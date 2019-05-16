Брайан Мэй (Brian May) и Рик Уэйкман (Rick Wakeman) на последнем фестивале Starmus. В этом году эти легенды рока снова выйдут на сцену в Швейцарии. (Starmus Festival)

Две дюжины лауреатов Нобелевской премии и другие ученые мирового уровня, семь астронавтов, принимавших участие в реализации миссии «Аполлон», рок- и поп-музыканты глобального масштаба, такие, как Брайан Мэй (Brian MayВнешняя ссылка) из группы «Queen», и Брайан Ино (Brian EnoВнешняя ссылка), изобретатель стиля электронной музыки «эмбиент»: все они в конце июня текущего года окажутся в Швейцарии на торжественных мероприятиях, приуроченных к полувековому юбилею первой высадки человека на поверхность Луны. В центре программы мероприятий: пятый выпуск фестиваля Starmus, который впервые окажется в Швейцарии вообще и в Цюрихе в частности.

«Когда политики говорят, что наука есть вещь чрезвычайно важная, то кто им верит? Когда тоже самое говорят ученые, им тоже никто не верит, потому что все думают, что тем самым они просто набивают себе цену. А вот если со сцены тезис о том, насколько важна наука, произнесет человек, игравший вместе с Фредди Меркьюри, то тогда есть небольшой шанс, что на него обратят внимание и к его словам отнесутся серьёзно». Таково кредо фестиваля СтармусВнешняя ссылка, коротко сформулированное Гариком ИсраеляномВнешняя ссылка, астрофизиком в Институте Астрофизики на Канарских Островах (Испания), творческим директором и духовным отцом фестиваля. Именно он и основал его в 2011 году вместе со своим другом, гитаристом Брайном Мэем, который тоже, между прочим, имеет в своём активе степень доктора астрофизикиВнешняя ссылка.

Пока этот фестиваль проходил четыре раза, три раза на Канарах и один раз в Норвегии. С тех пор он сумел заработать себе репутацию творческого формата, способного перебросить эмоциональный мостик между сухим миром научной эмпирики и творческой вселенной людей искусства. Со швейцарской стороны участие в фестивале регулярно принимает единственный пока швейцарский астронавт Клод Николье, который с недавних пор подался в политику и консультирует швейцарское министерство обороны по вопросу выбора типа боевого самолета, который должен будет заступить на службу в ВВС Конфедерации в ближайшем будущем. Не останется он в стороне от фестиваля и на сей раз. Для него очевидно: комбинация науки, романтики дальних странствий и музыки есть нечто невероятное. «C’est l’émotion», — говорит он.

Элон Маск, Брайан Ино и «Аполлон-11»

Фестиваль Starmus никогда бы не стал таким заметным событием, если бы не постоянная поддержка со стороны недавно умершего гения современной науки Стивена Хокинга (Stephen HawkingВнешняя ссылка), который сам вошел в историю еще и в качестве талантливого пропагандиста достижений научной мысли. Он мог легко и понятно объяснять самые сложные понятия и темы и даже ради этого выступил в роли самого себя в популярном ситкоме «Теория Большого взрыва». Несмотря на то, что Хокинга уже нет, фестиваль продолжает вручать медали его имени тем, кто внёс особый вклад в популяризацию науки на поприще прикладной науки, бизнеса и искусства.

В этом году, например, эта медаль будет вручена Элону Маску, основателю компаний Tesla, Space X, Open AI (технологии искусственного интеллекта) и SolarCity (экологичные источники энергии). Награда найдет героя науки и бизнеса «за его выдающиеся достижения в области космонавтики, космической техники и за его заслуги в сфере усилий, прилагаемых с целью сделать жизнь человечества лучше». Кроме того, лауреатами этой награды станут музыкант Брайан Ино (Brian Eno) и продюсер и режиссер Тодд Даглас Миллер (Todd Douglas Miller), спродюсировавший, в частности, документальный фильм «Аполлон-11». Награды будут вручены лауреатам в ходе торжественного открытия фестиваля 24 июня. Сам фильм тоже будет, разумеется, показан в рамках фестиваля.

фильм аполонн

Брайан Ино, бывший клавишник рок-группы Roxy Music, сделал себе имя в качестве продюсера и композитора, серьёзно повлиявшего на формирование саунда целого ряда рок-групп 1970-х гг., таких, как, например, джаз-роковая формация Glider. Он также будет присутствовать в Цюрихе. Новость о том, что ему будет вручена медаль Стивена Хокинга, автор «Музыки для аэропортов» узнал только вчера утром во время видеоконференции по Скайпу.

Брайан Ино, истинный британец, воспринял эту информацию со значительной долей классического understatement: «Если вы не способны играть на гитаре или ударнике, то вам не остается ничего другого, как сесть за синтезатор. А с его помощью тоже можно делать хорошую космическую музыку». Остаётся гений науки и бизнеса, научившийся сажать на землю, а также на морскую платформу, возвращаемые отработанные ракетные ступени. Он тоже обещал прилететь, но кто знает, как всё сложится и смогут ли устроители фестиваля вручить ему медаль со классическим восклицанием: «Как тебе такое, Элон Маск»?

Starmus Starmus

Главным спонсором фестиваля Starmus является Сэр Майкл ХинтцеВнешняя ссылка, британский миллиардер и филантроп, основатель хедж-фонда CQS. «Обычно всё в этой жизни разбросано по городам и весям: если в одном городе выступает один нобелевский лауреат, то второго такого же заслуженного деятеля науки можно увидеть только уже в совсем другом месте, третьего в третьем месте и так далее. У нас же, на нашем фестивале, представлены буквально все сливки научного сообщества, и это действительно уникальное явление: такой концентрации нобелевских лауреатов, астронавтов и гениев музыки на квадратный метр в течение целой недели вы не встретите больше нигде», — с гордостью резюмирует он.

Фестиваль Starmus Festival V — A Giant Leap Культурное мероприятие глобального масштаба, посвященное 50-летию первой высадки человека на поверхность Луны, пройдет с 24 по 29 июня 2019 года в концертном зале Samsung Hall, город Дюбендорф (Dübendorf), кантон Цюрих (максимальное количество зрителей: 5000 чел.). Программа фестиваля еще будет уточнятьсяВнешняя ссылка, однако все «звёзды», о которых шла речь, уже подтвердили своё участие. Следует сказать, что сначала фестиваль планировалось проводить в Берне на базе городского Университета. Его ученые, в частности, разработали так называемый «солнечный парус», который астронавты миссии «Аполлон-11» установили на лунной поверхности. Университет Берна до сих пор удерживают в мировом зачёте лидирующие позиции в области такого рода технологий. Однако в итоге было решено провести фестиваль Starmus в Цюрихе, прежде всего из-за соображений логистики. Впрочем, в стороне от торжеств бернские ученые не останутся: в период с 27 по 30 июня 2019 года на базе Университета Берна пройдет целый ряд отдельных мероприятийВнешняя ссылка научной и культурной направленности. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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