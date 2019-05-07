Противопожарная служба аэропорта Цюрих/Клотен способна в соответствии с действующими нормативами выехать к месту возгорания уже через 20 секунд после получения сигнала тревоги.

(SRF-SWI)

Фото- и видеоматериалы, запечатлевшие катастрофу самолета Suchoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», не могут оставить равнодушными. И возникает вопрос, каким образом в случае возникновения такой ситуации следует организовывать эвакуацию пассажиров из салона самолета, совершившего экстренную аварийную посадку?

Швейцарская общественная телекомпания SRF отправилась в аэропорт Цюриха, главные воздушные ворота страны, и поговорила там со специалистом Учебного центра, созданного в составе аэропорта авиакомпанией Lufthansa (напомним, что швейцарский национальный авиаперевозчик SWISS является дочерним предприятием германского транспортного концерна).

Пожарные машины — супероружие

Самым могучим оружием, с помощью которого можно бороться с возгоранием, являются пожарные машины, специально созданные для нужд аэропортов и оперирующие на взлетном поле. Противопожарная служба аэропорта Цюрих/Клотен способна в соответствии с действующими нормативами выехать к месту возгорания уже через 20 секунд после получения сигнала тревоги. В качестве средства пожаротушения эти похожие на бронированных монстров машины используют синтетическую фторо- и углеводородную пену, порошок (гидрокарбонат натрия), двуокись углерода и собственно воду.

Самым могучим оружием, с помощью которого можно бороться с возгоранием, являются пожарные машины, специально созданные для нужд аэропортов и оперирующие на взлетном поле.

(SRF-SWI)

Сигнал тревоги пожарным поступает обычно с главной диспетчерской вышки. Именно диспетчеры сообщают противопожарным службам о факте находящегося в аварийной ситуации самолёта. «В любой точке аэропорта мы можем оказаться менее чем за три минуты», — говорит Петер Вульшлегер (Peter Wullschleger), начальник Службы противопожарного обеспечения полётов воздушных судов аэропорта Цюрих/Клотен (Kommandant der Flughafenfeuerwehr Zürich). После прибытия к горящему самолету «пожарные расчеты должны взять возгорание под свой контроль и обеспечить спасающимся по надувным трапам пассажирам так называемую «фланговую защиту» от огня».

Блокированные трапы — что делать?

Что касается аварии самолета компании «Аэрофлот», то в данном случае недоступными были два трапа из четырёх. «Отсутствие трапов серьезно осложняет ситуацию», — говорит Петер Вульшлегер. «В этом случае спасением для пассажиров могут стать лестницы пожарных машин, выдвинутые вплотную к фюзеляжу самолета. По этим лестницам пожарные могут осуществить так называемую „операцию изнутри“, попав в салон и начав оказывать пассажирам, особенно находящимся уже без сил, помощь при эвакуации».

Самую большую опасность, однако, представляет собой керосин, авиационное топливо, являющееся веществом весьма пожароопасным и мгновенно воспламеняющимся. «Поэтому мы всегда исходим из того, что при спасении людей речь идет не о минутах, а о в буквальном смысле слова секундах», — подчеркивает П. Вульшлегер.

Покидать салон без личных вещей

В салоне самолета основную ответственность за организацию эвакуации пассажиров несут члены экипажа. В аэропорту Цюриха соответствующие тренинги осуществляются на базе учебно-практического центра Lufthansa Aviation Training CenterВнешняя ссылка. По меньшей мере раз в год на его базе члены экипажей проходят переподготовку и проходят курсы повышения квалификации. Особое внимание уделяется вниманию сотрудников, работающих в салоне с пассажирами, и их способности думать «на несколько шагов вперед».

«Члены экипажа обычно обязаны подавать краткие и четко сформулированные указания-команды, понятные даже пассажиру, находящемуся в шоке от происходящего: „Расстегнуть ремни“, „Покинуть салон“ и так далее!», — говорит Клара Штуки (Clara Stucki), ведущий эксперт Центра со специализацией на безопасности полётов. «Пассажиры обязаны покидать салон без личных вещей и не отвлекаясь на делание фотографий и на видеосъемку — а именно это мы видели в случае с эвакуацией пассажиров из самолета «Superjet 100».

видео пожарные Тренировка противопожарных служб Аэропорта Цюрих.

В будущем пожарные и учебные службы аэропорта Клотен внимательно проанализируют трагедию в Москве с целью интегрировать полученный опыт в программы обучения наземного и воздушного персонала. «Выводы из этой катастрофы должны быть сделаны очень серьезные», — резюмирует телеканал SRF. С материалом в оригинале на немецком языке можно ознакомиться по ссылке.Внешняя ссылка



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!