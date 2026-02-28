The Swiss voice in the world since 1935
Новости

В Берне прошла акция солидарности с Украиной

Более одной тысячи участников зафиксированы на акции солидарности с Украиной, которая прошла в Берне.
Более одной тысячи участников зафиксированы на акции солидарности с Украиной, которая прошла в Берне. Keystone-SDA

В субботу 28 февраля в Берне более тысячи человек вышли на демонстрацию в поддержку Украины. Акция прошла спустя четыре года после начала полномасштабного вторжения России и стала призывом к Швейцарии и странам Европы активнее добиваться мира и справедливости.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Участники собрались на площадке Шютценматте и прошли маршем к Федеральной площади перед зданием парламента. На транспарантах были надписи «Putin — Terrorist und Kriegsverbrecher» («Путин — террорист и военный преступник»). Демонстранты требовали более строгого применения санкций против России, усиления экономической поддержки Украины и активной борьбы с российской дезинформацией.

В субботу 28 февраля в Берне более тысячи человек вышли на демонстрацию в поддержку Украины.
В субботу 28 февраля в Берне более тысячи человек вышли на демонстрацию в поддержку Украины. Keystone / Peter Schneider

От Швейцарии участники акции ожидали более заметной роли в преследовании военных преступлений и в использовании замороженных российских активов для восстановления Украины. Особое внимание они уделили необходимости срочной помощи в восстановлении разрушенной энергетической инфраструктуры страны.

Американцы и украинцы провели переговоры в Женеве

Внешняя политика

США завершили в Женеве переговоры с Украиной

Этот контент был опубликован на Спецпосланники США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф обсудили с украинской делегацией в Женеве экономические аспекты восстановления Украины.

Читать далее США завершили в Женеве переговоры с Украиной

К участникам обратилась посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова. По её словам, Украина защищает не только свою территорию, но и европейскую безопасность и международное право, и не может вести эту борьбу в одиночку. Организатором акции выступило Объединение украинцев в Швейцарии совместно с другими организациями.

Участники собрались на площадке Шютценматте и прошли маршем к Федеральной площади перед зданием парламента.
Участники собрались на площадке Шютценматте и прошли маршем к Федеральной площади перед зданием парламента. Keystone / Peter Schneider

Поддержку демонстрантам выразили также депутаты Национального совета (большая палата парламента) Беат Флах (партия «Зелёные либералы» / GLP, кантон Ааргау) и Лоран Верли (партия «Либералы» / FDP, кантон Во). Они призвали к чёткой политической позиции и подчеркнули, что помощь Украине является инвестицией в безопасность Европы.

Швейцария балансирует между нейтралитетом и торговлей с Украиной

Внешняя политика

Швейцария осуществляет санкции в отношении как России, так и Украины

Этот контент был опубликован на Однако Федеральный совет планирует теперь перевести режим чрезвычайного права в формат Закона, с тем чтобы торговые санкции в отношении Украины не утратили силу.

Читать далее Швейцария осуществляет санкции в отношении как России, так и Украины
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Люди присутствуют на мероприятии, посвященном запуску первого коммерческого приложения искусственного интеллекта для горнодобывающей промышленности в Китае.

Кто мы

Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта

Редакция в отдельных случаях при подготовке и публикации материалов использует инструменты на основе искусственного интеллекта. Как именно?

Читать далее Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта
Для журналистки Саши Брицко поездка в Киев становится попыткой увидеть, как живёт общество, для которого война — не фон, а привычная среда существования.

СМИ Швейцарии: «Старлинк», война и дом, роль Швейцарии

Этот контент был опубликован на Сегодня: анализ технических аспектов агрессии и повседневного опыта украинского общества, а также посреднической роли Берна в условиях затянувшейся войны.

Читать далее СМИ Швейцарии: «Старлинк», война и дом, роль Швейцарии

