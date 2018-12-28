В окрестностях живописного города Фрибур провела свои швейцарские месяцы Светлана Аллилуева. (Keystone)

В Швейцарии вышла в свет монография «Операция Светлана». посвященная малоизвестному эпизоду в истории холодной войны, когда дочь Сталина Светлана Аллилуева, на пути в эмиграцию в Америку в 1967 году, остановилась в Швейцарии.

Здесь, ожидая, пока будут оформлены ее документы и завершатся переговоры в связи с ее побегом из СССР, она прожила шесть недель в монастырях и тайных убежищах. Мы встретились с автором книги, швейцарским историком и журналистом Жаном-Кристофом Эмменегером, и поговорили с ним об истории и немного о современности.

Swissinfo.ch: На литературной сцене Вы — человек новый. Как Вы на нее вошли, и что связывает Вас с Россией настолько, что она встала в центр Ваших писательских интересов?

Жан-Кристоф Эмменегер (Jean-Christophe EmmeneggerВнешняя ссылка): «Операция Светлана. Шесть недель дочери Сталина в Швейцарии» — это моя первая книга, но до того я много писал. Я родился во Фрибуре, окончил филфак Фрибургского университета и работаю независимым журналистом в швейцарских СМИ, занимаюсь журналистскими расследованиями.

В нашей семье есть легенда, что у одного из предков — русские корни, правда, документальных подтверждений этого не нашлось, скорее всего, это просто романтическая история. Как бы то ни было, Россия меня интересовала настолько, что впервые я побывал в ней еще подростком, в 1993 году.

Жан-Кристоф Эмменеггер представляет свою книгу «Операция Светлана. Шесть недель дочери Сталина в Швейцарии» на книжной выставке в Морже, сентябрь 2018 г.

(Archives Jean-Christophe Emmenegger)

В середине 2000-х я немало провел времени в Санкт-Петербурге и в Москве в качестве студента по обмену. Тогда я отдыхал от западной культуры — несмотря на эпоху зарождения российского неокапитализма, рекламы и всего такого у вас все же было меньше, чем у нас. Парадокс: многие из моих новых русских друзей любили то, что идет с Запада, а я именно от этого бежал. Помню, что пытался им объяснить, что все не так, как кажется...

Swissinfo.ch: Вы работали над книгой много лет. Что определило выбор темы и персонажа?

Ж.-К. Э.: Вернувшись из России в 2006 году, я интересовался всем, что соединяет две наших страны. Однажды кто-то во Фрибуре сказал мне: «А ты знаешь, что здесь в монастыре жила дочь Сталина?» Эта история не была секретом, в 1967 году о ней немало говорили, но к моему поколению все уже позабылось.

Я написал об этом небольшую статью, но Светлана Аллилуева не выходила у меня из головы, особенно после ее смерти в 2011 году. Несколько лет назад швейцарский федеральный архив открыл ряд дипломатических документов, изучая их, я наткнулся на информацию о том, как швейцарский дипломат Корнелио Соммаруга выдал дочери Сталина визу.

«Швейцарская виза была поставлена в мой паспорт в автомобиле швейцарского представителя; мы долго кружились, на наших двух машинах, вокруг клумбы около аэропорта, недалеко от Рима, пока наконец не опознали друг друга, и я перешла в его машину. Представитель был очень симпатичным, а его секретарша держала в руках бутылочку с чернилами и печать. Мы весело шутили, а потом я перешла в свой автомобиль». Из книги Светланы Аллилуевой «Только один год».

Swissinfo.ch: Уточним, что известный дипломат Корнелио Соммаруга, кстати, отец депутата парламента от партии социалистов Карло Соммаруга, в свое время возглавлял Международный Комитет Красного Креста.

Ж.-К. Э.: Да, я нашёл его телефонный номер, и мы проговорили полчаса, он хорошо припоминал всю эту историю. Тогда я писал для независимого журналистского проекта sept.info. Журнал купил у меня эту историю, а потом они взяли меня на работу. И я написал еще ряд статей на эту тему, занимаясь и другими расследованиями. Я нашёл множество свидетелей истории дочери Сталина, среди которых, например, швейцарский адвокат, который занимался юридическими делами Светланы, фотограф, семья федерального агента или монахиня.

In memoriam Виктор Корчной умер в Швейцарии в возрасте 85 лет Читайте эксклюзивное интервью с Виктором Корчным. Сделанное в 2004 году, его вполне можно считать политическим завещанием гроссмейстера. Автор: Русская редакция SWI swissinfo.ch и «Русская Швейцария» Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Chess grandmaster Viktor Korchnoi dies in Switzerland

С июня 2016 извлёк все, что смог, из федеральных архивов в Берне, прошел по всем следам Светланы, исправил неточности в предыдущих публикациях. В этом году книга вышла в издательстве Slatkine в Женеве.

Swissinfo.ch: В России о Светлане Аллилуевой помнят мало. В основном то, что ее мать покончила с собой, а девочкой она сидела на коленях у Берии. Американскую дочь Ланы Питерс (такое имя Аллилуева взяла в эмиграции в США), в российской прессе представляли плохо воспитанной и страшно далёкой от русской культуры.

Ж.-К. Э.: Сразу после отъезда дочь Сталина привлекала очень большое внимание во всём мире. В 1990-е и 2000-е годы о ней забыли, наверное, в постсоветской культуре это была неприятная страница истории, которую хотелось побыстрее перевернуть. Но люди на Западе хотели знать, как жили в СССР, и в этом смысле ее «Двадцать писем другу» — это интересная книга, откуда видно также, какой она была человек.

Swissinfo.ch: Какой же? Нравится ли она Вам?

Ж.-К. Э.: Можно сказать, что для меня в этой книге существуют две героини. К первой я испытываю привязанность и уважение. По воспоминаниям современников, Светлана Аллилуева была умна и обаятельна, наделена многими талантами, свободно говорила на иностранных языках.

Характер у нее был противоречивый, но с такой судьбой это не удивительно: ее мир рушился слишком много раз. Вначале она — ребёнок обожающего отца, потом оказывается, что отец — тиран, а мать покончила с собой. Она вращалась среди людей на высоком уровне, как в Швейцарии, так и впоследствии в Америке. Поскольку ей не нравилась государственная американская школа, ее дочь пошла в частную. Все государственное напоминало ей СССР, а культура гамбургеров ей претила. Это-то меня в ней и привлекает — независимый дух, который ищет смысла в жизни, в том числе и в религиях.

Эммануэль д'Астье де ла Вижери (Emmanuel d'Astier de La Vigerie, 1900-1969), французский писатель, журналист, активный деятель Сопротивления, и Светлана Аллилуева (Svetlana Allilouïeva, 1926-2011), в регионе г. Фрибур, Швейцария, 1967 год,

(Photo de Claude Blancpain_Archives de l'auteur.)

А вторая героиня книги — это холодная война. Через судьбу Аллилуевой эта война воплощалась в действия политическом, социальном и человеческом уровнях. Через нее мы видим, как Швейцария идет на секретное соглашение с Соединёнными Штатами, чтобы не портить отношения с СССР. И дочь Сталина делается разменной монетой в играх великих и малых держав.

Swissinfo.ch: В ее судьбе масса роковых поворотов, и кажется, она приняла целый ряд фатальных решений. Не доверься она тому или этому, не подпиши те или иные документы, попроси она убежища в Швейцарии и так далее... Был ли для Вас момент, когда хотелось ей сказать: «Остановись, не делай этого»?

Ж.-К. Э.: Действительно, ее жизнь — это цепочка нанизанных одно на другое решений. Хочет остаться в Индии — нельзя. Пишет книгу — и миллионные гонорары за нее испаряются. Оставляет в Советском Союзе двоих детей в надежде, что те все поймут — но дети не разделяют ее решения.

Однако в каждом конкретном случае у нее просто не было выбора. Страны перекидывали ее как горячую картофелину. Наивная, она положилась на американцев, думая, что получит убежище в США, и не предприняла никаких шагов, чтобы остаться в Швейцарии. Подай она тогда ходатайство о предоставлении политического убежища, швейцарцы были бы обязаны реагировать! Из документов Федерального совета ясно, что здесь не исключали такой возможности.

«В пятницу, 10 марта 1967 года, в 9 утра 55 минут Федеральный совет впервые поднимает на пленарном заседании вопрос „Пребывание Светланы в Швейцарии“. В курс дела коллег вводит федеральный советник (министр) Вилли Шпюлер (Willy Spüler, 1902-1990), глава МИД. В то же самое время его правая рука Антонино Яннер (дипломат, посол Antonino Janner, 1917-1982) в задней комнате обсуждает это с Эженом Кавьезелем (Eugen Cаviezel), комиссаром федеральной полиции (Fedpol). Именно А. Яннер станет связующим звеном между высшими политическими инстанциями Конфедерации и представителями властей на местах. А также руками и мозгом всей „операции Светлана“ в Швейцарии: под его руководством шёл анализ ситуации, а принятые коллегиально небольшой группой, при его неизменном присутствии, решения передавались на одобрение в Федеральный совет». (Из книги «Операция Светлана», Жан-Кристоф Эмменеггер).

Корнелио Соммаруга (Cornelio Sommaruga), предселатель МККК, в июне 1988 года в Музее Анри Дюнана в г. Хайден (Heiden), кантон Аппенцелль-Внешний.

(Keystone)

Swissinfo.ch: Когда я читала эту книгу, для меня в ней тоже были две героини: это Светлана Аллилуева и швейцарская дипломатия. Не менее половины книги посвящено тонкостям и тайнам швейцарской дипломатии, что делает ее очень увлекательной. Молодой дипломат Корнелио Соммаруга был вторым атташе посольства Швейцарии в Риме. Почему именно ему поручают, в отсутствие посла, выдать в автомобиле какой-то незнакомке швейцарскую визу? Загадка.

Ж.-К. Э.: Вот так действуют швейцарские связи на практике. Меня также лично очень заинтересовала личность сотрудника МИД Антонино Яннера, непосредственно сопровождавшего Светлану все ее время в Швейцарии, чей отец был другом Корнелио Соммаруга. Все они были в армии, изучали право или экономику, это маленькая швейцарская элита.

Swissinfo.ch: И Вы тоже принадлежите к этой элите?

Ж.-К. Э.: Только не к этой. Благодаря университетскому диплому и работе журналиста и писателя я вхожу в круг элиты другого рода — «рыцарей пера», граждан Республики Литературы! Это дает мне куда большую свободу затрагивать деликатные темы, несмотря на то, что описываемые события произошли полвека назад. Посмотрим, не будет ли последствий у моей книги.

Swissinfo.ch: Как принималось решение, где разместить дочь Сталина? Например, она останавливалась в специальных гостиницах типа убежищ, жила в монастыре. Неужели у швейцарской службы разведки есть «свои» монастыри?

Ж.-К. Э.: Религиозные институты Европы, в особенности католические, известны своими связями в верхах. Однако, как осуществляется такая связь на практике? Не надо думать, что швейцарский министр снимает телефонную трубку и звонит в монастырь, отдавая распоряжения. Скорее, все решается ниже, через родственные и дружеские контакты на всех уровнях. Делом Светланы занимались два федеральных советника, руководителя Департамента полиции и Департамента политики (сегодня — иностранных дел). У их подчинённых были свои доверенные лица и так далее.

Swissinfo.ch: Находилась ли Аллилуева в Швейцарии в опасности?

Россия-Швейцария Секреты швейцарской дипломатии из первых рук Бывший министр иностранных дел Конфедерации Мишлин Кальми-Ре выпустила книгу «Швейцария – какой бы я ее хотела видеть». Ее российский коллега ... Автор: Людмила Клот

Ж.-К. Э.: Физической — да, безусловно. Пребывание ее не было тайным, существовал риск похищения, опасались также нападения различных политических группировок, например, анархистов, крайне левых или крайне правых. Швейцарцы предоставляли ей охрану и защиту в виде двух-трех федеральных агентов. Кстати, за время жизни здесь она получала массу писем, и среди них — четыре десятка предложений руки и сердца, что ее весьма позабавило.

Яннер пригласил меня пообедать у него в доме, с семьей, в Берне. Это был очень тёплый, домашний вечер. ... Восьмилетний Марко давно слышал от отца о «несчастной тёте, которую не хочет принять ни одна страна, и которая не может повидать своих детей». Мальчик постепенно стал без конца спрашивать о «бедной тёте» — как она теперь? Он жалел меня и полюбил. ... Я собрала все итальянские слова, какие знала — «caro bambino, mio piccolo bambino, grazie», и целовала его боясь расплакаться..." (Из книги «Только один год», Светлана Аллилуева).

Swissinfo.ch: Эпизод, в котором рассказывается, как Аллилуева получает швейцарскую визу и обязуется не делать политических заявлений и не просить убежища, заставляет вспомнить о приезде в Швейцарию Михаила Ходорковского в 2013 году, прямо из тюрьмы. Он сразу заявил, что не будет заниматься политикой. Через пару лет, однако, переехал в Лондон, откуда поддерживает гражданское движение «Открытая Россия». Не подписывал ли он чего-то подобного?

Ж.-К. Э.: Я не знаю, потому что не изучал этот вопрос. Теоретически случай сравнимый, но насколько мне известно, Михаил Ходорковский получил обычный вид на жительство, обладал свободой въезда и выезда из Швейцарии, а также мог свободно высказывать свое мнение. Еще одно отличие от Светланы: у господина Ходорковского были огромные деньги в Швейцарии! Светлана не имела связи со Швейцарией и не имела денег в швейцарских банках. У нее не было ни копейки, когда она приехала! Это американцы одолжили ей несколько сотен долларов, которые она должна была потом вернуть.

С масштабом личности Светланы Аллилуевой можно сравнивать, скорее, такие фигуры, как Сноуден или Ассанж. Не обладая, в отличии от них, секретной информацией (кроме некоторых малозначительных деталей о семейной жизни людей сталинского круга), она представляла для Запада огромное символическое значение. Сам факт, что дочь этого человека покидает родину, бросал огромную тень на всю советскую систему.

Эммануэль д'Астье де ла Вижери (Emmanuel d'Astier de La Vigerie, 1900-1969), французский писатель, журналист, активный деятель Сопротивления, и Светлана Аллилуева (Svetlana Allilouïeva, 1926-2011), в регионе г. Фрибур, Швейцария, 1967 год,

(Photo de Claude Blancpain_Archives de l'auteur.)

Swissinfo.ch: Почему дочь Сталина задержалась в Швейцарии так надолго, почти на два месяца?

Ж.-К. Э.: Она приехала сюда в начале марта 1967 года, а в конце марта в Женеве ожидались переговоры США и СССР по разоружению. Предоставь ей американцы политическое убежище, и Советы бы очень рассердились. Поэтому американцы пообещали не превращать дело об эмиграции Аллилуевой в политическое, стараясь выиграть время для переговоров. Кстати, я еще не видел документов с российской стороны, а их должно быть немало!

Встречаются утверждения, что в старости Светлана Аллилуева вновь жила в Швейцарии в одном из монастырей. Но я не нашёл никаких свидетельств ее пребывания здесь после 1967 года. С годами она начала идеализировать это время, тихая жизнь в швейцарском захолустье стало казаться ей мечтой. Увы, эта мечта так никогда и не осуществилась. Меня очень тронуло написанное ею ностальгическое письмо, в котором она выражает недоумение, почему она не может вернуться в Швейцарию. Ей было так тяжело оказаться в мире, где к ней начали относиться как к обычным людям.

Swissinfo.ch: Что принесла история с дочерью Сталина Швейцарии — проблемы или, наоборот, дала некое международное влияние?

Ж.-К. Э.: Кажется, в эпоху Светланы мы, швейцарцы, были менее услужливы, чем в других случаях. Поначалу власти не хотели ее принимать, осторожничали. Однако это было время холодной войны, сдержек и противовесов, в Швейцарии находилась секретная армия антикоммунистической сети «Stay-behind» (имеется в виду тайная армия «P-26», здесь о ней подробнее, — прим. ред.) американцы поставляли швейцарцам средства вооружённой обороны.

Разумеется, пребывание Светланы Аллилуевой стало поводом для соглашения между Швейцарией и США, но в чём оно конкретно заключалось — не известно, я его не нашёл. Все же Швейцария извлекла из этой истории пользу, во всём мире ее поздравляли с тем, как была проведена эта политическая спецоперация.

Письмо Светланы Аллилуевой, написанное на французском языке швейцарскому предпринимателю Клоду Бланпену (Claude Blancpain) в 1989 году.

«Дорогой господин Бланпен,

Надеюсь, Вы помните обо мне: я — Светлана, Ваша гостья в 1967 году. Сравните, пожалуйста, фотографию с Астье и эту фотографию 1989 года: на ней я с моей младшей американской дочерью Ольгой (18 лет). Она настоящая красавица и живет в Англии.

Мне 63 года, я больна (сердце) и испытываю боли повсюду. Один лишь Бог меня любит. Все эти годы мечтаю об одном — вернуться в монастырь Визитанток во Фрибуре. Вернуться, чтобы умереть — и быть с Богом — навсегда. Могу ли я увидеть Вас на несколько дней в этом ноябре или декабре? Прошу Вас, напишите мне. Ваша Светлана».

Светлана Аллилуева Родилась в 1926 году в Ленинграде, дочь Иосифа Сталина и Надежды Аллилуевой, взяла фамилию матери. По профессии филолог, переводчик c английского языка, работала в Институте мировой литературы в Москве. В 1967 году уехала из СССР в Индию, сопровождая прах своего гражданского мужа Браджеша Сингха. Будучи в Дели, пришла в посольство США и попросила дать ей политическое убежище в Америке. Автор четырех книги воспоминаний, вышедших за рубежом. Самая известная из них «Письма другу». Немало написала она о Швейцарии в книге «Только один год». В 1982 году переехала в Великобританию. В 1984 году вернулась в Советский Союз, где прожила неполных два года и по личному распоряжению Михаила Горбачёва получила разрешение уехать обратно в США. При этом она отказалась от российского гражданства. Умерла 22 ноября 2011 года в доме престарелых в штате Висконсин от рака, дата и место похорон неизвестны. Дети: Иосиф Аллилуев (1945-2008), Екатерина Жданова (род. в 1950 г.) и Ольга Питерс (род. в 1970 г., поменяла имя на Крис Эванс). Конец инфобокса

Литература: «Operation SvetlanaВнешняя ссылка», Les six semaines de la fille de Staline en Suisse. Edition Slatkine, 2018.

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