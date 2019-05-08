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Климат

«День экологического долга» Квота на природные ресурсы 2019 года Швейцарией уже исчерпана

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Если бы во всем мире жили как швейцарцы, то человечество нуждалось бы в ресурсах трех планет ежегодно.

(¬© Keystone / Alexandra Wey)

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF) день 7-го мая стал днем, когда Швейцария исчерпала объем возобновляемых природных ресурсов, имеющихся в ее распоряжении на 2019 год. Начиная с сегодняшенего дня страна будет жить «не по средствам». 

В своем заявленииВнешняя ссылка швейцарское отделение WWF отмечает, что в этом году днем «швейцарского перерасхода» (Swiss Overshoot Day), который также называют «днем экологического долга», стал день 7-го мая. Это символическая дата призвана напомнить гражданам Конфедерации, что потребление ресурсов страной в течение года превышает способность Земли их восстанавливать и что в этом году причитающиеся им возобновляемые ресурсы были исчерпаны уже к началу мая.

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Почему именно 7 мая? Данный вывод основан на расчете степени воздействия экономики данной страны на земную экосистему, подготовленном ассоциацией «Всемирная сеть экологического следа» (Global Footprint Network). Результаты, полученные экспертами «Сети», вполне согласуются с результатами исследования, проведенного швейцарским Федеральным ведомством по вопросам окружающей среды (Bafu) и опубликованного в сентябре прошлого 2018 года.

Привлечь внимание

Напомним, что понятие «Экологический след» (англ. ecological footprint) отражает меру и степень воздействия человека на среду своего обитания. Оно позволяет наглядно рассчитать, в частности, размеры прилегающей территории, необходимой для производства потребляемых им экологических ресурсов, а также для поглощения и переработки отходов. В глобальном масштабе «Экологический след» указывает на то, насколько быстро человечество потребляет природный (естественный) капитал.

По данным доклада некоммерческой организации Global Footprint Network и WWF за 2014 год на протяжении последних более чем 40 лет потребление человечеством природных ресурсов стабильно превосходило способность Земли к их воспроизводству, что привело к появлению дефицита биоёмкости земной экосистемы. По оценкам экологов, в настоящее время (по состоянию на 2017 год) человечество в целом потребляет в 1,7 раза больше ресурсов, чем природа в состоянии возместить. Если бы все на земле жили как швейцарцы, то человечество нуждалось бы ежегодно в ресурсах трёх планет Земля.

Идею отмечать «День экологического долга» (Earth Overshoot Day) впервые озвучила именно «Всемирная сеть экологического следа» (Global Footprint Network) с целью привлечь внимание мировой общественности к проблеме чрезмерного потребления ресурсов и дефицита земной биоёмкости. С каждым годом «день экологического долга» наступает все раньше и раньше. Так, в 2000 году черта «перерасхода» была пройдена в начале октября, а в 2013 году — уже 20-го августа. 

Как подчеркивает WWF «население Швейцарии вносит свой заметный вклад в создании такой ситуации. Например, швейцарцы в три раза чаще, чем граждане ЕС, пользуются услугами гражданской авиации, они любят водитьбольшие автомобили-«внедорожники», будучи при этом чемпионами мира по объему производимых ТБО». Правда, такими же чемпионами мира швейцарцы являются в области утилизации и переработки твердых бытовых отходов. 

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Швейцария — признанный чемпион мира по утилизации и переработке твердых бытовых отходов. Её опыт в этой области вполне применим и в других странах.

Далее, эта экологическая организация считает, что швейцарцы производят огромное количество парниковых газов и для понимания картины приводят следующий пример. Представьте себе шестьсот 35-литровых мешков для мусора, заполненных парниковыми газами: именно столько их производится в Швейцарии из расчета на одного человека в день. WWF указывает, что общество, которое действительно серьёзно подходит к задаче перехода на устойчивое развитие, должно производить не более 30-ти подобных мешков — то есть, в 20 раз меньше, чем сегодня.

Важный доклад ООН

Кроме того, на этой неделе вышел доклад о биоразнообразииВнешняя ссылка, подготовленный Межправительственной научно-политической платформой ООН по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ). Он посвящен вредному воздействию АПК и других сфер промышленности на природу и мерам по ее спасению. В нем подробно освещается масштабы негативного воздействия экономической деятельности человека, сокращающей, например, способность Земли производить пресную воду, ухудшающей состояние атмосферы и степень продуктивности почвы. 

Авторы доклада указывают, что в настоящее время исчезновение угрожает одному миллиону видов животных и растений, причем многим из них полное исчезновение «светит» уже в течение ближайших десятилетий. Данный обзор — первая крупнейшая за 15 лет оценка состояния экосферы Земли, а также степени и характера влияния на нее деятельности человека. Объём доклада достигает 1 800 страниц, в его подготовке участвовало около 400 ученых и экспертов со всего мира.

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Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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