Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 8:30 19.06.2018 - 08:30

Насколько эффективны электронные письма с рекомендациями о том, как школьникам следует одеваться, приходя в школу на занятия?

В начале июня 2018 года гимназия в городе Лангенталь разослала своим учащимся электронные письма с рекомендациями о том, как им следует одеваться, приходя в школу на занятия. Впрочем, если выражаться точнее, письма получили только школьницы, и именно им адресовались наглядные примеры того, как одеваться нельзя.

Например, в стринги, выглядывающие из джинсов. Некоторые ученицы не стали хранить эти инструкции в секрете и пожаловались в кантональной газетеВнешняя ссылка на то, что чувствуют себя дискриминированными по сравнению с одноклассниками, которым таких «ценных указаний» не давали.

«Тема формы одежды возникает всякий раз, стоит наступить тёплому времени года», — говорит директор лангенальской школы Барбара Кунц (Barbara Kunz) газете «Berner Zeitung». По ее словам, цель заключалась в том, чтобы привлечь внимание девочек к своему внешнему облику, который не является только их личным делом. «Помните, что вы идёте в школу, а не на дискотеку или на пляж», — говорилось в ее послании. Впрочем, директор ни санкциями, ни введением школьной формы никого не пугала.

Свобода личности, не стеснённая униформой

Но в самом деле, не слишком ли много обнажённого тела позволяет нынешняя молодёжная мода? «Джинсы с низким вырезом, футболки, не закрывающие живот, обильный макияж — с точки зрения общепринятых норм и правил поведения в школах они представляют собой никаких проблем», — пояснили нам в Объединении учителей средних школ Швейцарии (LCHВнешняя ссылка). Там считают, что «одежда является частью индивидуального стиля человека и тем самым относится к категории свободы личности, причём не только взрослых, но и детей и подростков».



Многие швейцарские школьницы, отправляясь на уроки, накладывают довольно обильный макияж. (AP Photo/Markus Schreiber)

Впрочем, как мы помним, жить в обществе и быть свободным от общества невозможно. «Важно, чтобы одежда не была провоцирующей, потому что отдельные ее виды вполне может оказать на окружающих негативное влияние, они могут быть неприятны или стеснительны для окружающих, причём как для учащихся, так и учителей», — ответил Самюэль Рорбах (Samuel Rohrbach), директор Профсоюза преподавателей Западной Швейцарии (Syndicat des enseignants romands — SER)Внешняя ссылка на запрос swissinfo.ch.

Где проходит граница допустимого?

Школьная форма была бы огромным ограничением личной свободы учеников

Конец цитаты

Оба педагогических объединения считают, что навести в этом вопросе порядок мог бы чёткий регламент, определяющий условия выбора и допустимости той или иной формы одежды. По мнению LCH, однако, некий обязательный дресс-код для учащихся с чёткими спецификациями для приемлемой одежды не является ни желательным, ни необходимым. «Достаточно внутренних рекомендаций относительно того, какая и когда одежда является желательной, а какая и когда - нет», — добавляет эта крупнейшая в Швейцарии ассоциация учителей.

Понятно, что такая «острая тема» может очень легко спровоцировать всплески эмоций, как показывает уже упомянутый случай в Гимназии «Обераргау» (Oberaargau), город Лангенталь, где учащиеся обвинили школьное руководство в «сексизме» и «дискриминации», а все только потому, что местные рекомендации насчет формы одежды были адресованы только ученицам, а не их одноклассникам. И в этом контексте на первое место выходит уже не вопрос одежды, а вопрос выбора аудитории и способа обращения к ней.

Школьные правила, регулирующие, в том числе, вопросы одежды, должны разрабатываться в атмосфере партнёрства учителей, родительских комитетов и учащихся. Самюэль Рорбах также рекомендует закладывать в эти правила определённый предел толерантности, при этом сами правила должны быть сформулированы очень чётко и не допускать разночтений. В LCL подчёркивают, что этом процессе решающую роль должны играть открытые дискуссии с молодёжью. Например, хорошо бы спросить самих учеников, какая одежда, по их мнению, больше всего подойдёт для школы.

Платок можно, духи — нет

На протяжении многих лет в Швейцарии предметами дискуссий был вопрос допустимости ношения в школах религиозных символов, таких, например, как платки. В 2015 году Федеральный суд Швейцарии отменил решение властей кантона Санкт-Галлен относительно запрета появления в школах в мусульманском платке. Суд постановил, что платки не мешают занятиям. А в 2017 году в кантоне Вале власти не допустили до голосования инициативу относительно возможного запрета ношения в школах религиозых головных уборов.

В Швейцарии девочкам-мусульманкам разрешается ходить в школу с головой, покрытой платком. (Keystone)

Как бы ни выглядела ситуация с вызывающей и слишком открытой одеждой, гардероб с призывами к насилию или с сексистскими символами может и должен быть однозначно запрещен в школах, считают в LCH. При этом обе ассоциации учителей все-таки согласны с тем, что введение единой школьной формы решением проблемы быть не может.

«Положительный эффект от внедрения школьной формы слишком неясен, кроме того форма была бы огромным ограничением личной свободы учеников», — указывается в одном из пресс-релизов LCH. Франкоязычные коллеги из SER согласны с тем, что такая мера, как введение обязательной единой формы для школьников, является нереалистичной и не имеющей смысла.

В 2006 году в кантоне Базель попробовали ввести школьную форму для учащихся 14-15-ти лет. Это опыт был признан неудачным. (Keystone)



Перевод на русский язык: Людмила Клот, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line