Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 9:00

Несмотря на то, что швейцарские пассажиры иногда жалуются на железнодорожное сообщение, они продолжают интенсивно пользоваться поездами.

(© Keystone/ Valentin Flauraud)

Согласно последним данным Европейского статистического ведомства (Eurostat), в прошлом году швейцарцы в среднем 71 раз использовали поезд как средство передвижения, проехав 2 398 километров по железной дороге. По такому показателю, как проделанное по железной дороге расстояние на душу населения, Швейцария занимает лидирующее положение в Европе.

Среднее расстояние, проделанное пассажирами железной дороги в Швейцарии в 2018году, значительно выше, чем тот же показатель у ближайших конкурентов. По подсчетам Евростата, австрийские пассажиры преодолели расстояние в 1 481 км на душу населения; во Франции – 1 393 км, в Швеции – 1 324 км, в Германии – 1 182 км.

Количество поездок на поезде на одного жителя Швейцарии (71) почти в два раза выше, чем в Люксембурге (38), который является следующей европейской страной, где железнодорожный транспорт остается весьма популярным.

По сравнению с 2017 годом показатели проезда по швейцарским железным дорогам остались почти неизменными: в 2017 году среднестатистический житель Швейцарии совершил 72 поездки на поезде, преодолев 2 463 км.

В то же время государственные Федеральные железные дороги Швейцарии (SBB) продолжают получать многочисленные жалобы на ухудшение ситуации с пунктуальностью поездов. Сотрудники SBB утверждают, что поезда в Швейцарии являются одними из самых пунктуальных в Европе, но признают, что железнодорожная система страны зачастую работает на пределе своих возможностей.



Железнодорожный транспорт также вынужден решать проблемы, связанные с последствиями произошедшей в этом году аварией со смертельным исходом, когда в результате неисправности дверного механизма погиб проводник. Профсоюзы используют этот случай, с тем чтобы призвать критически пересмотреть качество и порядок организации в стране железнодорожных перевозок.

Но в целом что касается безопасности, клиенты швейцарских железных дорог вполне могут быть довольны. Число сходов поездов с рельсов остается вот уже многие годы на одном и том же низком уровне, а число столкновений поездов последовательно сокращается по меньшей мере последние семь лет.





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