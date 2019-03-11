Проблема безопасного хранения радиоактивных отходов затрагивает всех, независимо от политических убеждений. На фото демонстрация членов молодёжного отделения «Партии Зелёных» в Берне против атомной энергии, март 2011 года.

(Keystone / Steffen Schmidt)

Проблема строительства постоянных и безопасных хранилищ высокорадиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива: с ней сталкиваются все страны-производители атомной энергии на протяжении последних десятилетий. Япония, которая сегодня чтит память жертв аварии на комплексе АЭС Фукусима-Дайити (Fukushima Daiichi), с интересом изучает швейцарский подход к решению этой проблемы, и швейцарские же ошибки.

С момента трагедии в Японии прошло уже восемь лет. Землетрясение и последовавшая за ним волна цунами привели к расплавлению активной зоны реакторов на 1, 2 и 3 энергоблоках АЭС. Эта катастрофа стала самой серьезной ядерной аварией в истории наряду с аварией на Чернобыльской АЭС.

Трагедия 11 марта 2011 г. еще раз показала всю степень рисков и опасностей, связанных с атомной энергетикой. В Японии пока ещё занимаются изучением и оценкой последствий аварии на АЭС в Фукусиме как для населения, так и для окружающей среды. И это при том, что остаётся нерешенной другая, не менее серьезная проблема, а именно, вопрос, как и где складировать и хранить тысячи тонн радиоактивных отходов, производимых каждый год?

Паскаль Кюнци (Pascale Jana Künzi) работает в Швейцарском федеральном ведомстве по делам энергетики (Bundesamt für Energie) в отделе проблем утилизации ядерных отходов. Одновременно она председательствует в рамках «Форума доверия заинтересованных сторон» (Forum on Stakeholder Confidence — FSCВнешняя ссылка) при Агентстве по ядерной энергии (NEA / АЯЭ) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). С ее точки зрения ответ на этот вопрос ясен: если хранить отходы, то только под землёй.

«В настоящее время отходы ядерной промышленности хранятся на поверхности. В качестве долговременного такое решение проблемы утилизации не годится, хотя бы потому что мы не знаем, что произойдет на этой самой поверхности в ближайшие столетия. Вспомним только, что лишь в прошлом 20 веке имели место сразу две мировые войны. А вот если хранить отходы в глубоких геологических слоях, то тогда ситуация будет в исторической перспективе куда более стабильной и безопасной», — указала П. Кюнци в разговоре с порталом swissinfo.ch.

В Швейцарии, в соответствии с действующим законодательством, заниматься решением проблемы складирования и утилизации радиоактивных отходов должны те, кто их произвёл, то есть, прежде всего, компании-операторы, управляющие атомными электростанциями, действующими пока в стране. По их инициативе и для их нужд в кантоне Аргау, городе Вюрелинген, был построен и введен в строй временный склад для таких отходов.

С другой стороны в Швейцарии существует федеральный центр, который несет ответственность за утилизацию слабо- и среднерадиоактивных отходов, возникающих в результате деятельности промышленных предприятий, медицинских учреждений и научно-исследовательских структур. Это также следует из действующего законодательства. Если же посмотреть на эту проблему с международного угла, то окажется, что Швейцария как государство обязалась, начиная с 2006 года, самой заниматься своими радиоактивными отходами и больше не вывозить их за рубежВнешняя ссылка.

Три кандидата

В качестве правового основания для поиска и сооружения мест долговременного хранения отходов в самой Швейцарии в 2008 году в Конфедерации был принят «Отраслевой план создания хранилищ для хранения радиоактивных отходов в глубоких геологических слоях» (Sachplan geologische TiefenlagerВнешняя ссылка). На данный момент реализация этого плана находится на третьей стадииВнешняя ссылка, в рамках которой идет выбор конкретных площадок для закладки постоянных хранилищ.

(swissinfo.ch)

В настоящее время самыми вероятными кандидатами являются три площадки, расположенные в северной части страны. Такой выбор был сделан не случайно: недра кантонов Цюрих, Ааргау и Тургау с точки зрения геологических и геофизических условий идеально подходят для хранения отходов АЭС: залегающие на глубине 600 метров слои особой водонепроницаемой глины опалинустон способны обеспечить наиболее надежную гарантию безопасного для людей на поверхности хранения радиоактивных отходов.



Отходы объемом в сто семь «Боингов» Каждый год пять атомных электростанций Швейцарии производят около 70 тонн отработанного ядерного топлива. Учитывая срок работы этих АЭС (например, атомная станция в Мюлеберге, которая будет закрыта в конце 2019 г., работает уже 47 лет, а остальные четыре АЭС по 60 лет) мы получаем в общей сложности 4 100 тонн или 9 400 м3 высокорадиоактивных отходов, скопившихся за последние десятилетия К ним следует добавить 63 тыс. м3 слабо или умеренно радиоактивных отходов, включая, например, отходы после демонтажа АЭС, и 20 тыс. м3 медицинских и промышленных отходов, а также отходов научных исследований. Чтобы перевезти все эти отходы понадобилось бы 107 реактивных самолетов Боинг 747. Источник: «Национальное общество по складированию ядерных отходов» («Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle» — «Nagra»). Конец инфобокса

Как говорит П. Кюнци, следующие 10 лет будут в Швейцарии потрачены на то, чтобы, опираясь на самые современные достижения геологии, взвесить все «за» и «против» в плане окончательного выбора одного из вариантов. «Кроме того, следует ещё выбрать формат строительства и решить, что делать: сооружать два хранилища, одно для слабо- и среднерадиоактивных отходов, и другое для сильнорадиоактивных, или же остановиться на варианте одного комбинированного конечного хранилища», — рассказывает П. Кюнци.

Пока в мире существует только одно хранилище для сильнорадиоактивных отходов, имеется в виду хранилище при АЭС Олкилуото (фин. Olkiluoto Nuclear Power Plant), атомной электростанции в Западной Финляндии. Окончательная площадка в Швейцарии будет предложена «Национальным обществом по складированию ядерных отходов» («Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle» — «NagraВнешняя ссылка»). Этот вариант должен будет потом еще получить одобрение правительства и парламента Швейцарии, и, разумеется, народа, потому что с целью создания соответствующей правовой базы придется вносить поправки в Федеральный Закон «О ядерной энергетикеВнешняя ссылка».

Такие поправки подлежат факультативному, то есть необязательному, референдуму, но не приходится сомневаться в том, что инициативные группы, которые вынесут новую редакцию закона на суд народа, обязательно найдутся. И вот тут как раз мы и сталкиваемся с качественной разницей в подходах к решению такого рода проблем: в Швейцарии без вовлечения населения такие вопросы решаться просто не могут, тогда как в других странах, в частности, в Японии, такого рода инструментов народного участия не создано. Кроме того, в отличие от Швейцарии, Япония находится ещё в самом начале процесса выбора подходящего места для подземного хранения своих атомных отходов и отработанного топлива с собственных АЭС.

Властям мало кто верит

В конце ноября 2018 г. Паскаль Кюнци была приглашена в Токио на семинарВнешняя ссылка, участие в котором приняли также ведущие эксперты из восьми стран, включая Соединенные Штаты, Великобританию и Францию. «Япония хочет сейчас узнать как можно больше об опыте других стран в плане того, как следует привлекать граждан к решению таких сложных проблем, как, например, проблема поиска подходящего места для окончательного захоронения атомного мусора. Хранилища отходов и выбор места их закладки — сложная тема для любой страны. Вот почему столь важен процесс обмена мнениями и коммуникации между народом, гражданским обществом и властями», — подчеркивает Паскаль Кюнци.

По ее словам Швейцария основывает свой выбор места закладки хранилища на геологических параметрах, будучи готовой выслушать и исполнить вотум народа. А вот Япония выбрала иную процедуру. Там общины и муниципалитеты вообще никто не спрашивает, им всего лишь предлагается, на основе специальной географической картыВнешняя ссылка, принять участие в процедуре углубленных общественных слушаний и в процессе экспертной оценки мест, наиболее подходящих для создания хранилищ. Проблема, однако, заключается в том, что после трагедии в Фукусиме общественность практически перестала доверять властям и правительству. Реально ли теперь преодолеть эту пропасть?

(swissinfo.ch)

«В Японии структурой, ответственной за решение вопроса утилизации ядерных отходов является правительственная „Программа развития менеджмента в сфере утилизации и переработки ядерных отходов и отработанного ядерного топлива“ (The Nuclear Waste Management Organization of Japan — NUMOВнешняя ссылка). Сейчас она всячески старается пробудить интерес общественности к проблеме конечного хранения отходов, создав, в частности, специализированный интернет-сайт для детей, а также запустив на дороги страны специальный передвижной мобильный агитационно-просветительский и информационный офисВнешняя ссылка, смонтированный на базе обычного большегрузного трейлера. Подобный опыт может быть полезен, кстати, как для Швейцарии, так и других стран», — говорит Паскаль Кюнци.

Ошибки в Велленберге

Как говорит Паскаль Кюнци, в особенной степени ей хотелось рассказать японским коллегам об ошибках, которые совершила в этой области Швейцария, с тем чтобы Япония смогла учиться уже не на своем горьком опыте, а на чужом. Речь идет, прежде всего, о сюжете, связанным горным плато ВелленбергВнешняя ссылка, расположенным в центральной Швейцарии. Более десяти лет этот регион был предметом ожесточенного спора между федеральным центром, кантоном (субъектом федерации) Нидвальден и его гражданами, которые несколько раз выходили на референдум и высказывали свое решительное несогласие с планами устроить здесь хранилище радиоактивных отходов.

Передвижной информационный пункт японской правительственной «Программы развития менеджмента в сфере утилизации и переработки ядерных отходов и отработанного ядерного топлива» (The Nuclear Waste Management Organization of Japan — NUMO). (www.numo.or.jp)

«Ситуация в Велленберге показала, что если кантон имеет право накладывать вето на принятие таких решений, то тогда всё вообще упирается в тупик и теряет смысл. Потому что понятно, что иметь такие хранилища в своем регионе на всякий случай не хочет никто. И именно по этой причине в Швейцарии вето на выбор места закладки хранилища глубокого заложения действует только на федеральном уровне», — поясняет эксперт Швейцарского федерального ведомства энергетики П. Кюнци.



Символическое «нет» граждан Юры Граждане кантона Юра (жители с правом голоса) выступают резко против строительства в соседних кантонах Золотурн и Ааргау хранилищ радиоактивных отходов. Они стали единственными в Швейцарии, кто смог высказался по этому вопросу, и всё благодаря особенностям кантонального законодательства. На референдуме 4 марта 2018 г. они большинством в 53,7% проголосовали против того, чтобы строительная площадка «Юра Восток» была бы «Национальным обществом по складированию ядерных отходов» (NAGRA) включена в список возможных участков, на территории которого могло бы быть построено ядерное хранилище. Большинством в 73% юрассийцы также отвергли вариант строительства хранилища на территории площадки «Юра Южное предгорье» («Jurasüdfuss»). Оба этих варианта NAGRA, в итоге, удалила из списка возможных мест строительства хранилища для долговременного (вечного) хранения отработанного ядерного топлива и эти варианты были удалены из списка «Нагрой». Однако все равно окончательное решение остается за федеральным правительством. Конец инфобокса

Другой важный урок, который следует извлечь из сюжета с Велленбергом, заключается в необходимости обеспечения «максимальной прозрачности» в рамках процесса принятия основных политических и административных решений. «Необходимо четко определить этапы реализации соответствующих проектов и лиц, ответственных за весь процесс. Кроме того, важно привлекать весь регион, а не только непосредственно затронутые муниципалитеты и общины», — говорит П. Кюнци.

«С культурной точки зрения Швейцария и Япония сильно различаются, и, тем не менее, я думаю, что у них есть и много общего», — говорит в интервью порталу swissinfo.ch Юта Хикичи (Yuta Hikichi) из «Японского агентства по природным ресурсам, энергетике и производству атомной энергии» (Japan Atomic Energy Agency — JAEAВнешняя ссылка). «Используя швейцарский опыт, мы планируем создать форум диалога и мониторинга мнения жителей регионов страны. В районах, заинтересованных активно участвовать в процессе поиска места для захоронения ядерных отходов, мы будем проводить семинары для граждан с участием экспертов, мы хотим также организовать курсы в школах и университетах, а также наладить регулярные посещения АЭС всеми желающими гражданами».

Слово — гражданам!

«И тем не менее, пусть даже в Швейцарии местные жители на муниципальном уровне лишены теперь права выступать против строительства хранилищ, все равно важно, чтобы население имело всю полноту информации по данному проекту и чтобы оно не ощущало, будто его просто выкинули за борт», — настаивает Паскаль Кюнци. И первым шагом в этом направлении стало проведение в регионах, выбранных «Нагрой» для возможного строительства там подземных хранилищ, региональных конференцийВнешняя ссылка с участием экспертов, граждан и властей.

В рамках этих встреч делегаты от муниципалитетов, представители различных организаций и просто граждане могут теперь задавать вопросы и формулировать запросы в адрес властей, например, на предмет точного расположения наземной инфраструктуры хранилища, об экономическом развитии региона или о проблемах безопасности. Об этом нам рассказывает Ханспетер Лиенхарт (Hanspeter Lienhart), президент северной региональной конференции Regionalkonferenz Nördlich LägernВнешняя ссылка, членами которой уже стали 125 человек.

«У нас есть как сторонники, так и противники ядерной энергии. Не все одобряют проект создания хранилища в нашем регионе, но дискуссия, в конце-концов, идёт не об этом. Все ведь они прекрасно понимают, что надёжное и безопасное решение проблемы хранения наших отходов, рано или поздно, но должно быть найдено. Поэтому важно дать людям просто возможность обсудить возможные последствия, которые могут быть связаны с сооружением хранилища», — говорит Ханспетер Линхарт. И такие дискуссии будут длиться ещё очень долго. По данным федеральных властей хранилище для наиболее опасных отходов вступит в Швейцарии в строй не раньше 2060 года.



Русскоязычную версию материала подготовили Юлия Ильина и Игорь Петров.

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