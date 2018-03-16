Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 11:48 16.03.2018 - 11:48

Это дело войдет в историю швейцарского криминала в качестве самых жестоких. (Keystone)

Сегодня суд вынес приговор по громкому делу Томаса Н., убившего в 2015 году семью из четырех человек.

Это дело шокировало всю Швейцарию: Томас Н., ничем на первый взгляд не отличавшийся от окружающих, неожиданно превратился в убийцу с педофильскими наклонностями, сначала взявшего в декабре 2015 года в заложники семью из четырех человек, затем убившего их всех и попытавшегося затем сжечь трупы, чтобы замести следы. Сегодня окружной суд г. Ленцбург приговорил его к пожизненному заключению в условиях строгой изоляции без права пересмотра приговора и к прохождению психиатрической терапии. Томас Н., 34-летний подсудимый, полностью признался в содеянном.

В Швейцарии решение о наказании в виде пожизненного лишения свободы обычно может быть принято только в том случае, если в результате двух независимых психиатрических экспертиз делается вывод о том, что преступник не подлежит терапии и шансы на его реабилитацию равны нулю. В случае же с Томасом Н. сторона обвинения утверждала, что подозреваемый не страдал от каких-либо психологических расстройств. Теперь осужденный убийца должен будет пройти все-таки курс медицинской терапии и выплатить родственникам жертв компенсацию в размере 700 тыс. швейцарских франков.

Это дело войдет в историю швейцарского криминала в качестве самых жестоких. Жертвами убийцы стали женщина 48 лет, оба ее сына в возрасте 13 и 19 лет и 21-летняя подруга старшего сына, при этом, прежде чем убить младшего сына, преступник изнасиловал его. Взять его под стражу удалось только в мае 2016 года в кантоне Ааргау. Ему были предъявлены обвинения в убийстве, вымогательстве, похищении людей, захвате заложников, педофилии, в поджоге и распространении детской порнографии. Доказать виновность Томаса Н. удалось, в том числе, на основании анализа оставленных им на месте преступления фрагментов генетического материала. Преступник действовал в одиночку, с жертвами знаком не был, на учете в полиции никогда не состоял.

Под стражу навсегда? Когда наказание ведет к преступлению Автор: Ренат Кюнци ( Renat Kuenzi ) и агентства новостей. Насильник был отпущен в увольнение, убил женщину-терапевта и бежал. Этот случай поверг Женеву в ужас, поставив под вопрос всю организацию системы ...



Подготовил: Игорь Петров.

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