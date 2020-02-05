Количество курильщиков в Швейцарии остается стабильным на уровне около 25% от общей численности населения. (© Keystone/Ennio Leanza)

Швейцарский фонд изучения зависимостей от алкоголя, наркотиков и токсических/психотропных веществ Sucht SchweizВнешняя ссылка предупреждает о растущем разнообразии на рынке страны видов продукции, способных вызвать привыкание, а то и болезненную зависимость. Если против этого ничего не предпринимать, то весьма велик и вероятен риск серьезного ущерба.

Во вторник 4 февраля, фонд Sucht Schweiz опубликовал очередное «Обзорное исследование ситуации с зависимостями» (Schweizer Suchtpanorama 2020), в котором пишет, что пугающе много продуктов самых разных направлений и марок, могущих вызвать привыкание, находятся сегодня в широком доступе. Какие могут быть побочные явления, зачастую указывается крайне нечетко. Часто вообще неясно, какие риски связаны с этим.

Примером тому является быстро растущий ассортимент никотиновой продукции. На рынок выходят широко разрекламированные сигареты системы Iqos (электронная система не сжигания, но нагревания и испарения табака), в то же время нюхательный табак становится все более социально допустимым. Широким массам доступен и огромный ассортимент электронных сигарет.

Прошли времена «Ковбоя Мальборо»

Во времена «Ковбоя Мальборо» было ясно, как и в какой форме надо потреблять никотин. Затем появились ароматизированные сигареты, еще чуть позже — «легкие» сигареты. Сегодня же реклама говорит о том, что причин курить традиционный табак больше не осталось, поскольку на рынке есть якобы «практически безвредные» системы электронного нагревания табака.

И сейчас реклама, публикуемая табачными транснациональными корпорациями, скорее напоминает каталог медицинских мер предосторожности. «Никотиновые продукты с меньшим риском для здоровья, чем у классических сигарет, например, электронные сигареты, могут стать шагом к полному отказу от курения», — указывает фонд «Sucht Schweiz».

В то же время эксперты в области зависимостей сходятся во мнении, что курение электронных и Iqos-сигарет грозит стать новой модной привычкой у молодежи. Несовершеннолетние некурящие в идеале даже не должны начинать дымить, с учетом того, что их организм еще очень восприимчив к никотиновой зависимости, которая, в частности, тормозит развитие мозга. Как бы там ни было, доля курящих в Швейцарии по-прежнему составляет примерно четверть от общей численности населения в 8,5 млн человек.

«Растущее разнообразие продукции, вводящей в соблазн, срочно требует усиления госконтроля», — цитирует швейцарская пресса слова директора фонда Sucht Schweiz Грегуара Виттоза (Grégoire Vittoz). «Нам нужна авторитетная инстанция, которая взяла бы на себя руководство этим процессом, в том числе и в интересах будущих поколений», — уверен он.

Стали больше напиваться

В целом фонд Sucht Schweiz отмечает, что проблематичные модели потребления продукции, потенциально приводящей к зависимости, становятся все более ярко выраженными. Среди людей старше 65 лет к 2017 году значительно выросли, например, показатели хронического потребления алкоголя. При этом рост доли «интоксикационного потребления», когда, проще говоря, человек напивается до бессознательного состояния, наблюдается почти во всех возрастных группах, но особенно среди молодых женщин, для которых этот показатель увеличился с 12% в 2007 году до 24% в 2017 году.

Сегодня по крайней мере один раз в месяц напивается больше людей, чем ещё десять лет назад. Так, например, только в 2016 году в связи с алкогольным отравлением было госпитализировано около 11 500 человек. В фонде Sucht Schweiz уверены, что органы по делам молодежи работают недостаточно эффективно, меры по ограничению потребления сигарет и алкоголя определенными возрастными группами не оказывают ожидаемого эффекта, да и политики едва ли что-то реально предпринимают для укрепления охраны здоровья молодежи и вообще граждан.

Потребление нелегальных веществ на стабильном уровне

Последние данные об употреблении запрещенных веществ в Швейцарии свидетельствуют об относительно стабильной ситуации. Однако степень потребления кокаина и экстази в крупных городах Конфедерации остается по сравнению с сопоставимыми городами за рубежом относительно высокой. Что касается марихуаны (каннабиса), то последние репрезентативные данные за 2017-й год свидетельствуют об увеличении потребления такого рода продукции по сравнению с 2012 годом.

Фонд Sucht Schweiz отмечает, что рынок незаконного каннабиса является, несомненно, самым крупным среди рынков незаконных наркотиков в Швейцарии. Продолжает расти и количество психоактивных веществ, покупаемых через интернет. В конце 2019 года в Швейцарии было официально запрещено потребление 13 новых видов таких препаратов.

Масштабы поставок и продаж болеутоляющих средств, содержащих опиоиды, продолжает также расти, но, в отличие от США, в Конфедерации в настоящее время нет каких-то серьезных мер или структур контроля. И все равно, ситуация с сильными снотворными веществами и с транквилизаторами, такими как бензодиазепин, остается стабильной. По оценкам, в Швейцарии их регулярно с нелечебными целями принимают примерно 350 тыс. человек.

Игры на деньги

Что касается азартных игр, то примерно 3% опрошенных сказали, что в 2017 году у них была чрезмерная потребность в играх. Большинство игроманов предпочитают онлайн-сектор. И, наконец, от 1 до 4% процентов населения в возрасте от 15 лет и старше имеют зависимости, связанные с интернетом. Фонд Sucht Schweiz указывает, что и здесь требуется целенаправленное регулирование и просвещение пользователей.



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!