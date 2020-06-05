Адвокаты Виктора К. указывали на то, что все, что он делал, не выходило за рамки обычного стандарта при работе с российской системой правосудия. На фото: Федеральный уголовный суд Швейцарии в г. Беллинцона, кантон Тичино. (Keystone / Carlo Reguzzi)

Федеральный уголовный суд Швейцарии в городе Беллинцона (кантон Тичино) отклонил (решение в формате PDFВнешняя ссылка) апелляцию бывшего сотрудника Федеральной прокуратуры Швейцарии, приговоренного данным судом к условному денежному наказанию за «злоупотребление служебным положением» и получение незаконных «материальных выгод» в России.

Обвиняемым был 59-летний Виктор К., дипломированный славист, эксперт по России Федеральной прокуратуры Швейцарии и Швейцарского Федерального ведомства полиции (Fredpol). Суд обвинял его в получении взятки и в злоупотреблении служебным положением во время его служебных поездок в Россию. В качестве «взяток» были квалифицированы две ночевки в дорогих отелях в Москве и организованная специально для него медвежья охота на полуострове Камчатка с учетом того, что один удачный выстрел в медведя может стоить до 10 тыс. франков.

Виктор К. был не согласен с этим решением, указывая, что «данные поездки он всегда рассматривал в качестве части своей непосредственной служебной деятельности», и подал апелляцию. Его адвокат Доминик Неллен также подчеркивал, что «Виктор К. не был шпионом, он не занимался темными делами». Федеральный прокурор М. Лаубер указал, выступая в суде в качестве свидетеля, что Виктор К. оказывал поддержку Федеральной прокуратуре в обработке поступавших из России запросов об оказании правовой помощи.

Однако суд решил, что данная «поддержка» не всегда оказывалась в точном соответствии со служебными наставлениями и инструкциями. Отклонил он и апелляцию, указав, однако, что данный приговор не будет занесен с федеральный реестр уголовных преступлений с тем, чтобы не создавать для Виктора К. дополнительных препятствий на рынке труда.

Обычный стандарт

Напомним, после своего возвращения из Москвы он был уволен и обвинен в нарушении тайны следствия, выдаче служебной информации, злоупотреблении служебным положением и в получении взятки, но потом все обвинения с Виктора К. были сняты, кроме «злоупотребления служебным положением». Виктору К. уже больше 55 лет, он принадлежит на рынке занятости к «группе риска» и он так до сих пор и не нашел себе работу с тех пор, как потерял прежнюю должность.

В первоначальном решении Федеральный уголовный суд приговорил его к уплате компенсации в 5 000 швейцарских франков и к условному денежному наказанию, эквивалентному 60-ти дням пребывания «за казённый счет» в местах лишения свободы из расчета 150-ти франков в день. Приговор остается в силе. Адвокаты Виктора К. указывали на то, что все, что он делал, не выходило за рамки обычного стандарта при работе с российской системой правосудия.

Напомним, что один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный в интервью газете «Зоннтагсцайтунг» в прошлые выходные раскритиковал Федеральную прокуратуру Швейцарии (BA) за «слишком тесные контакты» с Генеральной прокуратурой России, глава которой Михаэль Лаубер сейчас может лишиться своей должности, правда, в связи с затягиванием дел, связанных с коррупцией с ФИФА.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keysonte-SDA/swissinfo.ch

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