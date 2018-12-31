Этот контент был опубликован 1 января 2019 г. 0:00

Дорогие читатели SWI swissinfo.ch! Русскоязычная редакция поздравляет Вас с Новым годом и желает счастья, успехов, здоровья и понимания! Любви и добра Вам в 2019 году!

(Валериу Курту)

Оставайтесь с нами и дальше - в 2019 году будет много интересного!

Ваши Игорь Петров, Надежда Капоне, Людмила Клот.

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