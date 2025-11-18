The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Автобус из Санкт-Галлена станет детским садом в Украине

Списанный городской автобус из Санкт-Галлена переоборудован в мобильный детский сад для Украины.
Списанный городской автобус из Санкт-Галлена переоборудован в мобильный детский сад для Украины. Keystone-SDA

Списанный городской автобус из Санкт-Галлена был переоборудован в мобильный детский сад и сегодня отправится в Украину. Все работы по переоборудованию провёл цюрихский фонд Swiss for Ukraine, по соображениям безопасности, однако, не уточняется, в каком именно регионе Украины будет использоваться этот автобус.

По словам организации Swiss for UkraineВнешняя ссылка, отвечавшей за переоборудование автобуса, новый проект — это «надежда на четырёх колёсах». Вскоре он начнёт курсировать между украинскими сёлами, возвращая детям хотя бы немного нормальной жизни. Благодаря автобусу у детей появится доступ к урокам рисования, к играм и программам раннего развития.

Как отметили в организации в понедельник 17 ноября 2025 года, многие детские сады в стране сейчас уничтожены в результате российской агрессии. Автобус покинет Швейцарию 18 ноября, а спустя четыре дня будет официально передан украинской стороне. В каких именно районах он будет работать, фонд не уточняет из соображений безопасности.

По данным фонда Swiss for Ukraine, многие семьи не возвращаются домой именно потому, что там для детей больше не существует образовательной инфраструктуры. Возможность вновь отдать ребёнка в детский сад или школу, как подчёркивают в Фонде, значительно повышает готовность к возвращению.

Благотворительная организация Swiss for Ukraine была основана в ноябре 2024 года. С тех пор она передала Украине более десятка машин скорой помощи, пожарных автомобилей и даже пожарных поездов, используемых для спасения раненых и тушения пожаров, возникающих после российских воздушных атак.

