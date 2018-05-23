Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 11:00 23.05.2018 - 11:00

Исторический спектакль-реконструкция в музее Балленберг: сцена... не на балконе, но перед постройкой, типичной для кантона Юра: внутри каменной хижины обычно располагалась цистерна для питьевой воды.

(KEYSTONE)

В наше время Швейцария принадлежит к числу богатейших стран мира. Но так было не всегда. В этнографическом Музее-заповеднике под открытым небом Балленберг в регионе Бернского Нагорья посетители могут наглядно убедиться в том, как, мягко говоря, скромно жили швейцарцы ещё две сотни лет назад.

Это, конечно, не «Мир Дикого Запада», но что-то очень похожее на это: перед нами больше ста сельских зданий разных размеров и разной архитектуры, от великолепных почти особняков зажиточных крестьян с разнообразно украшенными фасадами до деревянных бревенчатых шале, фахверковых домиков, неоштукатуренных каменных построек с крышами из гнейсовых плит, альпийских хижин, домов крестьян-виноделов и даже целого хутора в южно-европейском стиле.

Смешение стилей и строительных технологий позволяет наглядно рассмотреть, как развивались тенденции домостроения в разных регионах и в разных временных эпохах. И возникает впечатление, что такое разнообразие отражает особенности разных стран. Но нет, все это одна и та же страна, Швейцария! А находимся мы недалеко от Бриенцкого озера в живописном окружении горных вершин на холмисто-лесистой местности площадью примерно в 66 га, на которой расположился этнографический Музей-заповедник под открытым небом Балленберг.



Музей «Балленберг» Этнографический музей-заповедник под открытым небом «БалленбергВнешняя ссылка» недалеко от г. Бриенц открыт в этом сезоне с 14 апреля по 31 октября. По случаю своего 50-летия в 2018 году музей планируетВнешняя ссылка больше количество дополнительных мероприятий и событий. Так, специальная выставка будет посвящена теме «КороваВнешняя ссылка», с учётом той роли, какую это животное сыграло и продолжает играть в рамках швейцарского народного хозяйства. Музей «Балленберг» — это не только учреждение культуры, но ещё и крупный научно-исследовательский и образовательный центрВнешняя ссылка. На его базе, например, размещена часть фондов «Архива изучения истории швейцарского фермерства» («Archiv der Schweizerischen Bauernhausforschung»). Конец инфобокса

«Швейцария — это маленькое, но очень в культурном плане разнородное и разнообразное государство», — говорит Беатрис Тоблер (Beatrice Tobler), руководитель Отдела научных исследований Музея Балленберг. «Швейцарские географические и климатические регионы порой очень сильно отличаются друг от друга, каждый из них к тому же подвергался воздействию многочисленных внешних культурных влияний».

Архитектура же так разнится из-за того, что «в старину люди были вынуждены работать с тем материалом, который был у них под рукой». В некоторых регионах «было больше древесины, в других — камня, отсюда такая разная архитектура и разные строительные техники», — говорит Б. Тоблер.

«Человеческий зоопарк нам был не нужен»

Парадокс — как раз из-за этого культурного разнообразия проект музея едва так не остался проектом. Идея создания особого места, на территории которого в концентрированном виде были бы представлены образцы швейцарской материальной культуры, ещё в 1930-х годах выдвинула организация «Pro Campagna». Именно она предложила, по образцу других стран, создать этнографический музей под открытым небом.

Однако могущественный швейцарский «Комитет по охране памятников природы и культуры» (Schweizer HeimatschutzВнешняя ссылка) выступил против, заявив, что швейцарская деревенская архитектура настолько, якобы, разнообразна, что, выставив соответствующие образцы в рамках единой экспозиции, мы бы получили нечто совершенно искусственное и негармоничное. Кроме того, на пути этого проекта стояла память о сомнительной акции, имевшей место в 1896 году в Женеве на швейцарской Национальной выставке.

Тогда ее организаторы представили гостям в качестве «экспоната» настоящую деревню, разобранную в Судане, перевезённую, вместе с ее жителями, в Европу, и снова на месте собранную. Мало того, тут же была выставлена препарированная таким же образом «настоящая швейцарская деревня», в которой, как и раньше, продолжали жить примерно три сотни швейцарцев. Такого «человеческого зоопарка» устроители музея получить не хотели ни в коем случае. И именно поэтому план переделать часть деревни Бриенц в «живой музей» под открытым небом был отклонён



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В итоге было достигнуто компромиссное соглашение открыть музей на незаселённой части деревни подле местечка Балленберг. В 1968 году был основан фонд, задачей которого было искать по всей Швейцарии исторически ценные дома, которым угрожал снос. Открыт же был музей в 1978 году. Условия попадания того или иного здания в фонды музея и по сей день не изменились: каждый из таких домов должен быть неизбежной «жертвой» строительных или дорожных проектов и перемещение его в Балленберг должно оставаться единственным шансом на спасение.

Как можно достовернее

Посетители музея могут свободно передвигаться в интерьерах старинных построек, в которых выставлены только оригинальные мебель, утварь и рабочие инструменты. Все объекты здесь не старше 1950 года, то есть они относятся к доиндустриальному периоду истории сельского хозяйства Швейцарии.

Самый старый дом был построен в 1336 году, самый «молодой» в 1900 году. Организаторы и руководители музея стремятся представить жизненные условия того времени настолько реально, насколько это вообще возможно, не скрывая от гостей даже самых невзрачных и ветхих хижин с их средневековой теснотой и грубой, неудобной мебелью. Садовое хозяйство, поэтому, в музее тоже организовано в соответствии с тогдашними традициями.

Фотогалерея В гостях у швейцарской сказки Музей под открытым небом «Балленберг» является последним оплотом незатронутой прогрессом сказочной страны.

Многие виды работ и сейчас здесь выполняются при помощи гужевого транспорта, а кроме того, сотрудники всеми силами стараются сохранить традиционные навыки и технологии. Например, здесь специально разводится мыльнянка лекарственная (Saponária officinális), из которой в самом деле в прошлом получали жидкое моющее средство. Каждую осень силами сотрудников музея здесь собирается урожай льна, из которого, потом, как «во время оно», производят льняное полотно.

Народ крестьян и надомных работников

Поскольку Швейцария природными ресурсами небогата, сельское хозяйство всегда играло здесь очень важную роль. В период до 1850 года подавляющее большинство швейцарцев работало именно в сельском хозяйстве, будь то земледелие, животноводство, лесное хозяйство, виноградарство или рыболовство.

В середине 19 века большинство швейцарцев было занято в сельском хозяйствое.

(Keystone)

При этом большинство из них крестьянами в прямом смысле слова вовсе не были. Земли в их распоряжении было мало, или не было совсем, а потому им не оставалось ничего иного, как работать на других, более состоятельных фермеров. «Многие семьи также занимались ещё и ткачеством, обработкой шерсти или вышивкой. Это позволяло им на вырученные от продажи этих товаров деньги покупать жизненно важные вещи или продукты, например, соль», — рассказывает Б. Тоблер.

В эпоху, предшествующую появлению в Швейцарии механизации и централизованного фабричного производства, процветал кустарный надомный капитализм. Представители богатых фермеров поставляли бедным крестьянам сырье, например, кожу. На ее основе те в домашних условиях производили определённую востребованную на рынке продукцию, например, обувь, которую потом скупщики передавали заказчику.

Не у всех швейцарцев дела шли так хорошо, как у владельцев этого дома (фермеров-виноделов), построенного в 1780 году в г. Рихтерсвиль.

(Keystone)

В музее Балленберг посетители могут лично наблюдать за тем, как ещё три сотни лет назад производились в Швейцарии традиционные корзины, пряжа, а также продукция кузнечного дела, ткачества, художественной резьбы по дереву. Сотрудники музея, таким образом, хранят и передают дальше по наследству следующим поколениям старинное техническое ноу-хауВнешняя ссылка.

Нищета и богатство

Конечно, в Швейцарии были и регионы, — прежде всего города, — концентрации материального достатка, о чём свидетельствуют выставленные в музее великолепные виллы богатых фабрикантов и состоятельные усадьбы крупных землевладельцев. Однако значительная часть сельского населения Конфедерации прозябала в крайней нищете. В этом можно убедиться, посмотрев на оригинальные жалкие дома батраков-подёнщиков и скромные альпийские пастушьи хижины.

(Валериу Курту)

«С нашей современной точки зрения большинство выставленных здесь домов выглядит совсем даже неплохо, но стоит только присмотреться, и сразу становится ясно, насколько бедны были эти люди. Комфорта в таких домах практически не было никакого, и только представьте сами, что вам пришлось бы жить в таких условиях», — говорит Б. Тоблер. Ситуация в Швейцарии начинает качественно меняться только в 19 веке с развитием современного машинного капиталистического производства, которое оттянуло значительную часть сельского населения в город.

Вся Швейцария — музей под открытым небом

Сегодня основная проблема, с которой сталкивается музей, состоит в сокращении числа его посетителей. Это связано, не в последнюю очередь, с неудобным расположением. В отличие от других таких музеев под открытым небом в Германии или Голландии, Музей Балленберг находится в горах вдалеке от крупных городских центров. Кроме того, этот музей и в самом деле в какой-то степени похож на «Мир Дикого запада», но в смысле не разумных андроидов, а очень обширной и холмистой площади — многие иностранные туристы просто не привыкли совершать долгие марши по пересечённой местности, но иначе в Балленберге можно просто многого не увидеть.

С другой стороны, гости могут в реальном времени пережить фрагмент настоящей истории: музей ведь расположен на территории, входившей в годы Второй мировой войны в состав так называемого «Швейцарского РедутаВнешняя ссылка» или системы горных укреплений, под защитой которой швейцарская армия готовилась отразить возможное вторжение нацистской Германии. Швейцарии повезло, нападения не произошло (почему — об этом читайте по ссылкам). И поскольку, за некоторыми исключениями, Швейцария бомбардировкам не подвергалась, вся историческая «строительная субстанция» сохранилась тут практически в оригинальном виде. Таким образом, вполне можно утверждать, что музеем под открытым небом вообще является вся Швейцария.

Балленберг удостоен «Ландшафтной премии Schulthess» за 2018 год Швейцарский «Комитет по охране памятников природы и культуры» (Schweizer Heimatschutz) ежегодно отмечает этой премией объекты или структуры, обратившие на себя внимание инновационным подходом к сохранению и приумножению лучших традиций в сфере швейцарской садово-парковой архитектуры. В 2018 году «Комитет» присудилВнешняя ссылка эту премию музею Балленберг. В заявленииВнешняя ссылка «Комитета», в частности, было указано, что «особая заслуга музея под открытым небом Балленберг состоит в активной пропаганде культурно-исторического значения садов, парков и культурного ландшафта при одновременном сохранении традиционных технологий овощеводства и консервирования его продукции». Конец инфобокса

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Перевод с немецкого и адаптация: Надежда Капоне

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