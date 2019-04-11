Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 16:00

Some 57% of Swiss teens think it's important to keep up-to-date with the news, but they do so via Facebook or Instagram (Keystone)

Подростки в Швейцарии получают большую часть знанийо происходящем в мире и стране из интернета, но считают при этом, что наибольшего доверия заслуживают традиционные средства массовой информации. Кроме того, исследование предпочтений в области СМИ показало, что четверо из десяти подростков в Швейцарии сталкивались с фейковыми новостями.

Отчет JAMESfocus за 2019 годВнешняя ссылка, подготовленный Цюрихской высшей школой прикладных наук и телекоммуникационной компанией Swisscom: что две трети детей и подростков в возрасте от 12 до 19 лет в Швейцарии интересуются текущими событиями в мире.

Около 57% считают, что важно быть в курсе новостей, но при этом они получают информацию через социальные сети Facebook или Instagram, а не через традиционные СМИ, такие как телевидение или газеты.

Основными сферами интереса этой возрастной группы являются музыка (67%), новости (66%), спорт (55%) и сплетни о знаменитостях (48%). Треть респондентов заявили, что их интересуют международные политические события, но только пятая часть хочет знать больше о том, что нового происходит в швейцарской политике.

Бесплатная информация как бесплатный сыр

Говоря о таком феномене современности, как fake-news, 40% подростков ответили, что уже сталкивались в интернете с информацией, которая позже оказалась неверной, сфабрикованной. Авторы опубликованного сегодня отчета подчеркнули, насколько важно как можно быстрее опознавать фейковую информацию, и отметили, насколько важной является роль родителей и учителей в передаче детям навыков и методов отделения истины ото лжи.

По их словам, следует обратить внимание молодежи, что проверка информации требует работы профессионалов, и гарантировать ее можно только когда потребители готовы платить за нее. Читателям и зрителям не стоит терять критического подхода по отношению к любой информации, находящейся в свободном доступе.

Впрочем, похоже, подростки знают об этом, поскольку они больше всего доверяют традиционным СМИ, причем телевидению верят немного больше, чем газетам.

И только треть юных опрошенных пока еще уверена, что большая часть информации в Интернете заслуживает доверия...

Ликбез Как работают швейцарские масс-медиа? Как работают СМИ в Швейцарии? Об этом мы напоминаем в нашем коротком материале в формате «ликбез». Автор: Сибилла Бондольфи (Sibilla Bondolfi), Игорь Петров

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Подготовила: Людмила Клот.

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