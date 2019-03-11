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Атомная энергетика Радиоактивные отходы: как Япония учится на ошибках Швейцарии

Zwei Personen in weissen Overalls tragen ein gelbes Fass mit dem Symbol der Radioaktivität

Проблема безопасного хранения радиоактивных отходов затрагивает всех, независимо от политических убеждений. На фото демонстрация членов молодёжного отделения «Партии Зелёных» в Берне против атомной энергии, март 2011 года. 

(Keystone / Steffen Schmidt)

Проблема строительства постоянных и безопасных хранилищ высокорадиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива: с ней сталкиваются все страны-производители атомной энергии на протяжении последних десятилетий. Япония, которая сегодня чтит память жертв аварии на комплексе АЭС Фукусима-Дайити (Fukushima Daiichi), с интересом изучает швейцарский подход к решению этой проблемы, и швейцарские же ошибки.

С момента трагедии в Японии прошло уже восемь лет. Землетрясение и последовавшая за ним волна цунами привели к расплавлению активной зоны реакторов на 1, 2 и 3 энергоблоках АЭС. Эта катастрофа стала самой серьезной ядерной аварией в истории наряду с аварией на Чернобыльской АЭС.

Трагедия 11 марта 2011 г. еще раз показала всю степень рисков и опасностей, связанных с атомной энергетикой. В Японии пока ещё занимаются изучением и оценкой последствий аварии на АЭС в Фукусиме как для населения, так и для окружающей среды. И это при том, что остаётся нерешенной другая, не менее серьезная проблема, а именно, вопрос, как и где складировать и хранить тысячи тонн радиоактивных отходов, производимых каждый год?

Фотогалерея Есть ли жизнь после Фукусимы?

Через шесть лет после катастрофы на комплексе АЭС в Фукусиме женевцы Маттье Берто и Жан-Патрик Ди Сильвестро побывали в пострадавшем регионе.

Паскаль Кюнци (Pascale Jana Künzi) работает в Швейцарском федеральном ведомстве по делам энергетики (Bundesamt für Energie) в отделе проблем утилизации ядерных отходов. Одновременно она председательствует в рамках «Форума доверия заинтересованных сторон» (Forum on Stakeholder Confidence — FSCВнешняя ссылка) при Агентстве по ядерной энергии (NEA / АЯЭ) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). С ее точки зрения ответ на этот вопрос ясен: если хранить отходы, то только под землёй.

«В настоящее время отходы ядерной промышленности хранятся на поверхности. В качестве долговременного такое решение проблемы утилизации не годится, хотя бы потому что мы не знаем, что произойдет на этой самой поверхности в ближайшие столетия. Вспомним только, что лишь в прошлом 20 веке имели место сразу две мировые войны. А вот если хранить отходы в глубоких геологических слоях, то тогда ситуация будет в исторической перспективе куда более стабильной и безопасной», — указала П. Кюнци в разговоре с порталом swissinfo.ch.

Видео Nagra Хранилище для ядерных отходов глубокого залегания

Как должно в идеале выглядеть хранилище для радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива АЭС? 

В Швейцарии, в соответствии с действующим законодательством, заниматься решением проблемы складирования и утилизации радиоактивных отходов должны те, кто их произвёл, то есть, прежде всего, компании-операторы, управляющие атомными электростанциями, действующими пока в стране. По их инициативе и для их нужд в кантоне Аргау, городе Вюрелинген, был построен и введен в строй временный склад для таких отходов.

С другой стороны в Швейцарии существует федеральный центр, который несет ответственность за утилизацию слабо- и среднерадиоактивных отходов, возникающих в результате деятельности промышленных предприятий, медицинских учреждений и научно-исследовательских структур. Это также следует из действующего законодательства. Если же посмотреть на эту проблему с международного угла, то окажется, что Швейцария как государство обязалась, начиная с 2006 года, самой заниматься своими радиоактивными отходами и больше не вывозить их за рубежВнешняя ссылка.

Три кандидата

В качестве правового основания для поиска и сооружения мест долговременного хранения отходов в самой Швейцарии в 2008 году в Конфедерации был принят «Отраслевой план создания хранилищ для хранения радиоактивных отходов в глубоких геологических слоях» (Sachplan geologische TiefenlagerВнешняя ссылка). На данный момент реализация этого плана находится на третьей стадииВнешняя ссылка, в рамках которой идет выбор конкретных площадок для закладки постоянных хранилищ. 

Инфографика ядерные хранилища.
(swissinfo.ch)

В настоящее время самыми вероятными кандидатами являются три площадки, расположенные в северной части страны. Такой выбор был сделан не случайно: недра кантонов Цюрих, Ааргау и Тургау с точки зрения геологических и геофизических условий идеально подходят для хранения отходов АЭС: залегающие на глубине 600 метров слои особой водонепроницаемой глины опалинустон способны обеспечить наиболее надежную гарантию безопасного для людей на поверхности хранения радиоактивных отходов.

Отходы объемом в сто семь «Боингов»

Каждый год пять атомных электростанций Швейцарии производят около 70 тонн отработанного ядерного топлива. Учитывая срок работы этих АЭС (например, атомная станция в Мюлеберге, которая будет закрыта в конце 2019 г., работает уже 47 лет, а остальные четыре АЭС по 60 лет) мы получаем в общей сложности 4 100 тонн или 9 400 м3 высокорадиоактивных отходов, скопившихся за последние десятилетия

К ним следует добавить 63 тыс. м3 слабо или умеренно радиоактивных отходов, включая, например, отходы после демонтажа АЭС, и 20 тыс. м3 медицинских и промышленных отходов, а также отходов научных исследований. Чтобы перевезти все эти отходы понадобилось бы 107 реактивных самолетов Боинг 747.

Источник: «Национальное общество по складированию ядерных отходов» («Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle» — «Nagra»).

Конец инфобокса

Как говорит П. Кюнци, следующие 10 лет будут в Швейцарии потрачены на то, чтобы, опираясь на самые современные достижения геологии, взвесить все «за» и «против» в плане окончательного выбора одного из вариантов. «Кроме того, следует ещё выбрать формат строительства и решить, что делать: сооружать два хранилища, одно для слабо- и среднерадиоактивных отходов, и другое для сильнорадиоактивных, или же остановиться на варианте одного комбинированного конечного хранилища», — рассказывает П. Кюнци. 

Пока в мире существует только одно хранилище для сильнорадиоактивных отходов, имеется в виду хранилище при АЭС Олкилуото (фин. Olkiluoto Nuclear Power Plant), атомной электростанции в Западной Финляндии. Окончательная площадка в Швейцарии будет предложена «Национальным обществом по складированию ядерных отходов» («Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle» — «NagraВнешняя ссылка»). Этот вариант должен будет потом еще получить одобрение правительства и парламента Швейцарии, и, разумеется, народа, потому что с целью создания соответствующей правовой базы придется вносить поправки в Федеральный Закон «О ядерной энергетикеВнешняя ссылка».

Такие поправки подлежат факультативному, то есть необязательному, референдуму, но не приходится сомневаться в том, что инициативные группы, которые вынесут новую редакцию закона на суд народа, обязательно найдутся. И вот тут как раз мы и сталкиваемся с качественной разницей в подходах к решению такого рода проблем: в Швейцарии без вовлечения населения такие вопросы решаться просто не могут, тогда как в других странах, в частности, в Японии, такого рода инструментов народного участия не создано. Кроме того, в отличие от Швейцарии, Япония находится ещё в самом начале процесса выбора подходящего места для подземного хранения своих атомных отходов и отработанного топлива с собственных АЭС.

Властям мало кто верит

В конце ноября 2018 г. Паскаль Кюнци была приглашена в Токио на семинарВнешняя ссылка, участие в котором приняли также ведущие эксперты из восьми стран, включая Соединенные Штаты, Великобританию и Францию. «Япония хочет сейчас узнать как можно больше об опыте других стран в плане того, как следует привлекать граждан к решению таких сложных проблем, как, например, проблема поиска подходящего места для окончательного захоронения атомного мусора. Хранилища отходов и выбор места их закладки — сложная тема для любой страны. Вот почему столь важен процесс обмена мнениями и коммуникации между народом, гражданским обществом и властями», — подчеркивает Паскаль Кюнци.

По ее словам Швейцария основывает свой выбор места закладки хранилища на геологических параметрах, будучи готовой выслушать и исполнить вотум народа. А вот Япония выбрала иную процедуру. Там общины и муниципалитеты вообще никто не спрашивает, им всего лишь предлагается, на основе специальной географической картыВнешняя ссылка, принять участие в процедуре углубленных общественных слушаний и в процессе экспертной оценки мест, наиболее подходящих для создания хранилищ. Проблема, однако, заключается в том, что после трагедии в Фукусиме общественность практически перестала доверять властям и правительству. Реально ли теперь преодолеть эту пропасть?

АЭС
(swissinfo.ch)

«В Японии структурой, ответственной за решение вопроса утилизации ядерных отходов является правительственная „Программа развития менеджмента в сфере утилизации и переработки ядерных отходов и отработанного ядерного топлива“ (The Nuclear Waste Management Organization of Japan — NUMOВнешняя ссылка). Сейчас она всячески старается пробудить интерес общественности к проблеме конечного хранения отходов, создав, в частности, специализированный интернет-сайт для детей, а также запустив на дороги страны специальный передвижной мобильный агитационно-просветительский и информационный офисВнешняя ссылка, смонтированный на базе обычного большегрузного трейлера. Подобный опыт может быть полезен, кстати, как для Швейцарии, так и других стран», — говорит Паскаль Кюнци.

Ошибки в Велленберге

Как говорит Паскаль Кюнци, в особенной степени ей хотелось рассказать японским коллегам об ошибках, которые совершила в этой области Швейцария, с тем чтобы Япония смогла учиться уже не на своем горьком опыте, а на чужом. Речь идет, прежде всего, о сюжете, связанным горным плато ВелленбергВнешняя ссылка, расположенным в центральной Швейцарии. Более десяти лет этот регион был предметом ожесточенного спора между федеральным центром, кантоном (субъектом федерации) Нидвальден и его гражданами, которые несколько раз выходили на референдум и высказывали свое решительное несогласие с планами устроить здесь хранилище радиоактивных отходов.

Infobus mit zeltartigem Vorbau

Передвижной информационный пункт японской правительственной «Программы развития менеджмента в сфере утилизации и переработки ядерных отходов и отработанного ядерного топлива» (The Nuclear Waste Management Organization of Japan — NUMO).

(www.numo.or.jp)

«Ситуация в Велленберге показала, что если кантон имеет право накладывать вето на принятие таких решений, то тогда всё вообще упирается в тупик и теряет смысл. Потому что понятно, что иметь такие хранилища в своем регионе на всякий случай не хочет никто. И именно по этой причине в Швейцарии вето на выбор места закладки хранилища глубокого заложения действует только на федеральном уровне», — поясняет эксперт Швейцарского федерального ведомства энергетики П. Кюнци.

Символическое «нет» граждан Юры

Граждане кантона Юра (жители с правом голоса) выступают резко против строительства в соседних кантонах Золотурн и Ааргау хранилищ радиоактивных отходов. Они стали единственными в Швейцарии, кто смог высказался по этому вопросу, и всё благодаря особенностям кантонального законодательства.

На референдуме 4 марта 2018 г. они большинством в 53,7% проголосовали против того, чтобы строительная площадка «Юра Восток» была бы «Национальным обществом по складированию ядерных отходов» (NAGRA) включена в список возможных участков, на территории которого могло бы быть построено ядерное хранилище.

Большинством в 73% юрассийцы также отвергли вариант строительства хранилища на территории площадки «Юра Южное предгорье» («Jurasüdfuss»). Оба этих варианта NAGRA, в итоге, удалила из списка возможных мест строительства хранилища для долговременного (вечного) хранения отработанного ядерного топлива и эти варианты были удалены из списка «Нагрой». 

Однако все равно окончательное решение остается за федеральным правительством.

Конец инфобокса

Другой важный урок, который следует извлечь из сюжета с Велленбергом, заключается в необходимости обеспечения «максимальной прозрачности» в рамках процесса принятия основных политических и административных решений. «Необходимо четко определить этапы реализации соответствующих проектов и лиц, ответственных за весь процесс. Кроме того, важно привлекать весь регион, а не только непосредственно затронутые муниципалитеты и общины», — говорит П. Кюнци.

«С культурной точки зрения Швейцария и Япония сильно различаются, и, тем не менее, я думаю, что у них есть и много общего», — говорит в интервью порталу swissinfo.ch Юта Хикичи (Yuta Hikichi) из «Японского агентства по природным ресурсам, энергетике и производству атомной энергии» (Japan Atomic Energy Agency — JAEAВнешняя ссылка). «Используя швейцарский опыт, мы планируем создать форум диалога и мониторинга мнения жителей регионов страны. В районах, заинтересованных активно участвовать в процессе поиска места для захоронения ядерных отходов, мы будем проводить семинары для граждан с участием экспертов, мы хотим также организовать курсы в школах и университетах, а также наладить регулярные посещения АЭС всеми желающими гражданами».

Слово — гражданам!

«И тем не менее, пусть даже в Швейцарии местные жители на муниципальном уровне лишены теперь права выступать против строительства хранилищ, все равно важно, чтобы население имело всю полноту информации по данному проекту и чтобы оно не ощущало, будто его просто выкинули за борт», — настаивает Паскаль Кюнци. И первым шагом в этом направлении стало проведение в регионах, выбранных «Нагрой» для возможного строительства там подземных хранилищ, региональных конференцийВнешняя ссылка с участием экспертов, граждан и властей.

В рамках этих встреч делегаты от муниципалитетов, представители различных организаций и просто граждане могут теперь задавать вопросы и формулировать запросы в адрес властей, например, на предмет точного расположения наземной инфраструктуры хранилища, об экономическом развитии региона или о проблемах безопасности. Об этом нам рассказывает Ханспетер Лиенхарт (Hanspeter Lienhart), президент северной региональной конференции Regionalkonferenz Nördlich LägernВнешняя ссылка, членами которой уже стали 125 человек.

«У нас есть как сторонники, так и противники ядерной энергии. Не все одобряют проект создания хранилища в нашем регионе, но дискуссия, в конце-концов, идёт не об этом. Все ведь они прекрасно понимают, что надёжное и безопасное решение проблемы хранения наших отходов, рано или поздно, но должно быть найдено. Поэтому важно дать людям просто возможность обсудить возможные последствия, которые могут быть связаны с сооружением хранилища», — говорит Ханспетер Линхарт. И такие дискуссии будут длиться ещё очень долго. По данным федеральных властей хранилище для наиболее опасных отходов вступит в Швейцарии в строй не раньше 2060 года.

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Русскоязычную версию материала подготовили Юлия Ильина и Игорь Петров.

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