Автобус из Санкт-Галлена станет детским садом в Украине

Списанный городской автобус из Санкт-Галлена переоборудован в мобильный детский сад для Украины. Keystone-SDA

Списанный городской автобус из Санкт-Галлена был переоборудован в мобильный детский сад и сегодня отправится в Украину. Все работы по переоборудованию провёл цюрихский фонд Swiss for Ukraine, по соображениям безопасности, однако, не уточняется, в каком именно регионе Украины будет использоваться этот автобус.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de St. Galler Linienbus wird zum Kindergarten in der Ukraine Оригинал Читать далее St. Galler Linienbus wird zum Kindergarten in der Ukraine

По словам организации Swiss for UkraineВнешняя ссылка, отвечавшей за переоборудование автобуса, новый проект — это «надежда на четырёх колёсах». Вскоре он начнёт курсировать между украинскими сёлами, возвращая детям хотя бы немного нормальной жизни. Благодаря автобусу у детей появится доступ к урокам рисования, к играм и программам раннего развития.

Как отметили в организации в понедельник 17 ноября 2025 года, многие детские сады в стране сейчас уничтожены в результате российской агрессии. Автобус покинет Швейцарию 18 ноября, а спустя четыре дня будет официально передан украинской стороне. В каких именно районах он будет работать, фонд не уточняет из соображений безопасности.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше СМИ Швейцарии: русификация Украины, Миндичгейт, как выживает порт Одессы Этот контент был опубликован на В нашем обзоре: русификация Украины, порт Одессы под огнем и новый коррупционный скандал в Киеве. Читать далее СМИ Швейцарии: русификация Украины, Миндичгейт, как выживает порт Одессы

По данным фонда Swiss for Ukraine, многие семьи не возвращаются домой именно потому, что там для детей больше не существует образовательной инфраструктуры. Возможность вновь отдать ребёнка в детский сад или школу, как подчёркивают в Фонде, значительно повышает готовность к возвращению.

Благотворительная организация Swiss for Ukraine была основана в ноябре 2024 года. С тех пор она передала Украине более десятка машин скорой помощи, пожарных автомобилей и даже пожарных поездов, используемых для спасения раненых и тушения пожаров, возникающих после российских воздушных атак.

Показать больше

Показать больше Культура В цюрихском Filmpodium показывают фильмы Виталия Манского Этот контент был опубликован на В цюрихском кинотеатре Filmpodium проходит наиболее полная ретроспектива работ режиссёра-документалиста Виталия Манского. Читать далее В цюрихском Filmpodium показывают фильмы Виталия Манского

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch