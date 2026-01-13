Армия обеспечит безопасность Давосского форума

Швейцарская армия вновь будет задействована с целью обеспечения безопасности Всемирного экономического форума в Давосе. Keystone-SDA

Швейцарская армия вновь будет задействована с целью обеспечения безопасности Всемирного экономического форума в Давосе.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss army deploys to World Economic Forum Читать далее Swiss army deploys to World Economic Forum

Deutsch de Gros der Armeeangehörigen rückt zum WEF-Einsatz ein Оригинал Читать далее Gros der Armeeangehörigen rückt zum WEF-Einsatz ein

Швейцарская армия снова привлечена к обеспечению безопасности Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF), который проходит в ДавосеВнешняя ссылка. Основная часть военнослужащих прибыла в регион уже в понедельник 12 января после того, как парламент страны одобрил задействование в период с 13 по 29 января 2026 года до 5 000 военнослужащих с целью охраны участников и гостей Форума.

Общую координацию мер по организации и проведению Форума осуществляют гражданские власти кантона Граубюнден. Как сообщили в Федеральном департаменте / министерстве обороны, защиты населения и спорта Швейцарии (VBS), часть военнослужащих будет направлена на охрану объектов критически важной инфраструктуры.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Женевские организации Закат Давоса: есть ли будущее у Всемирного экономического форума? Этот контент был опубликован на По словам инсайдеров, судьба Форума во многом будет зависеть от того, насколько успешной окажется его следующая сессия, запланированная на январь 2026 года. Читать далее Закат Давоса: есть ли будущее у Всемирного экономического форума?

Другие подразделения выполнят задачи в других регионах страны — они займутся противовоздушной обороной, логистикой, а также обеспечат связь. При необходимости военнослужащие смогут выполнять определённые функции, обычно отведённые полиции, но в строго ограниченных рамках и по решению гражданских властей.

Военно-воздушные силы Швейцарии будут выполнять патрульные полёты, а также обеспечивать транспортировку лиц, находящихся под международной защитой. На время форума воздушное пространство над Давосом будет частично закрыто в пятницу 16 января с 10:00 до 17:00 местного времени, а затем ограничения будут действовать с понедельника, 19 января, с 08:00 и до 17:00 24 января 2026 года.

Разрешение на использование воздушного пространства беспилотниками, авиамоделями, дельтапланами и парапланами будет выдаваться кантональной полицией Граубюндена. В прошлом году во время проведения WEF-2025, для охраны гостей и участников Форума были задействованы около 4 400 военнослужащих Вооруженных сил страны.

Ежегодная сессия Всемирного экономического форума в 2026 году пройдет в Давосе (Швейцария) с 19 по 23 января. Темой Форума стал «Дух диалога» (A Spirit of Dialogue), основное внимание участников будет сосредоточено на вопросах геополитической стабильности, цифровой безопасности и на перспективах ускорения «энергетического перехода». Следить за актуальными новостями и программой мероприятий Форума можно на его официальном сайте World Economic ForumВнешняя ссылка.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Давос заверил Трампа, что wokeness не попадёт в программу Форума Этот контент был опубликован на Трамп согласился приехать в Давос после того, как организаторы гарантировали ему отсутствие в программе ВЭФ тем, ассоциируемых с «воукнесс» (wokeness). Читать далее Давос заверил Трампа, что wokeness не попадёт в программу Форума

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Давосский Форум – 2024: «Это просто какой-то… зоопарк»! Этот контент был опубликован на Что пишут швейцарские газеты по итогам завершившегося в Швейцарии очередного Давосского форума. Читать далее Давосский Форум – 2024: «Это просто какой-то… зоопарк»!

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch