Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 11:00 04.07.2018 - 11:00

«А где же евреи»? Лиора, одна из двух симпатичных девушек, отвечает на это: «Еврейка — это я!» (PD)

Иудаизм, еврейство... Зачастую эти понятия окружены предрассудками, теориями заговора и просто выдумками. В Швейцарии запустили просветительский проект «ЛикратВнешняя ссылка», в рамках которого учащиеся еврейской национальности ходят по школам, просто рассказывая о себе и своей вере. «Все, что вы хотели знать о еврействе, но боялись спросить»? Это проект «Ликрат», который оказался настолько успешным, что к нему уже начали присматриваться и в других странах.

Город Хинвиль расположен в 27 километрах к юго-востоку от Цюриха недалеко от побережья Цюрихского озера. Большинство учащихся средних школ здесь ни разу еще не видело настоящего еврея, не говоря уже о каких-то более тесных связях, и это понятно: еврейских общин в этом регионе страны никогда не было. И вот — есть контакт!

В одном из классов местной школы, в центре круга, образованного аккуратно расставленными стульями, находятся две современно одетые девушки-брюнетки. До начала мероприятия еще остается пара минут, и одна из них торопливо освежает туш на ресницах. Школьники неуверенно просовывают головы в дверь класса, потом заходят, один за другим. У кого-то из них вырывается невольно: «А где же евреи?» Лиора, одна из двух симпатичных девушек, отвечает на этом: «Еврейка — это я!»

Ксенофобия и антисемитизм как следствие предрассудков

В документальном фильме Бритты Вауэр (Britta WauerВнешняя ссылка), получившем недавно престижную немецкую премию Grimme (вручается за лучший телефильм) таких сцен показано немало. Посвящённая швейцарскому общественному проекту «Ликрат», картина даёт немало поводов для раздумий и размышлений, более чем актуальных и в наши дни. Даже, наверное, скажем так — тем более в наши дни!



Likrat - der Film Film über Likrat

Проект «Likrat» был разработан и запущен в «немецкой» Швейцарии «Швейцарской ассоциацией еврейских общин» («Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund» — «SIGВнешняя ссылка») в 2002 году в рамках усилий по налаживанию общественного диалога между гражданами Швейцарии еврейской национальности и остальной Конфедерацией. С 2015 года проект реализуется и во франкоговорящей части Швейцарии.

Устроен он более чем просто и даже элементарно: в его рамках представители еврейской молодёжи, как правило, по двое, ходят по школам и отвечают на вопросы об иудаизме. Ежегодно по всей стране проводится около сотни подобных встреч. «История проекта «Ликрат» началась около двадцати лет назад, когда еврейская община Швейцарии столкнулась с фактом частичного возрождения старых, казалось бы, раз и на всегда преодолённых предрассудков. Некоторые даже пришли к выводу, что, мол, на новом витке истории многие вещи опять стали общественно приемлемыми нормами. Тогда мы решили проявить инициативу. И так родился проект «Ликрат».

Об этом нам рассказывает Джонатан Кройтнер (Jonathan Kreutner), генеральный секретарь SIG. «Ксенофобия и антисемитизм являются прямым следствием предрассудков, которые, в свою очередь, возникают от незнания. Такого рода проект призван способствовать просвещению, и только так мы будем способны противодействовать возникновению предрассудков, не допуская их перерастания в откровенный антисемитизм», — поясняет он далее.

Запретных тем не существует

А между тем Лиора и ее подруга уже во всю отвечают на неожиданно многочисленные вопросы о том, как живут евреи и что такое иудаизм. Спрашивать можно о чём угодно! «Никаких табу» нет и быть не может, говорит Лиора. Одна из школьниц, например, хочет знать, носит ли ее отец пейсы?

Школьники могут примерить кипу: «Ксенофобия и антисемитизм являются прямым следствием предрассудков, которые, в свою очередь, возникают от незнания». (PD)

«Чаще всего дети и подростки интересуются повседневной жизнью, спрашивают об одежде, о правилах питания, а еще они хотят больше узнать о любви», – поясняет Д. Кройтенер. «Иногда в ходе диалога затрагиваются и спорные темы, например, когда дело доходит до типичного еврейского облика, но и такие вопросы также вполне нормальны и не несут в себе никакого заряда неприятия или ненависти».

Модель успеха для других стран

В Швейцарии проект «Ликрат» убедительно доказал свою пользу и общественную значимость. Опыт «еврейского ликбеза» по-швейцарски уже взяли себе на вооружение Германия, Австрия и Молдавия. По словам Д. Кройтнера, скоро за ними последуют и другие страны. «Накопленный нами опыт диалога уже шагнул за пределы Швейцарии, что нас, разумеется, очень радует». Для владеющих французским языком мы предлагаем небольшой видеосюжет (с немецкими субтитрами), в котором своими мыслями о проекте делятся как швейцарские политики, так и просто школьники.

Likrat Teaser Teaser Likrat

Особенно интересно увидеть в этом списке Германию, которая в последние месяцы несколько раз попадала на страницы международных СМИ в связи с фактами дискриминации и антисемитизма в школах. Тот факт, что источником такого рода правонарушений становились, как правило, дети мигрантов турецкого или арабского происхождения, дополнительно подлил масла в огонь общественных дебатов на предмет того, какую политику должно вести общество в области интеграции мигрантов и противодействия антисемитизму, распространённому в мусульманской среде.

А что у швейцарцев? Имеют ли место в Швейцарии похожие проблемы? Насколько антисемитски настроены здесь дети из мусульманских семей и в целом из семей с «миграционной историей»? «До сих пор мы не располагаем соответствующей информацией», — говорит Д. Кройтнер. «Тем не менее, в жизни большинства еврейских детей и подростков в Швейцарии почти неизбежны моменты унижений или оскорблений в связи с их религиозной принадлежностью. И именно на решение этой проблемы и нацелен проект «Ликрат» (в переводе: «Двигаться навстречу друг другу»).

Недавно он получил и «взрослое» измерение: в рамках проекта «Likrat Public» молодые люди помогают фирмам, гостиницам и прочим бизнес-структурам лучше понимать своих еврейских клиентов. А то, что необходимость такой консультационной поддержки не является надуманной проблемой, стало ясно самое позднее после скандального случая, имевшего место на горном швейцарском курорте Ароза, о котором мы писали довольно подробно.

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Перевод с немецкого языка и адаптация: Людмила Клот

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