура Швейцарии начало следствие, в ходе которого обнаружилась связь с парой агентов, позже арестованных в Гааге. Есть неподтверждённые сведения, что эти двое были теми же самыми «Петровым и Бошировым», разоблачёнными позже британскими спецслужбами в связи с покушением на Скрипалей в Солсбери.

Сведения, которые вот в этом интервью поделился с прессой бывший президент Швейцарии Самуэль Шмид, занимавшийся по линии ВАДА российским допинговым скандалом, выглядят теперь несколько иначе. В этом интервью С. Шмид указывает, в частности, что в 2017 году «во время конгресса ВАДА делегация российских спецслужб проживала в том же отеле».

Шпионаж Отравление Скрипалей было подготовлено в Швейцарии? Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo по материалам газеты SonntagsZeitung Пресса Швейцарии: лица, подозреваемые в отравлении отца и дочери Скрипаль, несколько раз бывали в Женеве — столице мирового шпионажа.

Сам бывший министр обороны Швейцарии, курировавший в бытность свою в правительстве швейцарские спецслужбы, не уточняет никаких подробностей, даже после того, как расследовательская редакция холдинга Tamedia выяснила, что целью российских спецслужб был не только сам конгресс ВАДА, но еще и лаборатория радиологического и химико-бактериологического анализа в швейцарском городке Шпиц.

«Атмосфера чрезвычайной нервозности»

Газета SonntagsZeitung утверждает, со ссылкой на неназванные источники в Федеральном дворце в Берне, что «в правительстве Конфедерации царит в связи со шпионской аферой атмосфера чрезвычайной нервозности». Поэтому сейчас во всех властных структурах исполнительной власти страны введено строгое эмбарго на какие-либо новые подробности с тем, чтобы не осложнять дополнительно встречу Кассиса и Лаврова в Нью-Йорке «на полях» очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом газета спрашивает, зачем нужен «аналоговый» шпионаж в эпоху «кибер-атак» и «гибридных ассиметричных ответов»?

Ответ газеты — такой шпионаж все еще сохраняет смысл, с учетом того, например, находясь в физической близости от объекта шпионского интереса, можно, используя спецсредства, взломать, как правило, всегда слабо защищённые беспроводные сети WLAN. И это при том, что, по информации швейцарской разведки NDB, число и интенсивность российских кибер-атак в отношении «критических объектов» в Швейцарии постоянно растёт.

Именно поэтому сразу после лозаннского конгресса ВАДА швейцарская разведка решила выделить Россию в отдельное производство и придать ему, с полного одобрения нынешнего министра обороны Швейцарии Ги Пармелена, приоритетное значение. Как напоминает SonntagsZeitung, первые российские кибер-атаки в отношении Швейцарии были зарегистрированы еще в 2009 году. Тогда вредоносным разведывательным программным обеспечением были заражены 15 компьютеров швейцарского МИД. Атаке подверглись и учётные записи известной швейцарской дипломата Хайди Тальявини, долгое время работавшей в России и составившей по заказу ЕС доклад относительно политики России на грузинском направлении. В 2016 году похожим образом оказалась инфильтрирована IT-инфраструктура швейцарского оборонного государственного концерна RUAG.

(Valeriu Kurtu)

Привлечь же к персональной ответственности каких-то определённых лиц во всех этих случаях швейцарские правоохранительные органы не смогли. Федеральная прокуратура остановила следственные действия. А вот в деле, связанном с шпионскими атаками против конгресса ВАДА в Лозанне, швейцарская прокуратура смогла сделать значительный шаг вперёд. После того, как весной этого года в Гааге была разоблачена связка российских агентов, прокуратура обратилась к правительству Швейцарии с просьбой предоставить ей право вести свои следственные действия. Без такого разрешения прокуратура не может вступать на территорию, находящуюся в компетенции разведки. Как указывает SonntagsZeitung, «положительное решение правительства могло бы очень разозлить Путина, поэтому Федеральный совет пока не торопится с дальнейшими шагами».



Подготовил: Игорь Петров, Keystone-ATS

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