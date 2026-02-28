В Берне прошла акция солидарности с Украиной
В субботу 28 февраля в Берне более тысячи человек вышли на демонстрацию в поддержку Украины. Акция прошла спустя четыре года после начала полномасштабного вторжения России и стала призывом к Швейцарии и странам Европы активнее добиваться мира и справедливости.
Участники собрались на площадке Шютценматте и прошли маршем к Федеральной площади перед зданием парламента. На транспарантах были надписи «Putin — Terrorist und Kriegsverbrecher» («Путин — террорист и военный преступник»). Демонстранты требовали более строгого применения санкций против России, усиления экономической поддержки Украины и активной борьбы с российской дезинформацией.
От Швейцарии участники акции ожидали более заметной роли в преследовании военных преступлений и в использовании замороженных российских активов для восстановления Украины. Особое внимание они уделили необходимости срочной помощи в восстановлении разрушенной энергетической инфраструктуры страны.
К участникам обратилась посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова. По её словам, Украина защищает не только свою территорию, но и европейскую безопасность и международное право, и не может вести эту борьбу в одиночку. Организатором акции выступило Объединение украинцев в Швейцарии совместно с другими организациями.
Поддержку демонстрантам выразили также депутаты Национального совета (большая палата парламента) Беат Флах (партия «Зелёные либералы» / GLP, кантон Ааргау) и Лоран Верли (партия «Либералы» / FDP, кантон Во). Они призвали к чёткой политической позиции и подчеркнули, что помощь Украине является инвестицией в безопасность Европы.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
