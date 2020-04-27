«По возможности — быстро, но если где потребуется — то и медленно». Банально? Но именно такова стратегия швейцарского правительства по выходу из карантина. На фото: один из инициаторов проекта Клод Прожан (Claude Progin). 22. 04. 2020 г. (Keystone)

«По возможности — быстро, но если где потребуется — то и медленно». Банально? Но именно такова стратегия швейцарского правительства по выходу из карантина, озвученная министром внутренних дел Аленом Берсе, отпечатанная в такой формулировке на футболке и проданная уже 20 тысяч раз.

Как заявила в пятницу 17 апреля 2020 года компания Ready to BrandВнешняя ссылка, стоящая за этой инициативой, к настоящему времени в результате продаж футболокВнешняя ссылка было собрано примерно 179 000 франков (183 000 долларов США). Все эти деньги пойдут в доход «Швейцаркой Солидарности» («GlücksketteВнешняя ссылка»), благотворительной и гуманитарной национальной организации, входящей в состав общественной (негосударственной) Швейцарской телерадиовещательной корпорации SRG SSR, автономным подразделением которой является и швейцарское информационное иновещание на 10-ти языках SWI Swissinfo.

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На пресс-конференции 16 апреля 2020 года в Берне, посвященной стратегии правительства по выходу из коронавирусного карантина, Ален Берсе заявил (в оригинале по-французски «Il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire»), что выход должен происходить «как можно быстрее, но если потребуется, то можно будет где-то и притормозить».

В Швейцарии не принято



Коммуникационное агентство из франкоязычного швейцарского города Фрибур выпустило эти слова в качестве принта на футболке и начало продавать майки всем желающим. Очень скоро выяснилось, как заявил директор этой компании Пит Магер (Pete Mager), что футболка пользуется большим спросом, и цифры продаж оказались гораздо выше, чем ожидалось.

Напомним, что 23-го марта «Швейцарская Солидарность» начала кампанию по сбору средств в помощь пожилым и бездомным, а также тем, кто оказался в результате пандемии в действительно сложном положении. За первые две недели было собрано 15 млн франков. Правительство не давало никаких поручений на выпуск такой майки. В Швейцарии не принято украшать что-либо цитатами на общественно-политические темы, а уж тем более словами членов правительства. Политическая реклама в период предвыборных кампаний в данном случае не учитывается.

Справка Каждый министр в Швейцарии задает только общее политическое направление развития своего Департамента / Министерства. Оперативная работа выполняется Федеральными Ведомствами (Bundesamt / L’Office fédéral), которые на правах автономных подразделений и формируют данное Федеральное Министерство / Департамент (Eidgenössisches Departement / Le Département fédéral). В Швейцарии нет, таким образом, ни «Министерства здравоохранения», ни «Департамента здравоохранения», но есть Федеральное Ведомство по вопросам здравоохранения (Bundesamt für Gesundheit BAG / Office fédéral de la santé publique), которое входит в состав Федерального Департамента / Министерства внутренних дел (Eidgenössisches Departement des Innern EDI / Département fédéral de l’intérieur DFI). Именно этим Департаментом / Министерством и руководит А. Берсе, курируя так же культуру и пенсионное обеспечение. Здоровье, культура и пенсии – это и есть со швейцарской точки зрения «внутренние дела». Ален Берсе является «министром здравоохранения» в той же степени, в какой он является так же «министром культуры» и «министром пенсий». «Внутренними делами» в постсоветской традиции в Швейцарии занимается Федеральное Министерство / Департамент юстиции и полиции (Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD / Département fédéral de justice et police DFJP). В него входят отдельные Федеральное Ведомство юстиции (Bundesamt für Justiz BJ / Office fédéral de la justice) и Федеральное Ведомство полиции (Bundesamt für Polizei fedpol / Office fédéral de la police fedpol. Перевод на русский язык понятия «Bundesamt» / «Office fédéral» как «Федеральное Ведомство» является с нашей точки зрения наиболее адекватным. Подробные органиграммы всех семи федеральных министерств Швейцарии можно найти на едином правительственном сайте admin.chВнешняя ссылка.

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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