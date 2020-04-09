Уже с начала марта 2020 года почти все дома престарелых в стране практически «забаррикадировались» и перешли на «осадное положение». (Keystone)

В западных франкоязычных кантонах Швейцарии в среднем одна треть людей, умерших после заражения коронавирусом, находились в домах престарелых. Об этом сообщают газеты Le Matin Dimanche и Sonntagszeitung.

Дома престарелых, хосписы и прочие учреждения такого профиля становятся зоной особенного риска. Как с тревогой пишут швейцарские газеты Le Matin Dimanche и Sonntagszeitung, число заразившихся там растет особенно заметными темпами. В кантоне Женева на прошлой неделе о том, что в их стенах были обнаружены случаи заражения вирусом сообщили 22 из 54 домов престарелых. В кантоне Берн в одном из домов престарелых заразились сразу 20 из 67 его обитателей и 9 сотрудников из числа персонала.

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Не все кантоны и не все дома престарелых затронуты коронавирусом одинаково: так, в кантонах Во (60 из 123 смертей на конец прошлой недели) и Невшатель (11 из 23 смертей) обитатели домов престарелых составляют почти половину жертв вируса, тогда как в Женеве они составляют только пятую часть всех смертей (19 из 45). В кантоне Берн этот показатель составляет примерно 10% (3 из 28 смертей).

Пожилые люди, как известно, формируют особую группу риска, они наиболее уязвимы перед лицом COVID-19, а потому уже с начала марта почти все дома престарелых практически перешли на «осадное положение» с целью хотя бы задержать, насколько возможно, распространение вируса. Пациенты, получающие положительный итог тестирования на коронавирус, сразу же переводятся по меньшей мере на режим изоляции.

«Однако психологически лабильные люди с трудом переносят изоляцию. Они часто выходят из своих комнат в коридор без разрешения. Бывали случаи всеобщей паники, если один такой пациент вдруг появляется в местах общего пользования, в холле, например», — делится газета Tribine de Genève комментарием одного из сотрудников дома престарелых.

Мешки для мусора или ночные рубашки

Медицинский персонал работает в прямом физическом контакте с пожилыми людьми. Их нужно мыть, укладывать в кровати, кормить, им нужно оказывать медицинскую помощь. Чтобы ограничить риск заражения, сотрудникам необходима защита, которая состоит из маски, очков, халата, пары перчаток, головного убора и бахил. В некоторых домах престарелых, однако, столкнулись с критической нехваткой средств защиты — и тогда сотрудникам приходилось проявлять смекалку и изобретательность.

Так, директор одного из домов престарелых во Фрибуре Эммануэль Мишиела (Emmanuel Michielan) разрешил сотрудникам повторно использовать свои гигиенические маски, особенно если их недостаточно в наличии. По действующим нормам безопасности такие маски полагается выбрасывать после активного единичного использования. Чтобы защитить глаза, «сотрудники даже носят лыжные или самодельные очки», — добавляет Э. Мишиела.

В кантоне Во признались в нехватке халатов: в одном из домов, по аналогии со французскими домами престарелых, о чем уже писала Le Monde, персоналу по уходу за престарелыми приходилось облачаться в пластиковые мешки для мусора или даже в ночные рубашки.





Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот, swissinfo.ch

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