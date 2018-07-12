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Уроки истории «...плюс электрификация всей Швейцарии»!

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черно-белый снимок заводского цеха

Электричество быстро стало главной движущей силой швейцарской индустриализации. Так выглядел завод Brown Boveri Co. (сегодня это концерн ABB), выпускающий железнодорожные локомотивы.

(Historisches Archiv ABB Schweiz)

Процесс электрификации начался в Швейцарии очень рано и развивался довольно быстро. Горный ландшафт страны с его реками и ущельями был просто создан для сооружения ГЭС! Тем не менее, без проблем все равно не обошлось. Наш краткий экскурс в историю.

В 1879 году пятизвёздочный отель «Engadiner Kulm» в Санкт-Морице стал первым зданием в Швейцарии, освещение которого осуществлялось при помощи электричества. С точки зрения швейцарского историка Флориана Блумера (Florian Blumer), автора монографии «Как в Базель-сельский пришло электричество» («Wie Baselland Strom bekamВнешняя ссылка»), эта техническая инновация «использовалась тогдашней общественной элитой для того, чтобы лишний раз подчеркнуть свое превосходство по отношению к другим социальным группам».

В своей книге, вышедшей в серии «Иллюстрированная история региона Базель» (bild.geschichten.bl), историк собрал и прокомментировал примерно 120 фотографических свидетельств эпохи активной электрификации кантона. Интересно, что в период примерно до 1910 года Швейцария отличалась едва ли не самым высоким в мире объёмом производства электроэнергии на душу населения. Основным фактором успеха стала очень выгодная топография. Затем, правда, Конфедерацию обогнали США и скандинавские страны.

Символ модернизации

Электрическая энергия спровоцировала в Швейцарии вторую промышленную революцию — напомним, что первую вызвал уголь — позволив даже самым небольшим предприятиям и ремесленным компаниям на порядок увеличить степень своей механизации и энерговооружённости, и все за счёт относительно дешёвых, но обладающих очень высоким КПД, электрических двигателей. Вплоть до 1930-х годов именно электричество считалось в Конфедерации символом прогресса и модернизации.

Каковы же особенности электрификации по-швейцарски? Разве не был этот процесс в разных странах более или менее однородным и одинаковым? А вот и нет! Как пишет Флориан Блумер, в Швейцарии электричество поначалу в основном использовали для оформления... торжественных патриотических мероприятий, включая разного рода юбилеи, песенные, спортивные и стрелковые праздники.

В сельской части Базеля, например, оно было впервые задействовано в 1882 году для освещения кантонального певческого фестиваля в городе Гельтеркинден (Gelterkinden). Кроме того, электричество стали в то время также активно применять в качестве основного вида энергии для фуникулёров-подъёмников, а также горных рельсовых и канатных дорог. Что касается прокладки классических железных дорог, то в Швейцарии с самого начала ставка делалась именно на локомотивы с электрической тягой. Соответствующим образом это отражалось и на технологиях строительства.

черно-белый снимок железнодорожной станции

Станция Эмзиген (Ämsigen) на железнодорожной ветке, ведущей на вершину горы Пилатус, до электрификации. Снимок сделан примерно в 1930 году.

(Keystone)

Если, например, знаменитый туннель Альбула (Albulatunnel, построенный в 1903 году однопутный туннель в кантоне Граубюнден, соединяющий города Преда (Preda) и Спинас (Spinas), — прим. ред.) изначально проектировался под паровозы, то трасса, вводившаяся в строй поэтапно в период между 1908 и 1910 годами и соединившая швейцарский Санкт-Мориц с итальянским Тирано, с самого начала сооружалась именно том понимании, что эксплуатироваться на ней будет только электротранспорт.

Швейцария совершенно не зависит от поставок газа, что в современных условиях превращается в важный политический фактор.

Конец цитаты

После национализации в конце 19-го века швейцарских железных дорог компания «Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB | CFF) стала одним из ведущих игроков на рынке железнодорожных перевозок. Не в последнюю очередь именно ее усилиями электровозы быстро стали доминирующим видом подвижного состава. Уже в 1939 году швейцарская железнодорожная сеть была электрифицирована на 77%, тогда как в других европейских странах этот показатель в среднем находился на уровне всего 5%.

Подключая утюги к электросети

В домашних хозяйствах электричество также использовалось, главным образом, для освещения. «В деревенских регионах это был основной вид потребностей людей, удовлетворявшихся электричеством», — говорит Ф. Блумер, написавший в 1990-х годах по этому вопросу даже целую диссертацию. Электролампы не требовали ежедневной чистки, и это было их огромным преимуществом по сравнению с керосинками. Таким образом, возможность заменить керосиновые лампы на электрические оставалась привилегией высших классов относительно недолгое время.

Объёмы потребляемой энергии были тогда в стране относительно невелики, поэтому поначалу каждая семья уплачивала за подключение к электросети некую фиксированную сумму. Сколько конкретно потреблялось энергии никто не знал, потому что счётчиков электроэнергии тогда еще не существовало. «Люди, как всегда, оказались хитры на выдумку в том, что касалось использования электричества. Они, например, уже тогда додумались подключать к сети утюги, ничего не платя за это», — рассказывает Ф. Блумер.

на черно-белой фотографии три девочки в наушниках

Электричество позволило начать быстро развиваться и новейшим на тот момент видам СМИ, например, радио. На фото: дети слушают радиопередачу, снимок примерно 1925-го года.

(zVg)

Новым импульсом к ускорению процесса электрификации в Швейцарии стали две мировые войны. В ходе Первой мировой (1914-1918 гг.) страна столкнулась с перебоями в поставках угля. В результате в стране были приняты меры энергетической диверсификации, электричество же стало стало самой настоящей палочкой-выручалочкой. Поэтому-то в период Второй мировой войны (1939-1945) в Швейцарии потребление электричества не нормировалось, в отличие от строго рационированных газа, угля и дров.

Продолжала расширяться сфера использования электроэнергии и в домашних хозяйствах. Электричество («белый уголь») начали применять уже не только с целями освещения, но и для готовки. До сих пор практически все швейцарские квартиры оснащаются только электроплитами, тот же, кто захочет найти себе квартиру с газовой плитой, должен будет приложить особенные усилия. Зато теперь Швейцария совершенно не зависит от поставок газа, что в современных условиях превращается в важный политический фактор.

Но для этого в свое время потребовалось вложить немалые средства в модернизацию линий электропередач. Резкий рост спроса на электричество привёл в экономике к важным структурным реформам. Дело в том, что изначально на локальном уровне закупка и распределение электроэнергии регулировались в Швейцарии деревенскими сбытовыми кооперативами. Однако на роль инвесторов, финансирующих дорогостоящие проекты по развитию электрических сетей, они не годились. Поэтому примерно в 1950-е годы в Швейцарии начался процесс их исчезновения и слияния в крупные энергетические компании.

Развитие в обратную сторону

В кантоне Базель-сельский, например, задачу модернизации электросетей взял на себя такой крупный поставщик, как Elektra Birseck (сейчас эта компания называется EBM). Сейчас же, в эпоху антропоцена (неформальный геохронологический термин, обозначающий геологическую эпоху с высоким уровнем человеческой активности, — прим. ред.), визитной карточкой которой является феномен глобального потепления, развитие в энергетической области постепенно начинает разворачиваться в обратную сторону.

Согласно принятой народом в 2017 году на референдуме «Энергетической стратегии — 2050», Швейцария обязана уже сейчас начинать постепенно сокращать объёмы потребления энергии на душу населения, и это в условиях отказа от атомной энергии. И здесь, как указывает Флориан Блумер, Швейцарии может опять крупно повезти.

Ведь будущее — за инновационными, чистыми источниками энергии (тепловые насосы, геотермия, солнечные батареи), которые наиболее эффективны именно при условии их децентрализованного применения. Швейцарский федерализм и обширные права автономии общин и муниципалитетов представляют собой политическое условие, столь необходимое для успеха энергетической революции в Швейцарии.

Инновации и энергетика В Швейцарии будут добывать энергию из воздуха?

Швейцария ищет технологии, которые позволяли бы получать энергию из возобновляемых источников. Один из таких проектов реализуется в кантоне Тичино.


Перевод с немецкого языка и адаптация: Людмила Клот, swissinfo.ch

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