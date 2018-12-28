В Швейцарии вышла в свет монография «Операция Светлана». посвященная малоизвестному эпизоду в истории холодной войны, когда дочь Сталина Светлана Аллилуева, на пути в эмиграцию в Америку в 1967 году, остановилась в Швейцарии.
Здесь, ожидая, пока будут оформлены ее документы и завершатся переговоры в связи с ее побегом из СССР, она прожила шесть недель в монастырях и тайных убежищах. Мы встретились с автором книги, швейцарским историком и журналистом Жаном-Кристофом Эмменегером, и поговорили с ним об истории и немного о современности.
Swissinfo.ch: На литературной сцене Вы — человек новый. Как Вы на нее вошли, и что связывает Вас с Россией настолько, что она встала в центр Ваших писательских интересов?
Жан-Кристоф Эмменегер (Jean-Christophe EmmeneggerВнешняя ссылка): «Операция Светлана. Шесть недель дочери Сталина в Швейцарии» — это моя первая книга, но до того я много писал. Я родился во Фрибуре, окончил филфак Фрибургского университета и работаю независимым журналистом в швейцарских СМИ, занимаюсь журналистскими расследованиями.
В нашей семье есть легенда, что у одного из предков — русские корни, правда, документальных подтверждений этого не нашлось, скорее всего, это просто романтическая история. Как бы то ни было, Россия меня интересовала настолько, что впервые я побывал в ней еще подростком, в 1993 году.
В середине 2000-х я немало провел времени в Санкт-Петербурге и в Москве в качестве студента по обмену. Тогда я отдыхал от западной культуры — несмотря на эпоху зарождения российского неокапитализма, рекламы и всего такого у вас все же было меньше, чем у нас. Парадокс: многие из моих новых русских друзей любили то, что идет с Запада, а я именно от этого бежал. Помню, что пытался им объяснить, что все не так, как кажется...
Swissinfo.ch: Вы работали над книгой много лет. Что определило выбор темы и персонажа?
Ж.-К. Э.: Вернувшись из России в 2006 году, я интересовался всем, что соединяет две наших страны. Однажды кто-то во Фрибуре сказал мне: «А ты знаешь, что здесь в монастыре жила дочь Сталина?» Эта история не была секретом, в 1967 году о ней немало говорили, но к моему поколению все уже позабылось.
Я написал об этом небольшую статью, но Светлана Аллилуева не выходила у меня из головы, особенно после ее смерти в 2011 году. Несколько лет назад швейцарский федеральный архив открыл ряд дипломатических документов, изучая их, я наткнулся на информацию о том, как швейцарский дипломат Корнелио Соммаруга выдал дочери Сталина визу.
«Швейцарская виза была поставлена в мой паспорт в автомобиле швейцарского представителя; мы долго кружились, на наших двух машинах, вокруг клумбы около аэропорта, недалеко от Рима, пока наконец не опознали друг друга, и я перешла в его машину. Представитель был очень симпатичным, а его секретарша держала в руках бутылочку с чернилами и печать. Мы весело шутили, а потом я перешла в свой автомобиль». Из книги Светланы Аллилуевой «Только один год».
Swissinfo.ch: Уточним, что известный дипломат Корнелио Соммаруга, кстати, отец депутата парламента от партии социалистов Карло Соммаруга, в свое время возглавлял Международный Комитет Красного Креста.
Ж.-К. Э.: Да, я нашёл его телефонный номер, и мы проговорили полчаса, он хорошо припоминал всю эту историю. Тогда я писал для независимого журналистского проекта sept.info. Журнал купил у меня эту историю, а потом они взяли меня на работу. И я написал еще ряд статей на эту тему, занимаясь и другими расследованиями. Я нашёл множество свидетелей истории дочери Сталина, среди которых, например, швейцарский адвокат, который занимался юридическими делами Светланы, фотограф, семья федерального агента или монахиня.
С июня 2016 извлёк все, что смог, из федеральных архивов в Берне, прошел по всем следам Светланы, исправил неточности в предыдущих публикациях. В этом году книга вышла в издательстве Slatkine в Женеве.
Swissinfo.ch: В России о Светлане Аллилуевой помнят мало. В основном то, что ее мать покончила с собой, а девочкой она сидела на коленях у Берии. Американскую дочь Ланы Питерс (такое имя Аллилуева взяла в эмиграции в США), в российской прессе представляли плохо воспитанной и страшно далёкой от русской культуры.
Ж.-К. Э.: Сразу после отъезда дочь Сталина привлекала очень большое внимание во всём мире. В 1990-е и 2000-е годы о ней забыли, наверное, в постсоветской культуре это была неприятная страница истории, которую хотелось побыстрее перевернуть. Но люди на Западе хотели знать, как жили в СССР, и в этом смысле ее «Двадцать писем другу» — это интересная книга, откуда видно также, какой она была человек.
Swissinfo.ch: Какой же? Нравится ли она Вам?
Ж.-К. Э.: Можно сказать, что для меня в этой книге существуют две героини. К первой я испытываю привязанность и уважение. По воспоминаниям современников, Светлана Аллилуева была умна и обаятельна, наделена многими талантами, свободно говорила на иностранных языках.
Характер у нее был противоречивый, но с такой судьбой это не удивительно: ее мир рушился слишком много раз. Вначале она — ребёнок обожающего отца, потом оказывается, что отец — тиран, а мать покончила с собой. Она вращалась среди людей на высоком уровне, как в Швейцарии, так и впоследствии в Америке. Поскольку ей не нравилась государственная американская школа, ее дочь пошла в частную. Все государственное напоминало ей СССР, а культура гамбургеров ей претила. Это-то меня в ней и привлекает — независимый дух, который ищет смысла в жизни, в том числе и в религиях.
А вторая героиня книги — это холодная война. Через судьбу Аллилуевой эта война воплощалась в действия политическом, социальном и человеческом уровнях. Через нее мы видим, как Швейцария идет на секретное соглашение с Соединёнными Штатами, чтобы не портить отношения с СССР. И дочь Сталина делается разменной монетой в играх великих и малых держав.
Swissinfo.ch: В ее судьбе масса роковых поворотов, и кажется, она приняла целый ряд фатальных решений. Не доверься она тому или этому, не подпиши те или иные документы, попроси она убежища в Швейцарии и так далее... Был ли для Вас момент, когда хотелось ей сказать: «Остановись, не делай этого»?
Ж.-К. Э.: Действительно, ее жизнь — это цепочка нанизанных одно на другое решений. Хочет остаться в Индии — нельзя. Пишет книгу — и миллионные гонорары за нее испаряются. Оставляет в Советском Союзе двоих детей в надежде, что те все поймут — но дети не разделяют ее решения.
Однако в каждом конкретном случае у нее просто не было выбора. Страны перекидывали ее как горячую картофелину. Наивная, она положилась на американцев, думая, что получит убежище в США, и не предприняла никаких шагов, чтобы остаться в Швейцарии. Подай она тогда ходатайство о предоставлении политического убежища, швейцарцы были бы обязаны реагировать! Из документов Федерального совета ясно, что здесь не исключали такой возможности.
«В пятницу, 10 марта 1967 года, в 9 утра 55 минут Федеральный совет впервые поднимает на пленарном заседании вопрос „Пребывание Светланы в Швейцарии“. В курс дела коллег вводит федеральный советник (министр) Вилли Шпюлер (Willy Spüler, 1902-1990), глава МИД. В то же самое время его правая рука Антонино Яннер (дипломат, посол Antonino Janner, 1917-1982) в задней комнате обсуждает это с Эженом Кавьезелем (Eugen Cаviezel), комиссаром федеральной полиции (Fedpol). Именно А. Яннер станет связующим звеном между высшими политическими инстанциями Конфедерации и представителями властей на местах. А также руками и мозгом всей „операции Светлана“ в Швейцарии: под его руководством шёл анализ ситуации, а принятые коллегиально небольшой группой, при его неизменном присутствии, решения передавались на одобрение в Федеральный совет». (Из книги «Операция Светлана», Жан-Кристоф Эмменеггер).
Swissinfo.ch: Когда я читала эту книгу, для меня в ней тоже были две героини: это Светлана Аллилуева и швейцарская дипломатия. Не менее половины книги посвящено тонкостям и тайнам швейцарской дипломатии, что делает ее очень увлекательной. Молодой дипломат Корнелио Соммаруга был вторым атташе посольства Швейцарии в Риме. Почему именно ему поручают, в отсутствие посла, выдать в автомобиле какой-то незнакомке швейцарскую визу? Загадка.
Ж.-К. Э.: Вот так действуют швейцарские связи на практике. Меня также лично очень заинтересовала личность сотрудника МИД Антонино Яннера, непосредственно сопровождавшего Светлану все ее время в Швейцарии, чей отец был другом Корнелио Соммаруга. Все они были в армии, изучали право или экономику, это маленькая швейцарская элита.
Swissinfo.ch: И Вы тоже принадлежите к этой элите?
Ж.-К. Э.: Только не к этой. Благодаря университетскому диплому и работе журналиста и писателя я вхожу в круг элиты другого рода — «рыцарей пера», граждан Республики Литературы! Это дает мне куда большую свободу затрагивать деликатные темы, несмотря на то, что описываемые события произошли полвека назад. Посмотрим, не будет ли последствий у моей книги.
Swissinfo.ch: Как принималось решение, где разместить дочь Сталина? Например, она останавливалась в специальных гостиницах типа убежищ, жила в монастыре. Неужели у швейцарской службы разведки есть «свои» монастыри?
Ж.-К. Э.: Религиозные институты Европы, в особенности католические, известны своими связями в верхах. Однако, как осуществляется такая связь на практике? Не надо думать, что швейцарский министр снимает телефонную трубку и звонит в монастырь, отдавая распоряжения. Скорее, все решается ниже, через родственные и дружеские контакты на всех уровнях. Делом Светланы занимались два федеральных советника, руководителя Департамента полиции и Департамента политики (сегодня — иностранных дел). У их подчинённых были свои доверенные лица и так далее.
Swissinfo.ch: Находилась ли Аллилуева в Швейцарии в опасности?
Ж.-К. Э.: Физической — да, безусловно. Пребывание ее не было тайным, существовал риск похищения, опасались также нападения различных политических группировок, например, анархистов, крайне левых или крайне правых. Швейцарцы предоставляли ей охрану и защиту в виде двух-трех федеральных агентов. Кстати, за время жизни здесь она получала массу писем, и среди них — четыре десятка предложений руки и сердца, что ее весьма позабавило.
Яннер пригласил меня пообедать у него в доме, с семьей, в Берне. Это был очень тёплый, домашний вечер. ... Восьмилетний Марко давно слышал от отца о «несчастной тёте, которую не хочет принять ни одна страна, и которая не может повидать своих детей». Мальчик постепенно стал без конца спрашивать о «бедной тёте» — как она теперь? Он жалел меня и полюбил. ... Я собрала все итальянские слова, какие знала — «caro bambino, mio piccolo bambino, grazie», и целовала его боясь расплакаться..." (Из книги «Только один год», Светлана Аллилуева).
Swissinfo.ch: Эпизод, в котором рассказывается, как Аллилуева получает швейцарскую визу и обязуется не делать политических заявлений и не просить убежища, заставляет вспомнить о приезде в Швейцарию Михаила Ходорковского в 2013 году, прямо из тюрьмы. Он сразу заявил, что не будет заниматься политикой. Через пару лет, однако, переехал в Лондон, откуда поддерживает гражданское движение «Открытая Россия». Не подписывал ли он чего-то подобного?
Ж.-К. Э.: Я не знаю, потому что не изучал этот вопрос. Теоретически случай сравнимый, но насколько мне известно, Михаил Ходорковский получил обычный вид на жительство, обладал свободой въезда и выезда из Швейцарии, а также мог свободно высказывать свое мнение. Еще одно отличие от Светланы: у господина Ходорковского были огромные деньги в Швейцарии! Светлана не имела связи со Швейцарией и не имела денег в швейцарских банках. У нее не было ни копейки, когда она приехала! Это американцы одолжили ей несколько сотен долларов, которые она должна была потом вернуть.
С масштабом личности Светланы Аллилуевой можно сравнивать, скорее, такие фигуры, как Сноуден или Ассанж. Не обладая, в отличии от них, секретной информацией (кроме некоторых малозначительных деталей о семейной жизни людей сталинского круга), она представляла для Запада огромное символическое значение. Сам факт, что дочь этого человека покидает родину, бросал огромную тень на всю советскую систему.
Swissinfo.ch: Почему дочь Сталина задержалась в Швейцарии так надолго, почти на два месяца?
Ж.-К. Э.: Она приехала сюда в начале марта 1967 года, а в конце марта в Женеве ожидались переговоры США и СССР по разоружению. Предоставь ей американцы политическое убежище, и Советы бы очень рассердились. Поэтому американцы пообещали не превращать дело об эмиграции Аллилуевой в политическое, стараясь выиграть время для переговоров. Кстати, я еще не видел документов с российской стороны, а их должно быть немало!
Встречаются утверждения, что в старости Светлана Аллилуева вновь жила в Швейцарии в одном из монастырей. Но я не нашёл никаких свидетельств ее пребывания здесь после 1967 года. С годами она начала идеализировать это время, тихая жизнь в швейцарском захолустье стало казаться ей мечтой. Увы, эта мечта так никогда и не осуществилась. Меня очень тронуло написанное ею ностальгическое письмо, в котором она выражает недоумение, почему она не может вернуться в Швейцарию. Ей было так тяжело оказаться в мире, где к ней начали относиться как к обычным людям.
Swissinfo.ch: Что принесла история с дочерью Сталина Швейцарии — проблемы или, наоборот, дала некое международное влияние?
Ж.-К. Э.: Кажется, в эпоху Светланы мы, швейцарцы, были менее услужливы, чем в других случаях. Поначалу власти не хотели ее принимать, осторожничали. Однако это было время холодной войны, сдержек и противовесов, в Швейцарии находилась секретная армия антикоммунистической сети «Stay-behind» (имеется в виду тайная армия «P-26», здесь о ней подробнее, — прим. ред.) американцы поставляли швейцарцам средства вооружённой обороны.
Разумеется, пребывание Светланы Аллилуевой стало поводом для соглашения между Швейцарией и США, но в чём оно конкретно заключалось — не известно, я его не нашёл. Все же Швейцария извлекла из этой истории пользу, во всём мире ее поздравляли с тем, как была проведена эта политическая спецоперация.
Письмо Светланы Аллилуевой, написанное на французском языке швейцарскому предпринимателю Клоду Бланпену (Claude Blancpain) в 1989 году.
«Дорогой господин Бланпен,
Надеюсь, Вы помните обо мне: я — Светлана, Ваша гостья в 1967 году. Сравните, пожалуйста, фотографию с Астье и эту фотографию 1989 года: на ней я с моей младшей американской дочерью Ольгой (18 лет). Она настоящая красавица и живет в Англии.
Мне 63 года, я больна (сердце) и испытываю боли повсюду. Один лишь Бог меня любит. Все эти годы мечтаю об одном — вернуться в монастырь Визитанток во Фрибуре. Вернуться, чтобы умереть — и быть с Богом — навсегда. Могу ли я увидеть Вас на несколько дней в этом ноябре или декабре? Прошу Вас, напишите мне. Ваша Светлана».
Светлана Аллилуева
Родилась в 1926 году в Ленинграде, дочь Иосифа Сталина и Надежды Аллилуевой, взяла фамилию матери. По профессии филолог, переводчик c английского языка, работала в Институте мировой литературы в Москве.
В 1967 году уехала из СССР в Индию, сопровождая прах своего гражданского мужа Браджеша Сингха. Будучи в Дели, пришла в посольство США и попросила дать ей политическое убежище в Америке.
Автор четырех книги воспоминаний, вышедших за рубежом. Самая известная из них «Письма другу». Немало написала она о Швейцарии в книге «Только один год».
В 1982 году переехала в Великобританию. В 1984 году вернулась в Советский Союз, где прожила неполных два года и по личному распоряжению Михаила Горбачёва получила разрешение уехать обратно в США. При этом она отказалась от российского гражданства.
Умерла 22 ноября 2011 года в доме престарелых в штате Висконсин от рака, дата и место похорон неизвестны.
Дети: Иосиф Аллилуев (1945-2008), Екатерина Жданова (род. в 1950 г.) и Ольга Питерс (род. в 1970 г., поменяла имя на Крис Эванс).Конец инфобокса
Литература:
«Operation SvetlanaВнешняя ссылка», Les six semaines de la fille de Staline en Suisse. Edition Slatkine, 2018.