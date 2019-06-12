Репродукция изображения Луи Агассиса (Louis Agassiz), сделанная в 1965 году. (Eth-bibliothek Zürich, Bildarchiv / Domaine public)

В городе Невшатель переименовали площадь перед Университетом: раньше она носила имя Луи Агассиса, швейцарского основателя гляциологии, но теперь она будет носить имя Тило Фрей, первой темнокожей женщины-депутата в Швейцарии. Данное решение вызвало значительные споры и дискуссии. О чем идёт речь?

Кто такой Луи Агассис? Конец цитаты

Луи Агассис родилсяВнешняя ссылка в 1807 году в городке Мотье (Môtier) что в кантоне Фрибур, изучал медицину в Цюрихе, Гейдельберге и Мюнхене, преподавал в университетах Невшателя и Гарварда (США). Его важнейшие исследования касаются рыб, морских ежей и глетчеров. С 1835 года был членом-корреспондентом Парижской академии наук, в 1853 году стал иностранным членом Баварской Академии Наук, а с декабря 1869 года получил звание член-корреспондента Санкт-Петербургской Академии наук.

Один из основоположников гляциологии. Результаты его наблюдений над ледниками изложены в работах «Études sur les glaciers» (Невшатель, 1840 год) и «Sistème glaciaire» (P., 1847 год ). Сторонник теории Жана Шарпантье о распространении ледников. В Америке занимался главным образом продолжением своих наблюдений над ледниками, исследованиями фауны, чтением популярных лекций и изданием популярных книг.

Площадь Тило Фрей (Tilo Frey Space) находится сразу напротив здания Факультета искусств Университета города Невшатель. (Romano1246 creativecommons)

В чем обвиняют этого учёного? Конец цитаты

Луи Агассис был убежденным противником теории эволюции и дарвинизма, оставаясь верным школе основателя сравнительной анатомии и палеонтологии Ж. Л. Кювье. Так, в частности, он писал: «Я считаю это учение (дарвинизм) противоречащим истинным методам естественной истории и опасным, даже фатальным для развития этой науки». С его точки зрения все виды, роды, семейства и прочие систематические единицы животных и растений созданы божественным разумом и представляют собой воплощение форм его мысли.

Оказавшись в Соединенных Штатах в 1846 году Луи Агассис начинает резко отрицательно относится к афроамериканцам, считает чернокожих людьми низшего порядка, активно защищает принцип расовой сегрегации, рекомендуя властям четко отделять места и пространства для белых от мест, предназначенных для черных. Его тезисы будут использованы для оправдания введения систематической расовой сегрегации в Соединенных Штатах.

Почему Университет Невшателя вообще использовал его имя? Конец цитаты

По всему миру имя Луи Агассиса носят почти восемь десятков географических локаций. На весах истории его приверженность расизму давно уже имеет куда меньшее значение по сравнению его блестящими естественно-научными исследованиями. Однако в 2007 году, в связи с 200-летием со дня рождения ученого, группа историков поставила перед собой задачу более подробно раскрыть «темные страницы» его биографии.

По инициативе историка, политика-социалиста и стендап-юмориста из Санкт-Галлена Ханса Фесслера (Hans Fässler) был создан международный инициативный комитет «Transatlantisches Komitee Démonter Louis AgassizВнешняя ссылка» («Трансатлантический комитет по демонтажу Луи Агассиса»), целью которого является «переоценка его вклада в науку и переименование мест, названных в его честь». Такие меры, по его мнению, должны и могут стать четким сигналом «против расизма».

Швейцарская художница и активистка Саша Хубер (Sasha Huber) совершила в 2008 году восхождение на гору Агассихорн и поместила там изображение раба по имени Рени, сфотографированного в 1850 году Луи Агасси в качестве «научного доказательства» неполноценности черной расы. Комитет «Демонтировать Луи Агасси» требует переименовать гору Агассисхорн в Рентихорн. (Keystone / Sasha Huber / Siro Antonio Miche)

Среди них – ряд запущенных Х. Фесслером на федеральномВнешняя ссылка и кантональном уровне политических инициативВнешняя ссылка с целью переименования горы Агассисхорн (AgassizhornВнешняя ссылка, расположена в кантоне Берн на границе с кантоном Вале). Пока все эти попытки остаются без результата. По мнению Федерального совета, правительства Швейцарии, «честь, оказанная таким образом Луи Агассису, не противоречит праву осуществлять критический анализ его расистских теорий и взглядов».

Почему решение города Невшатель вызвало споры? Конец цитаты

Многие историки и политики считают, что историю следует не переписывать, а изучать и ставить с соответствующий историко-научный контекст. Именно поэтому в прошлом году на проспекте Луи Агассиса в Лозанне была установлена пояснительная панель с целью проинформировать общественность о расистских теориях и взглядах ученого. Власти же Невшателя предпочли пойти еще дальше и исключить любой риск, который мог бы возникнуть для репутации местного Университета из-за его тесных исторических связей с такой «противоречивой фигурой».

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Большинство в законодательном органе города поддержало это решение, однако многие выборные должностные лица кантона и города осуждают шаг, направленный на «переписывание истории и на попытку вычеркнуть столь важную фигуру из истории академического сообщества города и кантона Невшатель». Они опасаются возникновения «эффекта снежного кома», а попросту говоря того, что «дурной пример может оказаться заразительным» и что в городе, а потом и по всей стране, может начаться волна произвольных переименований улиц, площадей и набережных.

Кто такая Тило Фрей? Конец цитаты

Тило Фрей (Tilo Frey) родилась в 1923 году в Камеруне, умерла в 2008 году в Невшателе. Дочь швейцарского инженера и представительницы народности фульбе. Позже была усыновлена швейцаркой и перевезена в Невшатель. Тило Фрей не выходила замуж и детей у нее не было. В период с 1938 по 1941 годы обучалась в педагогическом училище, с 1943 по 1971 годы преподавала в местной École de commerce (Торгово-экономическом колледже), с 1972 по 1976 годы руководила École professionnelle de jeunes filles (женским средним-специальным профессиональным учебным заведением), с 1976 по 1984 год была профессором в Высшей торгово-экономической школе кантона Невшатель (École professionelle commerciale).

Тило Фрей (Tilo Frey) выступает в парламенте Швейцарии в 1973 году. (Keystone / Str)

В 1964 году избрана в парламент (Conseil général) города Невшатель, пятью годами позже избралась в парламент одноимённого кантона. В своей политической деятельности делала особый акцент на борьбе за равноправие мужчин и женщин, выступала за декриминализацию абортов и расширение масштабов помощи развитию странам третьего мира.

В 1971 года была в качестве первой темнокожей женщины избрана в состав федерального парламента, будучи вообще одной из первых десяти женщин-депутатов на федеральном уровне. В период с 1973 по 1975 годы постепенно оставила все свои политические посты. Назвав ее именем площадь перед Факультетом искусств городского Университета (Faculté des lettres), город Невшатель город решил тем самым «воздать ей должное за ее приверженность борьбе против расизма и за прогрессивную политическую деятельность».





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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