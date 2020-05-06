С 16 марта 2020 года закрыты рестораны, как этот в Берне, а значит, негде подработать и студентам. (Keystone / Peter Klaunzer)

Большинство швейцарских студентов сами зарабатывают средства на жизнь, трудясь на неполную ставку одновременно с учебой. Но закрытие ресторанов, баров, кинотеатров и спортивных залов привело к тому, что многие из них потеряли свой основной, а часто и единственный источник дохода. Что делать?

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Обучение в вузах Швейцарии бесплатно, или почти бесплатно, но жизнь в стране дорога, поэтому большинство швейцарских студентов высших и средних специальных учебных заведений зарабатывают себе средства на жизнь, трудясь на неполную ставку одновременно с учебой. КЗОТ Швейцарии позволяет им работать не более 15 часов в неделю.

По последним данным Федерального статистического ведомства Швейцарии (BfS) примерно три четверти студентов работают неполный рабочий день, в основном — примерно два дня в неделю.

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Однако карантин и, соответственно, закрытие ресторанов, баров, кинотеатров и спортивных залов (а именно там обычно подрабатывают студенты) привел к тому, что многие из них потеряли свой часто единственный источник постоянного дохода. «Я потеряла почасовую работу в качестве рекламного агента, на которой зарабатывала в среднем 1 500 швейцарских франков в месяц (1 франк = 75 рублей или 27 гривен по курсу на начало мая 2020 года). Других источников дохода у меня нет», — рассказала бесплатной транспортной газете «20 минут» 23-летняя Наоми, изучающая бизнес и управление. Пока что она живет на сбережения.

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Еще одна студентка подрабатывает физиотерапевтом в тренажерном зале. Сейчас ее перевели на укороченный график работы, на основании чего она получает 170 швейцарских франков в качестве пособия, и это вместо обычных 600 франков заработка. Ей тоже пришлось «разбить свинью-копилку», но она хотя бы может обратиться за помощью родителям. «Не очень-то это приятно, особенно когда ты уже вроде бы начала жить самостоятельно на полном финансовом самообеспечении», — рассказала она той же газете.

Университеты оказывают финансовую помощь

Университеты и прочие вузы не оставили своих учащихся без помощи, выделив на их поддержку значительные средства. Например, 24 апреля 2020 года Цюрихский университетВнешняя ссылка объявил о запуске программе экстренной денежной помощи студентам, размер которой может достигать 6 000 швейцарских франков на одного учащегося. Критерии получения этих средств изначально были прописаны четко: у студента не должно быть нет никакой другой финансовой поддержки, в том числе со стороны родителей, у него мало или совсем нет личных сбережений, а также он не может (или пока не может) воспользоваться мерами помощи, предоставляемыми правительством по месту его работы.

И еще раз учиться! Сможет ли бедный студент выжить в Швейцарии? В Швейцарии можно получить отличное образование, вот только как сделать так, чтобы не положить зубы на полку еще до получения диплома? Автор: Тони Ганцер (Tony Ganzer), Жеральдин Вонг-Сак-Хой (Geraldine Wong Sak Hoi), Лео Ширмур (Leo Shearmur) Доступно на 2 других языках Доступно на 2 других языках Языки 2 английский (en) How expensive is Switzerland for a student on a budget?

китайский (zh) 对于资金不充裕的学生来说，瑞士到底有多贵？

Максимальная сумма помощи составит 3 000 франков, а все, что студент получит сверх того, ему предстоит выплатить вузу обратно. «В течение последних недель мы получали все больше запросов от тех, которые нуждался в помощи в связи с финансовыми затруднениями из-за пандемии. Затем университет сам со своей стороны решил предоставить финансовую помощь тем студентам, которые записаны на этот семестр», — сообщила swissinfo.ch по электронной почте Бриджит Ортега (Brigitte Ortega), занимающаяся в ректорате этого вуза проблемами финансирования учебы студентами (Fachstelle Studienfinanzierung).

«Многие студенты, пока учатся, работают неполный рабочий день и живут на эти небольшие средства. Так что внезапная потеря нескольких сотен швейцарских франков может иметь реальный катастрофический эффект», — говорит она. На другом конце страны, в Женевском университетеВнешняя ссылка, уже существует целая система поддержки студенчества, которая предусматривает возможность предоставления кредитов в случае потери источника дохода и на покрытие медицинских расходов.

В других университетах дела обстоят схожим образом. «Университет Люцерна две с половиной недели назад запустил для своих студентов программу финансовой помощи, на участие в программе было уже подано 18 заявок», — пояснил газете «20 минут» руководитель отдела по связям с общественностью университета Дейв Шлепфер (Dave Schläpfer). По его словам, студенты могут рассчитывать на безвозвратные суммы от 500 до 1 500 франков.

Студенческие объединения требуют большего

В Цюрихском университете объединение «Союз студентов Швейцарии» («Verband der Schweizer Studierendenschaften» — «VSSВнешняя ссылка») заявило, что приветствует этот шаг. Тем не менее, здесь получают массу звонков от обеспокоенных учащихся и считают, что правительство может и должно было бы «сделать больше, потому что большинство нуждающихся студентов имеют право обратиться только к фондам помощи университетов, а их средства ограничены».

«Мы видим в этом большую проблему, так как ответственность просто возлагается на пострадавших, то есть на самих студентов», — сообщил по электронной почте порталу швейцарского иновещания на 10-ти языках SWI swissinfo.ch сопредседатель этого профсоюза Франческо Би (Francesco Bee), напомнив, что «многие студенты не имеют права на пособие по безработице или на выплаты в связи с сокращением рабочего дня».

По его словам, профсоюз уже запросил у федерального правительства дополнительную финансовую помощь. Она могла бы прийти в виде специального фонда помощи, организованного в сотрудничестве и при бюджетном участии кантонов (субъектов федерации, которые отвечают за вопросы образования в Швейцарии) и университетов, на базе которых студенты и могли бы быстро и без лишних бюрократических сложностей получать адресную финансовую помощь.

Между тем, в конце этого туннеля уже забрезжил свет: предприятия розничной торговли в Швейцарии должны снова открыться в полном объеме 11-го мая, также как спортивные залы и рестораны. Все они будут работать, пусть и в условиях соблюдения особых санитарных норм. Театры и кинотеатры могут вновь открыться уже 8 июня. Но насколько все это будет означать возвращение к нормальной жизни — и к нормальным заработкам для студентов — пока неясно.

Немецкий пример

Студенты в Германии также испытывают сейчас финансовые трудности. Поэтому федеральный министр образования Германии Аня Мария-Антония Карличек (Anja Maria-Antonia Karliczek, ХДС) объявила на прошлой неделе, что студенты могут запросить в государственном «Банке развития» («Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW») срочную ссуду в размере 650 евро начиная с мая 2020 года.



Рынок труда Как Швейцария ищет иностранные таланты, и как сама же отпугивает их! Швейцария ищет талантливых студентов, в том числе из стран, не входящих в ЕС и ЕАСТ, обучает или и потом сама же не дает им разрешений на работу. Этот контент был опубликован 13 марта 2020 г. 10:00 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Firms lament red tape for hiring foreign talent in Switzerland

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