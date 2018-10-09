Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 11:00 09.10.2018 - 11:00

Иногда приём заявлений у иностранных студентов, которым требуется виза, начинается раньше.

(© KEYSTONE / GAETAN BALLY)

Сложно ли стать студентом в Швейцарии? А если сравнить с условиями поступления в вузы для абитуриентов в США и Великобритании? В этом материале мы собрали и сравнили некоторые такие условия, например, сроки подачи документов, требования к уровню образования и к имеющимся у абитуриентов зачётов и оценок на родине, а также сравнили языковые требования, потому что необходимость подтверждать достаточный уровень владения языком может серьёзно усложнить процесс поступления в вуз.

В Швейцарии нет централизованной системы приёма в высшие учебные заведения, вузы и университеты находятся здесь в ведении субъектов федерации (кантонов), а это значит, что будущие студенты должны обращаться напрямую в выбранный университет или в одну из двух (в Цюрихе и Лозанне) Федеральных высших технических школ. Тем не менее, у всех этих образовательных учреждений есть общий набор базовых требований. Например, чтобы поступить на бакалавриат, обычно необходим сертификат (квалификационный документ) о законченном среднем образовании, аналогичный швейцарскому аттестату зрелости (Matura). Для поступления в магистратуру нужно уже иметь степень бакалавра, полученную в признанном на международном уровне университете, а некоторые вузы также требуют, чтобы это была степень точно по дисциплине, родственной с той, которую поступающий собирается изучать в магистратуре.

Сроки подачи документовВнешняя ссылка могут различаться, и иногда приём заявлений у иностранных студентов, которым требуется виза, начинается раньше. Некоторые образовательные программы стартуют только осенью, и для участия в них заявления принимаются с конца ноября по апрель. Как только вы выбрали учебный курс, желательно узнать непосредственно в университете, когда подавать документы, и уточнить, какие требования в нём предъявляют к абитуриентам.

Для тех, кто планирует подать заявление на обучение в университете в Великобритании, интернет-порталы, на которых это можно сделать, обычно начинают работать уже осенью, за год до начала соответствующего нового учебного года. Хотя университеты нередко устанавливают конкретные сроки подачи заявлений, большинство из них будут принимать их в течение всего года. Однако сделать это лучше раньше, чем позже, поскольку конкуренция очень высока, и многие вузы работают по принципу «первым подал документы — первым зачислен».

Для иностранцев сроки подачи документов могут отличаться от установленных для местных абитуриентов. Например, в 2017 году Университет Восточной АнглииВнешняя ссылка определил сроки подачи заявлений для иностранцев до 31 мая, в то время как британские абитуриенты могли подавать их до 31 июля. В Лондонском Университете королевы МарииВнешняя ссылка разница была значительно меньше, крайний срок для поступающих в аспирантуру иностранцев истекал лишь на одну неделю раньше, чем у британцев. Также следует иметь в виду, что сроки подачи документов для стипендиальных программ и для учебных курсов также часто отличаются, и, как правило, для курсов, начинающихся в сентябре, период подачи заявления на стипендиальную программу выпадает на период с января по март. Поэтому стоит лишний раз перепроверить все сроки в каждом конкретном университете, чтобы не пропустить такую жизненно важную дату.

Будущие студенты из числа иностранцев, собирающиеся обучаться в университетах США, должны прояснить для себя целый ряд вопросов: нужно ли платить за обучение, каковы иммиграционные требования, как, в зависимости от региона, различается стоимость жизни, и узнать, смогут ли они найти работу. При этом для студентов, приезжающих из-за границы, существуют и разные другие сложности при поступлении в американские вузы, и некоторые эксперты считают, что абитуриентам следует начинать процесс подготовки за два года до поступления.

Требования к уровню образования и оценкам

Может показаться, что два года — это слишком много, чтобы подготовиться к поступлению в американский университет, но для того, чтобы уложиться в установленные сроки для подачи заявлений необходимо перспективное планирование с большим запасом времени. К примеру, всем будущим первокурсникам Калифорнийского университета в БерклиВнешняя ссылка при поступлении нужно будет доказать, что уровень их знаний соответствуют требованиям пройденных курсов обучения, показать свои средние оценки за последние два года и сдать тест SAT или ACT.

Кроме того, нужно предоставить документыВнешняя ссылка, подтверждающие, что, находясь за границей, студент сможет финансово себя содержать, а также сертификатВнешняя ссылка, подтверждающий, что они свободно владеют английским языком (TOEFLВнешняя ссылка или IELTSВнешняя ссылка). Например, чтобы поступить в Университет штата ПенсильванияВнешняя ссылка надо сдать тест TOEFL с результатом не ниже 80 баллов (550 при его прохождении в письменном виде, а не онлайн) или тест IELTS, получив 6,5 баллов, что, похоже, является обычным требованием в ряде университетов, данные от которых мы получили лично.

В связи с этим у иностранных абитуриентов могут появиться дополнительные временные ограничения для подачи вступительных документов, что также необходимо иметь в виду. Например, в БерклиВнешняя ссылка нужно подать такие документы до начала января перед осенним семестром, в течение которого абитуриент планирует учиться в этом университете. В Университете штата Пенсильвания иностранные студенты, планирующие поступить на первый курс, должны подать документы на обучение в осеннем семестре следующего академического года в августе. Приоритет предоставляется тем абитуриентам, которые подадут документы до февраля. У них — лучшие шансы получить место в общежитии и выбрать себе специализацию. Короче говоря, мораль тут проста: процесс подачи документов занимает порой очень много времени.

В Швейцарии требования к документам, подаваемым при поступлении в вуз — тоже довольно строгие, и для того, чтобы все их соблюсти, тоже нужно инвестировать немало времени. В частности, особенно жёстким может быть свод требований для поступления в аспирантуру. Например, в Швейцарской высшей технической школе Цюриха (ETHZВнешняя ссылка) документ, в котором изложены условия поступления, состоит из девяти страниц. Будьте готовы к тому, что вам потребуется представить ещё и не менее серьёзный пакет официальных документов от зачётно-экзаменационных ведомостей до резюме и написанного вами эссе. Кроме того, конечно, важно прислать все документы в установленные сроки и оплатить вступительный взнос, иначе кандидата ждёт быстрый отказ.

Язык мой

Обычно будущим студентам и аспирантам нужно хорошо владеть тем языком, на котором они собираются учиться. В аспирантуре всё чаще требуется приличное владение английским, хотя некоторые курсы могут преподаваться на одном из официальных языков Швейцарии (их три: немецкий, французский, итальянский). Часто необходимо представить признанный языковой сертификат, хотя существуют исключения, когда, например, поступающий планирует учиться на курсе, который будет читаться на его родном языке. Некоторые университеты требуют от студентов пройти языковой перед поступлением тест.

Планировать поступление в британский вуз нужно тоже очень тщательно. В отличие от бакалавриата, куда все заявления подаются через систему UCASВнешняя ссылка, благотворительной организации, которая занимается этим процессом от имени всех университетов Великобритании, документы в магистратуру и аспирантуру нужно подавать непосредственно в университет. Это значит, что человек может подать неограниченное количество заявлений, но при этом сроки подачи документов, а также требования к соискателю и к его уровню владения языком могут, существенно различаться.

В пакет документов для поступления в аспирантуруВнешняя ссылка обычно входит личное заявление, зачётно-академические ведомости, две или более рекомендации, резюме, и в случае, если вы поступаете на программу обучения исследовательского характера (например, на получение степени Магистра философии, Магистра исследований или Доктора философии), — план предполагаемого исследовательского проекта. Дополнительную информацию по этому вопросу можно найти на сайтах университетов или на сайтах, где собраны советы поступающим, например, UCAS или ProspectsВнешняя ссылка.

В целом следует учитывать, что требования к поступающим порой сильно различаются в зависимости от университета и курса, на который поступает будущий учащийся, но минимальные требования для всех курсов следующее: наличие степени бакалавра после завершённого трёх- или четырёхлетнего курса обучения в признанном учебном заведении и с окончательной оценкой, эквивалентной признанному вузом минимуму. Здесь, здесь и здесь можно посмотреть другие примеры.

Если вы не уверены в отношении своих оценок, свяжитесь с приёмной комиссией университета, чтобы получить дополнительные разъяснения, или же обратитесь за Подтверждением соответствия в NaricВнешняя ссылка, британское национальное агентство, занимающееся признанием и сравнением международных аттестатов и сертификатов квалификации, в поддержку вашего заявления. Эта услуга стоит 60 фунтов. Большинство, если не все, университеты требуют от абитуриентов подтвердить их уровень владения английским языком или сдать языковой тест, например, IELTS или SELT, одобренные Британской визовой и иммиграционной службой. В случае теста IELTS, как правило необходимо набрать в среднем 6,0 или 6,5 баллов.

Если не хватило совсем чуть-чуть…

Вам может показаться, что соблюсти все условия, чтобы обеспечить себе поступление в желанный вуз, довольно сложно, но конкретно в Швейцарии с этим немного полегчеВнешняя ссылка. Например, в зависимости от университета, те, у кого нет признанного национального школьного аттестата, по-прежнему могут поступить в бакалавриат, сдав специальный вступительный экзамен. А в некоторые магистратуры принимают студентов, даже не сумевших соблюсти все предварительные условия, при условии, права, что они «нагонят» упущенное до начала обучения по магистерской программе. Например, для поступления на программу по информатикеВнешняя ссылка в ETHZ таким студентам нужно «обрести необходимые дополнительные знания и навыки [...], занимаясь самостоятельно или посещая соответствующие курсы», а затем пройти процедуру «оценки персональных результатов», чтобы определить, годятся ли они для обучения по выбранной программе.

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В Великобритании тем, кто пока не полностью разобрался во всех хитростях процесса поступления и отстаёт от других абитуриентов, тоже предоставляют возможность всё же реализовать свою мечту. Британские университеты предлагают специальные адаптационные программы студентам, поступающим в магистратуру и аспирантуру, рассчитанных которые, либо не смогли соблюсти академические требования к поступающим, либо закончили бакалавриат не в той дисциплине, в которой собираются обучаться далее.

Цель этих программ (своего рода способ получения «пред-магистерскойВнешняя ссылка» степени или сертификата/диплома аспиранта) — развить навыки обучающихся в английском языке и написании академических работ, их критическое мышление и способность чётко излагать свои мысли, а также ряд более специализированных навыков, необходимых для обучения. Такие программы либо интегрированы в основной учебный курс магистратуры, делая его на год дольше (такова, например, программа получения степени Магистра наук в области международной экономики Университета БирмингемаВнешняя ссылка), либо это просто отельный, самостоятельный курс на получение учёной степени (такой, например, есть в Сент-Эндрюсском университетеВнешняя ссылка), выступающий ключом к продолжению образования в Великобритании.

Американские университеты также предлагают помощь тем, кому не хватило совсем чуть-чуть, чтобы соответствовать всем требованиям к поступающим. В некоторых из них есть программы для иностранных студентов, позволяющие им усовершенствовать свой английский и почувствовать себя более комфортно в процессе обучения. В Университете Джорджа Вашингтона студенты магистратуры и аспиранты в первом семестре должны записаться на курс «Английский для академических целей», но взамен они могут сдать тест TOEFL, получив 100 баллов (600 для письменного варианта). Университет штата ОрегонВнешняя ссылка предлагает комплексную программу, объединяющую языковые занятия и основной курс обучения для студентов. Таким образом, выбирая университет, стоит поинтересоваться есть ли там адаптационные программы языковой, культурной и академической интеграции. Третий материал из этой серии расскажет о стоимости жизни для студентов в Швейцарии, США и Великобритании.



Наши авторы Тони Ганцер — американский журналист, базирующийся в Кливленде, штат Огайо, жил и работал в Швейцарии многие годы. В этой серии публикаций он поможет нам разобраться с американской системой университетского образования. Жеральдин Вонг-Сак-Хой — канадская журналистка, проживающая в Швейцарии. Освещает вопросы швейцарской университетской системы. Кроме того, она реализует для нас проекты в области фактчекинга. Лео Ширмур — студент-аспирант Оксфордского университета, живет и учится в Великобритании и Швейцарии. Он консультирует нас по британской системе образования.

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