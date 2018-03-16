Сегодня суд вынес приговор по громкому делу Томаса Н., убившего в 2015 году семью из четырех человек.
Это дело шокировало всю Швейцарию: Томас Н., ничем на первый взгляд не отличавшийся от окружающих, неожиданно превратился в убийцу с педофильскими наклонностями, сначала взявшего в декабре 2015 года в заложники семью из четырех человек, затем убившего их всех и попытавшегося затем сжечь трупы, чтобы замести следы. Сегодня окружной суд г. Ленцбург приговорил его к пожизненному заключению в условиях строгой изоляции без права пересмотра приговора и к прохождению психиатрической терапии. Томас Н., 34-летний подсудимый, полностью признался в содеянном.
В Швейцарии решение о наказании в виде пожизненного лишения свободы обычно может быть принято только в том случае, если в результате двух независимых психиатрических экспертиз делается вывод о том, что преступник не подлежит терапии и шансы на его реабилитацию равны нулю. В случае же с Томасом Н. сторона обвинения утверждала, что подозреваемый не страдал от каких-либо психологических расстройств. Теперь осужденный убийца должен будет пройти все-таки курс медицинской терапии и выплатить родственникам жертв компенсацию в размере 700 тыс. швейцарских франков.
Это дело войдет в историю швейцарского криминала в качестве самых жестоких. Жертвами убийцы стали женщина 48 лет, оба ее сына в возрасте 13 и 19 лет и 21-летняя подруга старшего сына, при этом, прежде чем убить младшего сына, преступник изнасиловал его. Взять его под стражу удалось только в мае 2016 года в кантоне Ааргау. Ему были предъявлены обвинения в убийстве, вымогательстве, похищении людей, захвате заложников, педофилии, в поджоге и распространении детской порнографии. Доказать виновность Томаса Н. удалось, в том числе, на основании анализа оставленных им на месте преступления фрагментов генетического материала. Преступник действовал в одиночку, с жертвами знаком не был, на учете в полиции никогда не состоял.
Все права защищены. Контент веб-сайта swissinfo.ch защищен авторским правом. Он предназначен исключительно для личного использования. Для использования контента веб-сайта не по назначению, в частности, распространения, внесения изменений и дополнений, передачи, хранения и копирования контента необходимо получить предварительное письменное согласие swissinfo.ch.Если вы заинтересованы в таком использовании контента веб-сайта, свяжитесь с нами по электронной почте contact@swissinfo.ch.
При использовании контента для личных целей разрешается использовать гиперссылку на конкретный контент и размещать ее на собственном веб-сайте или веб-сайте третьей стороны. Контент веб-сайта swissinfo.ch может размещаться в оригинальном виде в без рекламных информационных средах. Для скачивания программного обеспечения, папок, данных и их контента, предоставленных swissinfo.ch, пользователь получает базовую неэксклюзивную лицензию без права передачи, т.е. на однократное скачивание с веб-сайта swissinfo.ch и сохранение на личном устройстве вышеназванных сведений. Все другие права являются собственностью swissinfo.ch. Запрещается, в частности, продажа и коммерческое использование этих данных.