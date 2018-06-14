Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 12:20 14.06.2018 - 12:20

Швейцария славится развитой, хотя и очень сложной, системой пенсионного обеспечения, позволяющей в старости не отказываться от привычного уровня комфорта. (Keystone)

Правительство России не исключает увеличения возраста выхода на заслуженный отдых. Вопрос о повышении пенсионного возраста остро стоит во многих европейских странах. Обсуждается он в том числе и в Швейцарии, которая признана лучшим местом в мире для проживания пенсионеров. Как этого удалось достичь, можно ли использовать опыт Конфедерации на просторах России и может ли россиянин стать счастливым швейцарским пенсионером?

Швейцария уже несколько лет лидирует в регулярном исследовании «Global Retirement Index» («GRIВнешняя ссылка») компании «Natixis Global Asset Managent». Не исключением стал и год 2015-й. Составляется этот рейтинг на основе анализа 150-ти стран, при этом учитываются в первую очередь качество жизни и материальная обеспеченность. В 2015-м, как и в предыдущие годы, Швейцария сохранила лидерство. Россия, увы, находится лишь в середине списка стран GRI, заметно уступая Швейцарии по всем показателям.



Достаточно сказать, что размер средней пенсии в России в разы меньше, чем в альпийской стране. А если учитывать полные выплаты с учетом добровольного страхования, то тут разрыв в уровне обеспечения пенсионеров Швейцарии и России оценивается порядками. Успех Швейцарии аналитики пояснили развитой экономикой в сочетании с сильной финансовой системой, позволяющей пенсионным фондам инвестировать на рынке и зарабатывать для своих клиентов действительно неплохую прибавку к пенсии.



Свою роль играет и социальная политика, которая обеспечивает как всеобщий доступ к здравоохранению и другим общественным благам, так и постоянные инвестиции в инфраструктуру и технологии. Впрочем, ничего идеального не бывает. Как отмечается в отчете, и в Швейцарии есть проблемы с пенсионным обеспечением. В частности, исследователи уделили внимание заметному укреплению швейцарского франка в результате отказа ЦБ Конфедерации от поддержки фиксированного курса франка к евро.



Эта мера больно ударила по карманам вкладчиков, в том числе пенсионного возраста. Кроме того, введенная в Швейцарии отрицательная доходность по депозитам негативно влияет на склонность к инвестированию в рамках добровольных программ пенсионного страхования (в Швейцарии эти программы составляют так называемую «третью опору» всей системы пенсионного страхования).

Рынок труда ПЕнсия Ранний выход на пенсию считается в Швейцарии эффективным методом регулирования рынка занятости. Но и у него есть своя темная сторона. Ранний выход на пенсию считается в Швейцарии эффективным методом регулирования рынка занятости. Но и у него есть своя темная сторона.

К счастью, пенсионная система Швейцарии довольно гибкая. Она в состоянии адекватно отвечать на новые риски и вызовы реальности. Но какие бы изменения не вносились, фундамент системы был возведен более 40 лет назад и с тех пор сохраняется. Ремонтируется и достраивается исключительно настройка.

Фундамент счастья

Пенсионная система, в том виде, в котором она существует сейчас, заработала в Швейцарии по результатам федерального референдума, который прошел 3 декабря 1972 года. Данная система основана на трех «опорах» (Säulen), каждая из которых решает свои особые задачи. Первая «опора», упрощенно говоря, составляет базовую государственную пенсионную страховку и основана на «Законе о страховании по старости и потере кормильца» («AHVВнешняя ссылка»).



Фонд «первой опоры» формируется из солидарных выплат как застрахованного, так и государства. Жить только на одну эту пенсию в Швейцарии невозможно. Если перечислять взносы в «первую опору» в течение максимально возможного срока (44 года для женщин, 45 лет для мужчин), то минимальная пенсионная выплата может составить 1 200 франков или около 70 тыс рублей в месяц, что для Швейцарии очень мало.

Вторая «опора» пенсионной системы складывается из выплат как застрахованного в качестве работника на производстве, так и работодателя. Регулируется эта процедура «Законом о профессиональном страховании» («Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen,- und InvalidenvorsorgeВнешняя ссылка»). Взносы по этому режиму платят практически все наемные работники, самозанятое население может делать это в добровольном порядке.

Где лучше жить на пенсии* 1. Швейцария 2. Норвегия 3. Австралия 4. Исландия 5. Нидерланды 6. Швеция 7. Дания 8. Австрия 9. Германия 10. Новая Зеландия *по версии «Natixis Global Asset Management» Конец инфобокса

Главная цель второй «опоры» — обеспечить людям, выходящим на заслуженный отдых, в сочетании с «первой опорой», привычный достаток, минимально на уровне примерно 60% от последней зарплаты, максимально — до 80%. Рассчитывается пенсия в рамках «второй опоры» на основе «преобразовательного коэффициента», который сейчас находится на уровне 6,8% (начиная с 2014 года).



Например, накопив на своем пенсионном счету 500 тыс. франков, человек может получить в месяц в 2,8 тыс. франков. Это, не забудем, в придачу к выплатам по «первой опоре». Получается примерная пенсия в 4 тыс. франков. Данная сумма находится на уровне фактически действующего в Швейцарии МРОТ, что по местным меркам все-таки весьма скромно.

Третья «опора» швейцарской пенсионной системы является добровольной. Инвестирование в свою пенсию в рамках этой «опоры» можно проводить на основе бесчисленного количества вариантов, предлагаемых своим клиентам ведущими банками страны. Вот это и есть та самая система самостоятельной заботы о собственной пенсии.



В Швейцарии активно используют систему добровольного страхования, поскольку - и это очень важно отметить - она подразумевает существенные налоговые льготы. Эти взносы вычитаются из налогооблагаемой базы, что делает такие вложения очень выгодными. Теоретически, используя все три «опоры», можно заработать себе на пенсию в размере 6 тыс. франков в месяц, что равно уже хорошему заработку на средней руководящей позиции.

Обещанного 64 года ждут

Но чтобы стать счастливым пенсионером в Швейцарии, нужно долго и усердно работать. Возраст выхода на заслуженный отдых в стране неоднократно менялся и сейчас составляет 64 года для женщин и 65 лет для мужчин. Уже несколько лет подряд некоторые политические партии Швейцарии активно поднимают вопрос об увеличении пенсионного возраста до 67 лет.



Есть основания полагать, что соответствующий проект в ближайшее время будет вынесен на референдум. Но поддержат ли его граждане страны? А сейчас о самом интересном. Кто и как может получать швейцарские пенсии по достижении соответствующего возраста? Есть ли такая возможность у россиян? Есть, уверяет Вадим Ткаченко, партнер группы компаний «vvCube».

При перемене места жительства Если пенсионер, который делал взносы в альпийской республике, на заслуженном отдыхе ощутит тягу к перемене мест, то он сможет сохранить свои пенсионные выплаты. Но не во всех случаях. Все зависит от того, кто и куда уезжает. Плюс ко всему для пенсий по линии разных «опор» действуют не одинаковые правила. Пенсию «первой опоры» можно получать и вне Швейцарии, но распространяется это только на граждан Конфедерации, на выходцев из стран Евросоюза, которые уезжают на постоянное проживание в одну из стран ЕС, а также на граждан других стран, с которыми подписаны соответствующие двусторонние соглашения. С Россией такого соглашения нет. Поэтому если пенсионер уезжает в Россию на постоянное жительство, то не сможет получать выплаты по первой «опоре». Причем это правило распространяется даже на тех, кто имеет второе гражданство Швейцарии или страны ЕС. По пенсиям второй «опоры» совсем иные условия. Если пенсионер покидает Швейцарию, то может получить весь накопленный пенсионный капитал. Но если он переезжает в одну из стран ЕС, то теряет такую возможность. В таком случае он будет получать стандартные ежемесячные выплаты. Капитал второй «опоры» можно получить досрочно, если застрахованный приобретет основное жилье и использует пенсионные деньги для этой цели. При определенных условиях можно получить досрочно (за пять лет до выхода на пенсию) и деньги третьей «опоры», если, например, застрахованный уезжает на постоянное жительство в другую страну. Кроме того, досрочное получение возможно опять же при покупке недвижимости, для выплаты ипотечного кредита и при открытии собственного бизнеса. Конец инфобокса

«Пенсия для граждан любого государства может быть предусмотрена при переезде этого человека в Швейцарию и соблюдении определенных правил и требований. В частности, вы должны находиться в Швейцарии не менее 180 дней в году для получения статуса резидента или получить гражданство при соблюдении всех требований. Также можно подать прошение о получении пенсии в связи с невозможностью возврата в основную страну проживания по политическим или иным причинам, но в этом случае шансы, что ваш кантон одобрит получение пенсии по такому запросу, крайне невелики».

Различные требования существуют для резидентов Конфедерации и нерезидентов. «Лица, живущие в Швейцарии, получают право на пенсионные выплаты после как минимум года отчислений в пенсионный фонд по линии „первой“ и „второй“ опор. Для нерезидентов Швейцарии этот срок увеличивается до 10 лет», — отмечает В. Ткаченко.



«Есть еще вариант заключить договор со швейцарским негосударственным пенсионным фондом о выплате роялти (пенсионных отчислений) при наступлении определённого возраста. Это же касается возможности заключить договоры страхования на дожитие или иные виды рисков по старости или смерти», — говорит партнер группы компаний «vvCube».

Из России с любовью, но не ко всем

За чужим, как принято говорить, счастьем погонишься, да можешь свое упустить. Ведь многие граждане, проживающие ныне в Швейцарии, в течение многих лет до этого платили взносы в Пенсионный фонд России (ПФР). Теряют ли они право на эти деньги? Тем более, что российский заслуженный отдых наступает раньше, чем швейцарский, особенно у женщин.

«Гражданин Российской Федерации, проживающий в Швейцарии, имеет право на получение пенсии по российскому законодательству, независимо от статуса проживания за рубежом», — поясняет представитель ПФР Марита Нагога. «За назначением пенсии следует обратиться в отделение ПФР по прежнему месту жительства в России, в его отсутствие — в ПФР, в департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. Условия назначения пенсий и требуемые документы те же, что и для лиц, проживающих в России».

Марита Нагога обращает внимание на то, что пенсии, назначаемые с 2015 года, выплачиваются только на счета, открытые в банках России, и только в национальной валюте. Выбор российского банка и открытие счета при этом осуществляются пенсионером. Перевод сумм пенсий за рубеж в иностранной валюте сохранен только для тех, кто ранее получал пенсию в этом порядке.

«Каждые 12 месяцев получатель пенсии, проживающий за рубежом, должен подтверждать факт нахождения в живых. Для этого достаточно явиться в российское консульское учреждение с паспортом. С прошлого года эти учреждения освобождены от затратных процедур оформления свидетельств на бумажном носителе, а пенсионеры — от пошлины за нотариальные действия и необходимости пересылки свидетельств по почте. Сведения поступают в электронном виде по каналам МИД в ПФР», — отмечает представитель Пенсионного фонда

Но если проживающий в Швейцарии россиянин меняет гражданство, то, увы, он теряет и возможность получать российскую пенсию. «Иностранный гражданин может получать российскую пенсию, только если он постоянно проживает в России, что подтверждается видом на жительство. В Швейцарии он мог бы получать часть российской пенсии, пропорциональную имеющемуся российскому стажу и с учетом уплаченных в ПФР взносов, если бы было заключено соответствующее межгосударственное соглашение. У России есть такие соглашения с Испанией, Болгарией, Чехией и некоторыми другими государствами. Со Швейцарией такого соглашения не имеется», — говорит М. Нагога.

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