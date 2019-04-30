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Продолжительность жизни Каждая четвертая швейцарка 2017 года рождения доживет до 100 лет

Baby in doctor's arms

Швейцария отличается продолжительностью жизни своих граждан, одной из самых высоких в мире. 

(© Keystone / Gaetan Bally)

Мальчики и девочки, появившиеся в Швейцарии на свет в 2017 году, вполне могут дожить до 81,4 и 85,4 года соответственно. Кроме того, каждая четвертая женщина из этого поколения вполне способна достичь столетия. Таковы новые статистические данные о продолжительности жизни в Швейцарии

По продолжительности жизни швейцарские мужчины постепенно догоняют женщин. Так, средняя продолжительность жизни мальчиков, родившихся в 1997 году, составила 76,3 года, что на 5,8 года меньше, чем у девочек-ровесниц, сообщило швейцарское Федеральное статистическое ведомство (BfS) на прошлой неделе.

Зато мальчики, которые родились в Швейцарии десять лет спустя, в 2007 году, могут достичь уже почти 80-летнего возраста (79,4, если быть точными), тогда как средний прогноз продолжительности жизни для девочек 2017 года рождения составляет 84,2 года, а разница между ними составит 4,8 года. Для поколения, родившегося в 2017 году, данный разрыв должен сократиться ровно до четырех лет.

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Среди швейцарцев 1917-го года рождения только 0,4% мужчин и 1,7% девочек смогли перешагнуть столетний рубеж, сообщают статистики. Такая возможность возрастает до 4% — для мужчин и 11% — для женщин, родившихся в 1967 году, и заметно увеличивается для всех последующих поколений. Среди сегодняшних малышей, которые появились на свет в 2017 году, 15% мужчин и 26% женщины имеют все шансы отпраздновать и свой сотый день рождения.

Федеральное статистическое ведомство констатировало, что устойчивое увеличение средней продолжительности жизни в течение прошлого столетия во многом связано со снижением младенческой смертности, а также со снижением числа смертей от инфекционных заболеваний в стране среди представителей всех возрастных групп.

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Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот, Keystone SDA

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