Иностранные средства массовой информации воспользовались женской забастовкой, с тем чтобы детально и критически взглянуть на политику Швейцарии в области обеспечения гендерного равенства. (Keystone)

Как выглядит Швейцария в зарубежных СМИ? Темы, которые были важны для русскоязычных зарубежных СМИ и для СМИ на всех остальных языках расходятся. Вторые писали в основном о «женской забастовке», об усилиях Швейцарии по решению проблемы изменения климата, а также об успехах, достигнутых партиями «Зелёных» и «Зелёных либералов» на парламентских выборах в октябре 2019 года. Первые обращали внимание, если не учитывать спортивной темы, на политическую повестку дня в двусторонних отношениях, а также, под конец года, на очередную серию «шпионского сериала».

Кроме того, как заявило правительство ШвейцарииВнешняя ссылка в четверг на прошлой неделе, значительное внимание прессы привлекли планы социальной сети Facebook по созданию в Женеве собственной крипто-валюты. Однако одной из центральных тем в зарубежных нерусскоязычных СМИ стала «забастовка женщин» 14 июня 2019 года. Иностранные средства массовой информации воспользовались этим инфоповодом, с тем чтобы детально и критически взглянуть на политику Швейцарии в области обеспечения гендерного равенства.

«Раньше Швейцария в основном изображалась в СМИ как страна, сильно отстающая в области гендерного равенства, однако успехи, достигнутые женщинами на парламентских выборах осенью стали в глазах общественности важным коррективом этого (не очень позитивного) имиджа», — указывает Федеральный совет. Наряду с вопросом о гендерном равенстве заметное внимание СМИ за рубежом уделяли относительному успеху партий «Зелёных» и «Зелёных либералов» на парламентских выборах в октябре 2019 года.

Действия Швейцарии в связи с изменением климата также часто получали высокую оценку на фоне глобальной актуальности этого вопроса в 2019 году. «Последствия изменения климата особенно очевидны в Швейцарии, поскольку наши ледники постепенно тают. Этот процесс вызывает интерес средств массовой информации во всем мире. Швейцария воспринимается в их публикациях как страна, которая начинает серьёзно осознавать проблемы, связанные с изменением климата, и столь же серьезно искать решение этой проблемы», — заявил Николя Биду (Nicolas Bideau), глава организации «Präsenz SchweizВнешняя ссылка», автономного подразделения Министерства иностранных дел Швейцарии, отвечающего за продвижение позитивного имиджа Швейцарии за рубежом.

Впереди планеты всей

Нерусскоязычные также уделяли пристальное вниманием Швейцарии в качестве ведущего мирового финансового центра. Акцент в освещении событий сместился с противоречивых финансовых и налоговых скандалов на темы, которые позитивно влияют на имидж Швейцарии, включая переход страны на режим автоматического обмена банковской и налоговой информацией с иностранными налоговыми органами, а также тему эффективной нормативно-правовой базы в области инновационных банковских и финансовых разработок.

Негативными темами в СМИ стали судебный процесс против банка UBS во Франции и «шпионский» скандал в банке Credit Suisse (об этом мы писали, подробнее здесь). С другой стороны публикации, например, о планах сети Фейсбук запустить в Женеве крипто-валюту Libra, рассматривались в качестве доказательства статуса Швейцарии как страны с выгодными правовыми рамочными условиями для развития передовых финансовых сервисных технологий.

Другими темами и событиями, которые были освещены в СМИ и которые заметно укрепили имидж Швейцарии за рубежом, стали победы звезды тенниса Роджера Федерера, присуждение Нобелевской премии по физике швейцарским астрофизикам Мишелю Мэру и Дидье Кьело, ежегодная сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе и праздник виноделов в городе Веве «Fête de Vignerons».

По словам правительства Швейцарии, в целом позитивное восприятие Швейцарии за рубежом заметно не только в традиционных средствах массовой информации и в социальных сетях, но в общественном сознании. В рейтинге национальных брэндовВнешняя ссылка, в рамках которых сравнению подвергаются около 50-ти стран, Швейцария заняла в 2019 году почетное восьмое место. Основными факторами успеха стали высокое качество государственного управления, выгодные и либеральные условия ведения бизнеса, высокие качество и уровень жизни в Швейцарии. По всем этим критериям страна обладает в международном зачете прекрасной репутацией.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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