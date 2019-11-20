Альпийские ледники могут почти полностью исчезнуть к концу 21-го века.

(Keystone / Arno Balzarini)

Объем и площадь альпийских ледников в Швейцарии сокращаются год от года, и вместе с глетчерами страна теряет огромные запасы воды. Последствия этого обезвоживания швейцарского национального организма могут быть весьма негативными, будь то в области сельского хозяйства, будь то в области гидроэнергетики торгового речного судоходства.

Однако начнем с хороших новостей: в ближайшем будущем покрытые льдами высокогорные регионы все равно будут способны бесперебойно давать стране достаточное количество воды в течение всего календарного года. На это указываетВнешняя ссылка Матиас Хусс (Matthias Huss), руководитель Швейцарской сети мониторинга состояния ледников «Glamos»Внешняя ссылка. И это очень обнадёживающий сигнал, ведь в жаркие летние месяцы вода, сконцентрированная в ледниках в твердом агрегатном состоянии, будет позволять осуществлять стабилизацию уровня воды в реках, компенсируя таким образом негативные последствия периода засухи.

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Проблема, однако, состоит в том, что в реальности ледников становятся в горах все меньше и меньше. Наступит время, когда объем талой воды, стекающей в долины, сократится до критического уровне. Как отмечает Матиас Хусс, в большинстве речных бассейнов Южной Америки сейчас отмечаются пиковые значения по объемам водостока. Сколько этот пик там продержится сказать сложно, ясно одно: «в Альпах сейчас наступил переломный момент, объемы воды сокращаются».



Заполнить бассейн

В ледниках по всему миру аккумулированы 95% запасов всей пресной воды планеты. В Швейцарии расположено примерно 1 500 глетчеров, которые считаются ценнейшими запасниками качественной питьевой воды. Однако климатические изменения последних десятилетий — и особенно последних лет — без последствий для них не остались.

С повышением средней температуры атмосферы и с увеличением продолжительности периодов аномальной жаркой погоды растут и скорость сокращения объемов и поверхности ледников. «В 2017 году водой, полученной за счет таяния ледников, каждое домашнее хозяйство страны могло бы легко заполнить стандартный 25-метровый плавательный бассейн!», — указывает швейцарское отделение экологической организации «Всемирный фонд дикой природы Швейцарии» (WWF Svizzera)Внешняя ссылка.

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Объем воды, хранящейся в швейцарских ледниках, достигает 57 кубических километров. Этой водой можно было бы снабжать питьевой водой 8,5 миллионов человек, всего проживающих сейчас в Швейцарии, в течение примерно 60 лет.



(1) Chart about water reserves in Switzerland

Естественно возникает вопрос: не возникнут ли у Швейцарии проблемы с водоснабжением после сокращения объемов ледников до критического минимума? «Проблем не будет», — отвечает Паоло Бурландо (Paolo BurlandoВнешняя ссылка), профессор Кафедры гидрологии и управления водными ресурсами Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich).

Как бороться с засухой? В рамках второго этапа пилотной программы «Адаптация к изменению климата» (Pilotprogramm zur Anpassung an den KlimawandelВнешняя ссылка), запущенной в 2013 г., Швейцария поддерживает за счет средств федерального бюджета проекты, направленные на создание условий рационального водопользования, особенно в засушливые периоды. Например, в кантоне Граубюнден изучается возможность строительства многоцелевого накопительного водного резервуара,Внешняя ссылка который будет аккумулировать водные ресурсы, заменив собой тающие ледники, а в кантоне Ааргау изучаются возможности адаптацииВнешняя ссылка сельского хозяйства к более засушливым климатическим условиям. Конец инфобокса

«В Швейцарии всегда будет достаточно воды, даже если учесть, что к 2050 г. население страны составит 10 миллионов человек. В Альпах все равно будет выпадать достаточное количество осадков. Изменится лишь их агрегатное состояние: вместо снега всё чаще будет идти дождь, вместо льда у нас будет больше воды, поэтому нам просто придется по-другому управлять имеющимися ресурсами, вот и все», — говорит он в разговоре с порталом SWI swissinfo.ch.

Разумеется, новая ситуация будет чревата и конфликтами вокруг форм, интенсивности и приоритетов в использования водных ресурсов. Такой конфликт может возникнуть, например, между гидроэлектростанциями и фермерами. Компании-операторы ГЭС заинтересованы аккумулировать воду в горах и сбрасывать ее вниз в зимний период в ситуации повышенной потребности в энергии. Фермеры хотели бы наоборот, чтобы вся вода стекала вниз, потому что она нужна им для орошения летом и особенно в засушливые периоды. Как найти тут компромисс?

В будущем в жаркие летние месяцы в Швейцарии будет возникать повышенный спрос на кондиционирование воздуха, что приведет, соответственно, к необходимости выработки дополнительных объемов энергии. И может быть этот общий интерес и станет основой «большого водяного перемирия», — отмечает Паоло Бурландо, с точки зрения которого обеспечение справедливого управления водными ресурсами на основе принципов устойчивого экологического развития уже скоро станет вопросом, решать который придется в приоритетном порядке.

Выходом могло бы стать создание новых накопительных водохранилищ в горах. «Важную дополнительную роль будут такие играть возобновляемые источники энергии, как солнечная и ветровая энергия, а также, например, турбинно-насосные системы, с помощью которых лишнюю воду в период перепроизводства дешевой энергии можно будет закачивать в горы и сбрасывать ее оттуда в период недостатка энергии и роста ее цены», — считает П. Бурландо.

Падение уровня воды в реках Европы

По прогнозам Матиаса Хусса таяние швейцарских ледников будет иметь значительные и долгосрочные последствия не только для альпийских долин и швейцарского альпийского высокогорья, но и для всей Европы, точнее, для европейских рекВнешняя ссылка.

Лиммернская плотина, в кантоне Гларус. В Швейцарии ГЭС вырабатывают почти 60% электроэнергии.

(Keystone / Alessandro Della Bella)

Возьмём, например, такую реку, как Рона. Эксперты кафедры гляциологии Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich) подсчитали, что в августе месяце примерно четверть объема ее воды, вытекающей в Средиземное море, приходится на воду, полученную за счет таяния альпийских ледников. Такая же ситуация с реками Рейн, Дунай и По, в которых процент ледниковой воды даже немного меньше.

Матиас Хусс уверен, что сокращение объемов воды, поступающей за счет таяния ледников, непосредственно повлияет на режим речного судоходства. По его прикидкам к концу столетия водообъём реки Рона может уменьшиться вдвое. Такие данные приводятся, в частности, ещё и в статье, опубликованной во французской газете Le MondeВнешняя ссылка. По мнению члена Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК / IPCC) швейцарца Андреаса Фишлина (Andreas Fischlin), высказанного онлайн порталу watson.chВнешняя ссылка, подобный спад может отмечаться и в швейцарских озерах и реках, например, в реке Аре, впадающей в Рейн.

Более легкие суда

Ведомства, ответственные в Швейцарии за речное грузовое судоходство, и коммерческие компании к новым климатическим условиям готовятся уже сейчас. «Изучая ситуацию на Рейне, мы отмечаем, что периоды низкой воды становятся на реке все более частыми. Это означает, что в это время грузовые суда смогут перевозить меньше груза из-за проблем с осадкой. Они смогут брать максимум 900 тонн по сравнению с 3 000 тонн при нормальном уровне воды», — ответил нам по электронной почте на наш запрос Саймон Обербек (Simon Oberbeck), представитель компании «Швейцарские порты на Рейне» (Schweizerische Rheinhäfen — Port of SwitzerlandВнешняя ссылка).

Река Рейн близ города Обервезель (Oberwesel), федеральная земля Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz), Германия, июль 2018 года.

(Keystone / Peter Zschunke)

По его словам, одним из решений, принятых в данной отрасли для решения возможных будущих проблем, стала разработка сверхлёгких материалов для строительства грузовых судов нового поколения. Но не следует сбрасывать со счетов и старые добрые «ламповые» методы: так, в начале 2019 г. в городской черте Базеля были проведены работы по углублению навигационного фарватера, что поможет обеспечивать стандартную загрузку судов даже в периоды низкой воды.



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Русскоязычную версию материала подготовила: Юлия Ильина

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