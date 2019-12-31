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Меньшинства и социальная идентичность

Религия и культура Является ли Швейцария (только) христианской страной?

Католический юг Швейцарии: Крестный ход в городе Прегассона (Pregassona) под Лугано, февраль 2019 года.

(© Ti-press)

Христианство остаётся в Швейцарии доминирующей конфессией. Однако здесь проживают представители и множества других «малых» религий, конфессий, движений, общин и групп.

Две трети населения Швейцарии принадлежат либо к римско-католической, либо к протестантской конфессиям. Большинство швейцарских кантонов (субъектов федерации) официально признают эти две церкви в качестве национальных (Landeskirchen). На практике это означает, что верующие, официально указавшие свою принадлежность либо к одной, либо к другой конфессии, обязаны платить церковный налог.

Тариф этого налога варьируется от кантона к кантону. В кантоне Цуг, например, католики платят дополнительно 15% сверх основного кантонального налога НДФЛ, протестанты — 10%. В некоторых кантонах такой налог приходится платить даже коммерческим компаниям. По подсчетам газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) в 2016 году обе национальные церкви получили в свой доход от частных лиц и компаний церковного налога на сумму около 440 млн франков.

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(swissinfo.ch)

После христианства самой крупной религиозной конфессией является ислам. К ней себя относят 5,2% от общего населения страны. За ним соответственно следуют индуизм, буддизм и иудаизм. К каждой из этих конфессий принадлежит менее 1% от общей численности населения Швейцарии, которая составляет сейчас 8,5 млн человек. Четверть швейцарцев вообще не идентифицирует себя с какой-либо религией.

Официальная статистика, однако, не до конца отражает реальное религиозное разнообразие страны. Это происходит потому, что численность осколочных групп и движений внутри христианства, а также разного рода групп и сект слишком мала для того, чтобы быть отмеченной на стандартных круговых диаграммах властей.

А между тем в Швейцарии насчитывается около 150 свободных протестантских церквей и, по некоторым оценкам, почти одна тысяча так называемых «сект». Ниже на нашем графике представлены наиболее заметные «малые» религии, конфессии, движения, общины и группы, действующие в Конфедерации.

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Стоит ли заехать в городок Понте Каприаска в кантоне Тичино? Стоит, потому что здесь находится одна из лучших копий фрески Леонардо «Тайная Вечеря».


Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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