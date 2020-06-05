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Право и порядок Суд в Швейцарии отклонил апелляцию прокурорского эксперта по России

Federal Criminal Court in Bellinzona

Адвокаты Виктора К. указывали на то, что все, что он делал, не выходило за рамки обычного стандарта при работе с российской системой правосудия. На фото: Федеральный уголовный суд Швейцарии в г. Беллинцона, кантон Тичино. 

(Keystone / Carlo Reguzzi)

Федеральный уголовный суд Швейцарии в городе Беллинцона (кантон Тичино) отклонил (решение в формате PDFВнешняя ссылка) апелляцию бывшего сотрудника Федеральной прокуратуры Швейцарии, приговоренного данным судом к условному денежному наказанию за «злоупотребление служебным положением» и получение незаконных «материальных выгод» в России. 

Обвиняемым был 59-летний Виктор К., дипломированный славист, эксперт по России Федеральной прокуратуры Швейцарии и Швейцарского Федерального ведомства полиции (Fredpol). Суд обвинял его в получении взятки и в злоупотреблении служебным положением во время его служебных поездок в Россию. В качестве «взяток» были квалифицированы две ночевки в дорогих отелях в Москве и организованная специально для него медвежья охота на полуострове Камчатка с учетом того, что один удачный выстрел в медведя может стоить до 10 тыс. франков.

Виктор К. был не согласен с этим решением, указывая, что «данные поездки он всегда рассматривал в качестве части своей непосредственной служебной деятельности», и подал апелляцию. Его адвокат Доминик Неллен также подчеркивал, что «Виктор К. не был шпионом, он не занимался темными делами». Федеральный прокурор М. Лаубер указал, выступая в суде в качестве свидетеля, что Виктор К. оказывал поддержку Федеральной прокуратуре в обработке поступавших из России запросов об оказании правовой помощи. 

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Глава фонда ФБК Алексей Навальный дал большое интервью швейцарской воскресной газете Sonntagszeitung: «Швейцария нанесла нам значительный ущерб».

Этот контент был опубликован 31 мая 2020 г. 17:45

Однако суд решил, что данная «поддержка» не всегда оказывалась в точном соответствии со служебными наставлениями и инструкциями. Отклонил он и апелляцию, указав, однако, что данный приговор не будет занесен с федеральный реестр уголовных преступлений с тем, чтобы не создавать для Виктора К. дополнительных препятствий на рынке труда. 

Обычный стандарт

Напомним, после своего возвращения из Москвы он был уволен и обвинен в нарушении тайны следствия, выдаче служебной информации, злоупотреблении служебным положением и в получении взятки, но потом все обвинения с Виктора К. были сняты, кроме «злоупотребления служебным положением». Виктору К. уже больше 55 лет, он принадлежит на рынке занятости к «группе риска» и он так до сих пор и не нашел себе работу с тех пор, как потерял прежнюю должность.

В первоначальном решении Федеральный уголовный суд приговорил его к уплате компенсации в 5 000 швейцарских франков и к условному денежному наказанию, эквивалентному 60-ти дням пребывания «за казённый счет» в местах лишения свободы из расчета 150-ти франков в день. Приговор остается в силе. Адвокаты Виктора К. указывали на то, что все, что он делал, не выходило за рамки обычного стандарта при работе с российской системой правосудия. 

Напомним, что один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный в интервью газете «Зоннтагсцайтунг» в прошлые выходные раскритиковал Федеральную прокуратуру Швейцарии (BA) за «слишком тесные контакты» с Генеральной прокуратурой России, глава которой Михаэль Лаубер сейчас может лишиться своей должности, правда, в связи с затягиванием дел, связанных с коррупцией с ФИФА.

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keysonte-SDA/swissinfo.ch

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