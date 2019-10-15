Идеально-типическая реконструкция швейцарской квартиры начала 21-го века, создана специализированным коммуникационным агенством на основе новейших статистических данных.

(SRF-SWI)

«А у вас дома уже включили отопление?» Такие вопросы задают друг другу швейцарцы в начале осени – ведь отопление здесь включают не одновременно, и даже не «от кантона к кантону», а совершенно вразнобой. По какой логике и кто принимает такое решение?

Газета Tribune de Genève отмечает, что разница в начале подачи тепла в женевские дома может составлять несколько дней, а порой даже и несколько недель! Чтобы понять причину этих различий, ее журналисты обратились к местным властям за информацией о действующих на этот счет правилах.

И выяснили: все зависит от управляющей компании жилищного фонда. В некоторых делаются специальные расчеты, другие просто смотрят в окно и узнают прогноз погоды, а потом отдают распоряжение команде техников включить отопление.

Однако нет ни одного закона, устанавливающего минимальную температуру, которую арендодатель должен гарантировать жильцам в своем здании. Тем не менее, в этом отношении существуют инструкции, и они рекомендуют поддерживать температуру между 20 и 21 градусами в жилых комнатах и 18 ° C – в спальнях.

«В середине сентября каждого года мы начинаем отслеживать прогноз погоды на сайте MeteoSwiss на ближайшие десять дней, – говорит Александра Мацуай (Alexandra Mazuay) из управляющей компании Régie du Rhône. – Когда среднесуточная температура достигает или падает ниже плюс 12 °C, мы отдаем распоряжение нашим инженерам по отоплению возобновить обогрев. По нашим оценкам, при такой средней температуре тепло, получаемое днем, не компенсирует ночные снижения температуры. Тот же принцип применяется с середины мая для отключения отопления».

Еще одна управляющая компания, Grange, прибегает к аналогичной стратегии, но ведет отсчет от другой цифры. «Мы начинаем отапливать квартиры, как только средняя температура наружного воздуха опускается ниже 20°C на протяжении как минимум недели», – пояснила Беатрис Гранж (Béatrice Grange).

У многих компаний и вовсе нет никаких четких критериев. «Мы ориентируемся по погоде и по тому, как делают наши коллеги», – сказали газете в агентстве Regimo. – Если мы включим отопление с запозданием на три дня, ни один квартиросъемщик не превратится в ледышку». Впрочем, здесь подчеркнули, что приоритет в подключении тепла отдается зданиям в сельской местности, где холод ощущается быстрее, и тем, в которых проживает значительное количество пожилых арендаторов.

Анри Мозер (Henri Moser), директор одноименной компании, отмечает, что не нужно ждать мгновенного эффекта при включении радиаторов отопления: «На то, чтобы нагреть воздух на один градус в каждой комнате здания, потребуется некоторое время».

Нестремятся экономить

Одно можно сказать наверняка: после включения отопления его невозможно «открутить назад». Даже если наступает бабье лето, отопительные системы адаптируются к температуре наружного воздуха, но все равно обязательно расходуют некоторое количество топлива, пояснили газете.

Ни один из опрошенных агентов по управлению недвижимостью не отметил, что старается включить отопление попозже. Почему? Да потому, что расходы на обогрев все равно несут арендаторы, делая ежемесячные отчисления вместе с квартплатой. В конце года эти суммы подсчитываются, и по итогам суровой или, наоборот, мягкой зимы, жилец может получить либо новый счет за отопление, либо – гораздо реже – ему возвратят небольшую сумму. Только в одном из агентств упомянули о необходимости «сокращать расходы арендаторов» об учете «экологических проблем», тем не менее, жильцам этого агентства все равно жаловаться не на что, их квартиры уже пару недель как отапливаются.

С целью модернизации агентство Moser-Vernet вложило средства в систему дистанционного управления, которая будет начнет действовать в первых квартирах со следующего года. «Это позволит нам более точно регулировать температуру и лучше прогнозировать изменения температуры», – пояснил Анри Мозер.

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Подготовила Людмила Клот.

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