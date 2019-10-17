Эти экзопланета и звезда были открыты Нобелевскими лауреатами, нарисованы художником, а имена для них предстоит выбрать широкой публике. (Keystone)

Появится ли на небосклоне звезда по имени Фондю? Или планета с названием Раклет? Швейцарцы предложили более 1500 вариантов названий для новых экзопланеты и звезды. Двенадцать лучших из них представлены для общественного голосования.

Два швейцарских астронома, Мишель Майор (Michel Mayor) и Дидье Кело (Didier Queloz), только что ставшие лауреатами Нобелевской премии по физике за открытие в 1995 году первой из серии экзопланет, то есть планет , вращающейся вокруг звезды из другой солнечной системы. За этим открытием последовало еще много экзопланет, и одна из них, «HD130322 b», а также ее звезда в созвездии Девы вскоре получат новое, более запоминающееся имя, выбрать которое предстоит общественным голосованием.

Швейцарское астрономическое общество получило «удивительно большое количество предложений», поделился его член Кристиан Вернли (Christian Wernli). Но нам стали известны только 24 лучших названия, точнее – 12 пар астрономических имен, одно – для планеты и второе – для звезды.

Жюри, в состав которого входит Мишель Майор, отобрало их для финального тура конкурса, и публика может проголосовать за одну из этих пар до 10 ноября. О том, какое название победит, будет объявлено ближе к концу года, говорится в сообщении общества на его сайте.

Айгер или Раклет?

Среди предложений есть такие пары, как Раклетт в качестве названия для планеты и Фондю – для ее звезды. Или имена персонажей, знакомых швейцарским детям по комиксам и мультфильмам: «Касперли» и «Глоби». Или напоминающие о созвездии Девы имена швейцарских гор Эйгер и Мёнх, две знаменитые горные вершины в массиве Бернских Альп Юнгфрау, что на немецком языке означает «девственница», а также и название зодиакального знака Дева. А может быть, в космосе увековечат Алечский ледник, назвав именем Алеч планету, а ее звезда получит имя Фишер, от названия региона, где он расположен?

Как сообщает Швейцарское астрономическое общество, из Швейцарии пока еще безымянную звезду очень хорошо можно увидеть с помощью небольшого телескопа, хотя она и находится на расстоянии 100 световых лет от нас. Однако экзопланета не видна даже если смотреть в ее сторону через самые большие телескопы.

Экзопланета HD130322 b была обнаружена в 1999 году группой специалистов из Женевского университета во главе с Мишелем Майором.

А как нельзя называть планеты?

По условиям Швейцарского астрономического общества, на конкурс не принимались имена живых людей или тех, кто умер менее 100 лет назад, а также личностей, которые прославились военной, религиозной или политической деятельностью, и имена литературных и киноперсонажей, чтобы не иметь дело с областью авторского права. Не принимались на конкурс названия торговых брендов, аббревиатуры и придуманные слова, а также… бранные выражения и клички домашних животных.









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