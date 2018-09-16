Этот контент был опубликован 16 сентября 2018 г. 11:00 16.09.2018 - 11:00

Люди в пожилом возрасте куда легче сближаются с животными, чем с другими людьми. (Carlo Pisani, swissinfo.ch)

Дом престарелых «ReussparkВнешняя ссылка» в г. Нидервиль расположен в получасе езды от Цюриха в излучине реки Ройсс. Рядом стоит старинный монастырь, вокруг раскинулись фермерские угодья. Таких домов в Швейцарии много, встретить их можно где угодно, но конкретно этот обладает особенностью, выделяющей его на фоне других заведений такого профиля.

Последние 20 лет здесь, при доме, существует и активно функционирует настоящий мини-зоопарк. Начиналось всё с малого, с годами зоопарк разрастался, для ухода за пушистыми и хвостатыми друзьями человека пришлось даже нанять специальных сотрудников. В 2016 году руководство дома престарелых решило сделать шаг в сторону расширения набора методов терапии, применяющихся в уходе за живущими здесь стариками, включив в него так называемую «зоотерапию».

В Германии или Австрии нечто подобное практикуется уже десятилетиями, но до Швейцарии, страны-рекордсмена по продолжительности жизни граждан, этот опыт дошёл только сейчас. «Наша программа пока еще находится на ранней стадии», — говорит Стефани Вендлер (Stefanie Wendler), директор отдела лечебной и профилактической терапии дома престарелых «Ройсспарк». Именно она и курирует проект, связанный с применением животных в терапевтических и профилактических целях.

Все животные в доме престарелых должны хорошо относиться к людям.

(Carlo Pisani, swissinfo.ch)

В основном терапия проводится при помощи небольших животных: кроликов, морских свинок и даже кур. Есть особи и покрупнее, например, здесь живут ещё и трое осликов. Пожилые обитатели дома престарелых могут ухаживать за ними, причёсывать, просто прикасаться к ним. Все это помогает развивать мелкую моторику, обостряет тактильные ощущения, да и просто поднимает настроение.

Особенно всем нравится ласковый Зено. Рано утром один из пациентов приходит в стойло к ослику на терапевтические процедуры. «Он по-настоящему привязан к животному. Недавно ему прооперировали руку, теперь ее нужно разрабатывать, так что я надеюсь, что работа с расчёской позволить укрепить ему кисть», — говорит Стефани Вендлер.

В доме престарелых «Ройсспарк» постоянно проживают около 300 человек, в большинстве своём все они — уже глубокие старики. Многие страдают от деменции, болезни Паркинсона или множественного склероза. Каждую неделю в доме престарелых устраиваются сеансы индивидуальной зоо-терапии с участием животных. Ведутся и групповые занятия, участие в которых обязательно принимают дипломированный терапевт, и эксперт-ветеринар. Это позволяет учитывать интересы как животных, так и людей.

«Животные идеально подходят для налаживания и укрепления социальных связей», — отмечает директор дома престарелых Моника Хайнцер (Monica Heinzer). Сама она приводит на работу свою собственную собаку, которую психотерапевты иногда используют при общении с особенно «упрямыми» пациентами, отказывающимися верить в целительный потенциал зоотерапии. Конечно, можно учить стариков держать в руке карандаш, но все-таки куда приятнее гладить живую собаку.

Для того, чтобы научить животных делать то, что от них ожидают, требуется немало времени. Моника Хайнцер говорит, что в доме престарелых еще недавно жила курочка, которая научилась запрыгивать на колени к старикам. Увы, она недавно умерла — а это значит, придется попытаться найти и выдрессировать ей замену.

Зоотерапия оказывает стимулирующее и тонизирующее влияние. Но животные тоже не должны страдать.

(Carlo Pisani, swissinfo.ch)

А вот со здешними кроликами все проще: они просто обожают, когда их гладят и кормят из рук, в сеансах групповой терапии обычно участвуют сразу шесть ушастых симпатяг. Вот одна женщина в тапочках и с ярко-оранжевым маникюром протягивает кролику стебель сельдерея, и тот не отказывается, начиная увлечённо поглощать лакомство. Рядом с ней уже немолодой пациент сидит с несколько отсутствующим видом, и, чтобы вовлечь его в общий процесс, Стефани Вендлер предлагает ему подержать кролика на коленях.

«Вот если бы это была дама приятная во всех отношениях — он бы сразу согласился», — говорит в шутку женщина с сельдереем, однако пациент оживает и охотно берет пушистый комочек, спрашивая, сколько лет обычно живут кролики. От шести до восьми лет, отвечает Конни Тринкл (Conny Trinkl), которая ухаживает за животными. Еще одна пожилая женщина кормит кролика зелёными листьями с резким запахом, но вот досада — из памяти у нее полностью улетучилось их название. Пациентка просит подсказки и радуется, что вспомнила: «Ну конечно же это мята!»

А теперь наступило время покормить свинок и почистить их загончик. Для этой пожилой женщины уверенно передвигаться и сохранять равновесие при ходьбе — уже задача почти непосильная. «Это всё признаки деменции и наша терапия состоит в том, чтобы побуждать человека ходить по самым разным типам поверхности, нарабатывая опыт», — поясняет Стефани Вендлер.

Она бережно поддерживает пожилую женщину за руку, когда та задаёт свиньям корму и старается почесать их. Рядом с ней мужчина, который для своего возраста выглядит довольно подтянутым и сильным, уверенно рулит тачкой.

Конечно, живут здесь еще и кошки с собаками. Часть из них родились и выросли в доме престарелых, других питомцев привезли с собой сами старики из прежней самостоятельной жизни. А есть и те, кто пережил своих владельцев...

«Породы нам не важны, главное условие — все животные в доме престарелых должны хорошо относиться к людям. С кошками никаких сложностей нет, наши специалисты по уходу за животными заботятся и о них тоже, с собаками сложнее», — поясняет Моника Хайнцер. По правилам внутреннего распорядка на одну жилую комнату должно приходиться не больше трех кошек. Некоторые сотрудники также приводят на работу своих собак, но те должны с наступлением вечера тоже возвращаться домой.

Видео Зоотерапия: кошка, всеобщая любимица Автор: Карло Пизани ( Carlo Pisani Конечно, живут здесь еще и кошки с собаками. Часть из них родились и выросли в доме престарелых, других питомцев привезли с собой сами старики. Другие языки 1 английский (en) Care home cat

Правда ли, что кошки чувствуют приближение смерти? «В больницах рассказывают, что некоторые кошки заходят в комнату к человеку, который должен вскоре умереть, и остаются там. В принципе, в этом что-то есть...» — отвечает она, подчёркивая, что в конечном итоге принимать близко к сердцу такое кошачье поведение — это всё же суеверие. «Кошки просто-напросто стремятся попасть туда, где им комфортнее и приятней. Анализировать же состояние пациентов нужно, прежде всего, опираясь на опыт и интуицию медицинских сотрудников», — уверена она.



В Швейцарии действует более 400 домов престарелых. Общество защиты животных отмечает, что пребывание животных, прежде всего кошек, разрешено в 82% из них. (Carlo Pisani, swissinfo.ch)

Животные в швейцарских домах престарелых В швейцарском «Объединении домов престарелых» CuravivaВнешняя ссылка согласны с тем, что люди в пожилом возрасте куда легче сближаются с животными, чем с другими людьми. «Практика убедительно доказала, что люди с деменцией, как и пациенты с проблемами в области интеллекта, ведут себя в присутствии животных адекватнее и спокойнее. Зоотерапия оказывает на них стимулирующее и тонизирующее влияние», — говорится в отчёте Curaviva. «Швейцарское общество защиты животных» (Schweizer Tierschutz – STSВнешняя ссылка) также положительно относится к факту пребывания в домах престарелых домашних питомцев, при условии, конечно, соблюдения и удовлетворения их базовых потребностей. «Мы поддерживаем проекты с зоо-терапией, но до тех пор, пока это идет не вредит животным. Например, все они нуждаются в отдыхе, как и люди, а потому их „рабочий день“ не должен быть слишком уж продолжительным», — пояснила представитель Curaviva Фабьен Хеберли (Fabienne Häberli) в разговоре со swissinfo.ch.

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Перевод с английского языка и адаптация: Людмила Клот.

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