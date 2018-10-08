Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 7:00 08.10.2018 - 07:00

Более одной трети из в общей сложности 3,7 млн швейцарских домохозяйств заселены одиночками.

(Keystone)

Более одной трети из в общей сложности 3,7 млн швейцарских домохозяйств заселены одиночками. Примерно столько же (33%) ведутся двумя партнёрами. В пересчёте на абсолютную численность населения Швейцарии самой популярной в стране (29%) является «тандемный» формат ведения личного домашнего хозяйства. На втором месте в этом рейтинге находятся домохозяйства, в которых живут по четыре человека (23%).

Таковы данные, недавно предоставленные швейцарским Федеральным ведомством статистики (Bundesamt für Statistik — BFS). По сравнению с 2012 годом особых перемещений в области процентного долевого соотношения видов домохозяйств не наблюдалось, если не считать роста абсолютных цифр: если в 2012 году в Швейцарии насчитывалось 3,46 млн домохозяйств, то в 2017 году уже 3,72 млн.

Совсем иная картина получится, если посмотреть на динамику в рамках долговременных тенденций. В 1930 году по данным BFS только 2% швейцарцев жили в одиночестве, в то время как более 50% всего населения Швейцарии было рассредоточено по домохозяйствам, в которых жили по пять и больше человек. Сегодня на долю таких «больших семей» приходятся только 14% населения.

Кантон Базель-городской: столица одиночек

В среднем домашнем хозяйстве в Швейцарии проживают 2,34 чел. Разница по кантонам в данном случае если и есть, то небольшая. Домохозяйства в кантонах Аппенцелль-внутренний и Фрибур «населены» в среднем соответственно 2,47 и 2,41 чел., в то время как в кантонах Тичино и Граубюнден этот показатель находится только на уровне в 2,14 чел.

Куда большими являются кантональные различия по такому показателю как доля домохозяйств с родителями-одиночками. Лидером здесь является Женева, где доля таких домохозяйств (8,9%) заметно превосходит средний уровень по Швейцарии (6%). Наименьшей доля таких неполных семей является в консервативном кантоне Швиц в Центральной Швейцарии (4,7%). Особо на общем фоне «выделяется» кантон Базель-городской: здесь доля одиночных домохозяйств достигает 46,7%, что на целых 12% выше среднего уровня по Швейцарии.



Подготовил: Игорь Петров

Neuer Inhalt Horizontal Line