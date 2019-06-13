В основном именно работы, связанные с уходом, дают женщинам, иммигрировавшим в Швейцарию, возможность выйти на местный рынок труда. (Keystone)

Нельзя оспорить тот факт, что женщины-мигрантки полноправно вписались в швейцарскую действительность, но какое место они при этом занимают в здешнем обществе по сравнению с мужчинами-мигрантами, а также с урожденными швейцарками и швейцарцами? Какие возможности получают они в Швейцарии и какие препятствия вынуждены преодолевать? В отчете Федеральной комиссии по миграции (FCM) даются ответы на все эти вопросы.

По данным исследования, озаглавленного «Женщины-мигрантки в Швейцарии: ситуация, результаты и потенциалВнешняя ссылка», опубликованном на этой неделе, значительная доля женщин иммигрирует из Европы (83%).

Уровень занятости среди иностранок (68,6%) ниже, чем среди мужчин-мигрантов (78%), швейцарок (83%) и швейцарцев (85%). Однако следует отметить факт, что сложности женщин-мигранток с выходом на работу нельзя объяснить нехваткой у них образования. В среднем их уровень образования выше, чем у швейцарок, аналогичен уровню образования мужчин-мигрантов и ниже, чем уровень образования у мужчин-швейцарцев.

Заметное количество иностранок трудится в Швейцарии в качестве вспомогательного персонала, многие из них работают в сфере услуг и в сфере торговли. В то же самое время женщины-мигрантки недостаточно хорошо представлены в академических профессиях.

Когда дело доходит до руководства, здесь доля иностранок, занимающих руководящие должности, выше, чем доля работающих швейцарок, выполняющих аналогичные функции.

Слишком квалифицированные

Согласно отчету, мигранты обоих полов, особенно женщины, в Швейцарии оцениваются как «overqualified», то есть слишком высоко квалицированными по сравнению с местными жителями. Нередко они не могут найти работу, соответствующую их уровню квалификации, и в итоге вынуждены снижать свои претензии и выполнять ту работу, которую им удается получить.

Хотя женщины-мигрантки лучше образованы, чем швейцарки, и примерно так же хорошо образованы, как мужчины-мигранты, им приходится преодолевать больше препятствий при поиске работы. Например, они сталкиваются с дискриминацией не только из-за своего происхождения и религии, но и из-за своего пола.

Уход за больными – главным образом, в больницах и в домах престарелых – дает мигранткам самую реальную возможность выйти на рынок труда. Часто они получили образование совсем по другому профилю, но не могут найти в Швейцарии работу по своей профессии.

Прокладывая путь для других женщин

Отчет также показывает, что женщины-мигрантки не только вносят экономический и социальный вклад в благополучие Швейцарии, но и способствуют инновационному изменению швейцарского общества.

Например, именно они боролись за права, которые еще не были предоставлены женщинам в университетах, таким образом прокладывая всем женщинам дальнейший путь в построении академической карьеры в Швейцарии.

Они также внесли активный вклад в борьбу за предоставление избирательного права женщин, инициируя и мобилизуя дискуссии.

Кроме того, они рано выступили с требованиями, касающимися семейной и образовательной политики, и внесли свой вклад в организацию системы ухода за детьми и всеми нуждающимися в уходе вне рамок семьи.

Женская забастовка

Отчет FCM был выпущен для широкой общественности за два дня до того, как женщинам со всей страны предстоит выйти на улицы в рамках общенациональной забастовки, предназначенной для того, чтобы привлечь внимание к несовершенствам устройства Швейцарии и недостаточным шагам к равноправию в области защиты прав женщин и семей.

Несмотря на высокое качество жизни, Швейцария отстает от других стран с развитой экономикой по таким показателям, как уровень оплаты труда мужчин и женщин и гендерное равенство на рабочем месте.

Под лозунгом «Оплата, время, уважение!» мероприятие в эту пятницу отсылает к недавнему прошлому, к забастовке 1991 года, прошедшей за пять лет до вступления в силу Закона о гендерном равенстве.

Этот закон запрещает дискриминацию на рабочем месте и сексуальные домогательства, а также защищает женщин от предвзятости или увольнения по причине беременности, семейного положения или пола. Но и двадцать с лишним лет спустя после принятия закона сами женщины по-прежнему возмущены тем, что их труд оценивается ниже, чем мужской, что ставится под сомнение их трудовая компетентность, что к ним относятся недостаточно всерьез, в лучшем случае – покровительственно, а в худшем – как к более дешевой рабочей силе.









Русскоязычная редакция/LC, swissinfo.ch/ts

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