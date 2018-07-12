Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 9:25 12.07.2018 - 09:25

Электричество быстро стало главной движущей силой швейцарской индустриализации. Так выглядел завод Brown Boveri Co. (сегодня это концерн ABB), выпускающий железнодорожные локомотивы. (Historisches Archiv ABB Schweiz)

Процесс электрификации начался в Швейцарии очень рано и развивался довольно быстро. Горный ландшафт страны с его реками и ущельями был просто создан для сооружения ГЭС! Тем не менее, без проблем все равно не обошлось. Наш краткий экскурс в историю.

В 1879 году пятизвёздочный отель «Engadiner Kulm» в Санкт-Морице стал первым зданием в Швейцарии, освещение которого осуществлялось при помощи электричества. С точки зрения швейцарского историка Флориана Блумера (Florian Blumer), автора монографии «Как в Базель-сельский пришло электричество» («Wie Baselland Strom bekamВнешняя ссылка»), эта техническая инновация «использовалась тогдашней общественной элитой для того, чтобы лишний раз подчеркнуть свое превосходство по отношению к другим социальным группам».

В своей книге, вышедшей в серии «Иллюстрированная история региона Базель» (bild.geschichten.bl), историк собрал и прокомментировал примерно 120 фотографических свидетельств эпохи активной электрификации кантона. Интересно, что в период примерно до 1910 года Швейцария отличалась едва ли не самым высоким в мире объёмом производства электроэнергии на душу населения. Основным фактором успеха стала очень выгодная топография. Затем, правда, Конфедерацию обогнали США и скандинавские страны.

Символ модернизации

Электрическая энергия спровоцировала в Швейцарии вторую промышленную революцию — напомним, что первую вызвал уголь — позволив даже самым небольшим предприятиям и ремесленным компаниям на порядок увеличить степень своей механизации и энерговооружённости, и все за счёт относительно дешёвых, но обладающих очень высоким КПД, электрических двигателей. Вплоть до 1930-х годов именно электричество считалось в Конфедерации символом прогресса и модернизации.

Каковы же особенности электрификации по-швейцарски? Разве не был этот процесс в разных странах более или менее однородным и одинаковым? А вот и нет! Как пишет Флориан Блумер, в Швейцарии электричество поначалу в основном использовали для оформления... торжественных патриотических мероприятий, включая разного рода юбилеи, песенные, спортивные и стрелковые праздники.

В сельской части Базеля, например, оно было впервые задействовано в 1882 году для освещения кантонального певческого фестиваля в городе Гельтеркинден (Gelterkinden). Кроме того, электричество стали в то время также активно применять в качестве основного вида энергии для фуникулёров-подъёмников, а также горных рельсовых и канатных дорог. Что касается прокладки классических железных дорог, то в Швейцарии с самого начала ставка делалась именно на локомотивы с электрической тягой. Соответствующим образом это отражалось и на технологиях строительства.

Станция Эмзиген (Ämsigen) на железнодорожной ветке, ведущей на вершину горы Пилатус, до электрификации. Снимок сделан примерно в 1930 году. (Keystone)

Если, например, знаменитый туннель Альбула (Albulatunnel, построенный в 1903 году однопутный туннель в кантоне Граубюнден, соединяющий города Преда (Preda) и Спинас (Spinas), — прим. ред.) изначально проектировался под паровозы, то трасса, вводившаяся в строй поэтапно в период между 1908 и 1910 годами и соединившая швейцарский Санкт-Мориц с итальянским Тирано, с самого начала сооружалась именно том понимании, что эксплуатироваться на ней будет только электротранспорт.

Швейцария совершенно не зависит от поставок газа, что в современных условиях превращается в важный политический фактор.

Конец цитаты

После национализации в конце 19-го века швейцарских железных дорог компания «Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB | CFF) стала одним из ведущих игроков на рынке железнодорожных перевозок. Не в последнюю очередь именно ее усилиями электровозы быстро стали доминирующим видом подвижного состава. Уже в 1939 году швейцарская железнодорожная сеть была электрифицирована на 77%, тогда как в других европейских странах этот показатель в среднем находился на уровне всего 5%.

Подключая утюги к электросети

В домашних хозяйствах электричество также использовалось, главным образом, для освещения. «В деревенских регионах это был основной вид потребностей людей, удовлетворявшихся электричеством», — говорит Ф. Блумер, написавший в 1990-х годах по этому вопросу даже целую диссертацию. Электролампы не требовали ежедневной чистки, и это было их огромным преимуществом по сравнению с керосинками. Таким образом, возможность заменить керосиновые лампы на электрические оставалась привилегией высших классов относительно недолгое время.

Объёмы потребляемой энергии были тогда в стране относительно невелики, поэтому поначалу каждая семья уплачивала за подключение к электросети некую фиксированную сумму. Сколько конкретно потреблялось энергии никто не знал, потому что счётчиков электроэнергии тогда еще не существовало. «Люди, как всегда, оказались хитры на выдумку в том, что касалось использования электричества. Они, например, уже тогда додумались подключать к сети утюги, ничего не платя за это», — рассказывает Ф. Блумер.

Электричество позволило начать быстро развиваться и новейшим на тот момент видам СМИ, например, радио. На фото: дети слушают радиопередачу, снимок примерно 1925-го года. (zVg)

Новым импульсом к ускорению процесса электрификации в Швейцарии стали две мировые войны. В ходе Первой мировой (1914-1918 гг.) страна столкнулась с перебоями в поставках угля. В результате в стране были приняты меры энергетической диверсификации, электричество же стало стало самой настоящей палочкой-выручалочкой. Поэтому-то в период Второй мировой войны (1939-1945) в Швейцарии потребление электричества не нормировалось, в отличие от строго рационированных газа, угля и дров.

Продолжала расширяться сфера использования электроэнергии и в домашних хозяйствах. Электричество («белый уголь») начали применять уже не только с целями освещения, но и для готовки. До сих пор практически все швейцарские квартиры оснащаются только электроплитами, тот же, кто захочет найти себе квартиру с газовой плитой, должен будет приложить особенные усилия. Зато теперь Швейцария совершенно не зависит от поставок газа, что в современных условиях превращается в важный политический фактор.

Но для этого в свое время потребовалось вложить немалые средства в модернизацию линий электропередач. Резкий рост спроса на электричество привёл в экономике к важным структурным реформам. Дело в том, что изначально на локальном уровне закупка и распределение электроэнергии регулировались в Швейцарии деревенскими сбытовыми кооперативами. Однако на роль инвесторов, финансирующих дорогостоящие проекты по развитию электрических сетей, они не годились. Поэтому примерно в 1950-е годы в Швейцарии начался процесс их исчезновения и слияния в крупные энергетические компании.

Развитие в обратную сторону

В кантоне Базель-сельский, например, задачу модернизации электросетей взял на себя такой крупный поставщик, как Elektra Birseck (сейчас эта компания называется EBM). Сейчас же, в эпоху антропоцена (неформальный геохронологический термин, обозначающий геологическую эпоху с высоким уровнем человеческой активности, — прим. ред.), визитной карточкой которой является феномен глобального потепления, развитие в энергетической области постепенно начинает разворачиваться в обратную сторону.

Согласно принятой народом в 2017 году на референдуме «Энергетической стратегии — 2050», Швейцария обязана уже сейчас начинать постепенно сокращать объёмы потребления энергии на душу населения, и это в условиях отказа от атомной энергии. И здесь, как указывает Флориан Блумер, Швейцарии может опять крупно повезти.

Ведь будущее — за инновационными, чистыми источниками энергии (тепловые насосы, геотермия, солнечные батареи), которые наиболее эффективны именно при условии их децентрализованного применения. Швейцарский федерализм и обширные права автономии общин и муниципалитетов представляют собой политическое условие, столь необходимое для успеха энергетической революции в Швейцарии.





Перевод с немецкого языка и адаптация: Людмила Клот, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line