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Поздравляем! С Новым 2019 годом!

Дорогие читатели SWI swissinfo.ch! Русскоязычная редакция поздравляет Вас с Новым годом и желает счастья, успехов, здоровья и понимания! Любви и добра Вам в 2019 году! 

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(Валериу Курту)

 Оставайтесь с нами и дальше - в 2019 году будет много интересного!

 Ваши Игорь Петров, Надежда Капоне, Людмила Клот.

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