Детских садов в Швейцарии мало и места в них дороги.

(© Keystone / Alessandro Della Valle)

Хотели как лучше, а получилось... Из федерального бюджета Швейцарии специально выделили в доход кантонов деньги на развитие вне- и дошкольных детских специальных учреждений с целью разгрузить родителей в плане ухода за детьми, ведь детских садов в Швейцарии мало и места в них дороги. Получить же эти деньги оказалась сложно из-за чрезмерной бюрократии. По крайней мере, так говорят швейцарские субъекты федерации (кантоны), в компетенциях которых находятся в стране вопросы образования. Поэтому почти 100 млн франков пока так и остаются невостребованными.

Год назад в Швейцарии была запущена государственная программа поддержки родителей и развития вне- и дошкольных детских специальных учреждений с целью разгрузить родителей в плане ухода за детьми, ведь детских садов в Швейцарии мало и места в них дороги. Общая цена вопроса: 100 млн франков. Именно столько намеревается потратить правительство Швейцарии из федерального бюджета на все эти благородные цели.

Однако пока только один кантон получил от федерального центра реальные средства. И вот теперь эксперты опасаются, что программа, которая будет действовать еще до 2023 года, такими темпами выполнена не будет и деньги, выделенные из федеральной казны на цели развития детских садов так в бюджете и останутся. Такие опасения, в частности, высказывает министерство социального страхования кантона Цуг. «Программа завершится, деньги не будут потрачены, а в Берне скажут, что, ну вот, как мы и говорили, стране вовсе не нужны детские сады», — указывает глава этого ведомства Йрис Бишоф (Jris BischofВнешняя ссылка).

Процесс пошел?

А Берне смотрят на ситуацию иначе. Федеральное ведомство социального страхования (Bundesamt für SozialversicherungenВнешняя ссылка) стартом программы довольно, оно говорит, что сейчас на очереди рассмотрение соответствующих ходатайств от других кантонов, и что «процесс пошел». А что говорят сами эти «другие кантоны»? Они как раз жалуются на чрезмерную бюрократию и переусложнённый порядок оценки того, насколько ярко в данном кантоне выражена объективная потребность в детских садах.

Тот же кантон Цуг, поэтому, от подачи соответствующего ходатайства вообще отказался, и не потому, что в этом маленьком деревенском кантоне все в порядке с детскими садами, а потому что бюрократические и административные проволочки и барьеры показались ему слишком значительными. «Федеральный центр правильно осознал проблему и правильно выделил деньги, но распределяет он их в отрыве от реальности», — критикует Йрис Бишоф. Такого же мнения придерживается ее коллега Марко Галли (Marco GalliВнешняя ссылка) из кантона Тичино. По его словам, весь процесс «организован сложно и негибко, для нас это целый вызов».

В кантоне Берн правительство тоже поначалу уворачивалось от подачи ходатайства, но парламент в итоге заставил его сделать это и запросить выдачу кантону из федеральных средств денег на развитие детских садов. Причины такой «лени» кантонального социального ведомства для него очевидны: сравнительно небольшие деньги и «огромные административные и бюрократические траты ресурсов».

Пока Берн свое ходатайство так и не подал, сейчас чиновники проясняют ситуацию, в частности, им предстоит опросить все общины кантона на предмет того, «сколько каждая из них намерена из своего бюджета выделить на развитие детских дошкольных учреждений и какова может быть их потребность в финансовой поддержке со стороны федерального центра».

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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