Адвокатов и нотариусов обяжут соблюдать due diligence

Однако принятый парламентом вариант соответствующего закона оказался куда мягче редакции, предлагавшейся ранее кабмином. Keystone-SDA

Парламент Швейцарии согласился распространить требования по due diligence на адвокатов, нотариусов и прочих финансовых консультантов. Однако принятый вариант закона оказался куда мягче варианта, предлагавшегося кабмином.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Parlament befürwortet neue Sorgfaltspflichten für Berater Оригинал Читать далее Parlament befürwortet neue Sorgfaltspflichten für Berater

С целью усовершенствовать противодействие отмыванию денег парламент Швейцарии распространил (в определённых случаях) требования по должной осмотрительности на адвокатов, нотариусов и других финансовых консультантов. В четверг 11 сентября 2025 года, вслед за малой палатой парламента Советом кантонов (Ständerat), Национальный совет (Nationalrat, большая палата) также одобрил соответствующую законодательную инициативу.

Большая палата парламента в целом согласилась с решениями, принятыми Советом кантонов во время летней сессии 2025 года. Однако принятый вариант закона оказался куда мягче варианта, предлагавшегося кабмином. В частности, круг лиц, подпадающих под новые правила по противодействию отмыванию денег, оказался более узким. Напомним, что Due diligence — это обязанность проверять личность клиента и происхождение его средств с целью не допустить отмывания денег.

В целом Национальный совет утвердил правительственные поправки 116 голосами против 75 при 5 воздержавшихся. Против выступили фракция правой Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP) и часть депутатов правоцентристской партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen). Теперь Совету кантонов предстоит ещё раз рассмотреть проект и прийти к общему мнению по вопросам, по котором еще остаются разногласия.

Среди них — верхний порог для сделок с недвижимостью: Совет кантонов хочет ввести требования Due diligence только начиная с суммы в 5 млн франков. Национальный совет по предложению Беата Флаха (Beat Flach, Grünliberale Partei, кантон Аргау / AG) проголосовал за более низкую планку — 3 млн франков. Попытки левых депутатов полностью отменить верхний порог таких сделок и значительно ужесточить законопроект также не получили поддержки парламентского большинства. Ранее, ещё до детального рассмотрения поправок, депутаты отвергли предложение Швейцарской народной партии (SVP) вовсе отказаться от обсуждения этого законопроекта.

