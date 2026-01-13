Армия обеспечит безопасность Давосского форума
Швейцарская армия вновь будет задействована с целью обеспечения безопасности Всемирного экономического форума в Давосе.
Швейцарская армия снова привлечена к обеспечению безопасности Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF), который проходит в ДавосеВнешняя ссылка. Основная часть военнослужащих прибыла в регион уже в понедельник 12 января после того, как парламент страны одобрил задействование в период с 13 по 29 января 2026 года до 5 000 военнослужащих с целью охраны участников и гостей Форума.
Общую координацию мер по организации и проведению Форума осуществляют гражданские власти кантона Граубюнден. Как сообщили в Федеральном департаменте / министерстве обороны, защиты населения и спорта Швейцарии (VBS), часть военнослужащих будет направлена на охрану объектов критически важной инфраструктуры.
Читайте также:
Показать больше
Закат Давоса: есть ли будущее у Всемирного экономического форума?
Другие подразделения выполнят задачи в других регионах страны — они займутся противовоздушной обороной, логистикой, а также обеспечат связь. При необходимости военнослужащие смогут выполнять определённые функции, обычно отведённые полиции, но в строго ограниченных рамках и по решению гражданских властей.
Военно-воздушные силы Швейцарии будут выполнять патрульные полёты, а также обеспечивать транспортировку лиц, находящихся под международной защитой. На время форума воздушное пространство над Давосом будет частично закрыто в пятницу 16 января с 10:00 до 17:00 местного времени, а затем ограничения будут действовать с понедельника, 19 января, с 08:00 и до 17:00 24 января 2026 года.
Разрешение на использование воздушного пространства беспилотниками, авиамоделями, дельтапланами и парапланами будет выдаваться кантональной полицией Граубюндена. В прошлом году во время проведения WEF-2025, для охраны гостей и участников Форума были задействованы около 4 400 военнослужащих Вооруженных сил страны.
Ежегодная сессия Всемирного экономического форума в 2026 году пройдет в Давосе (Швейцария) с 19 по 23 января. Темой Форума стал «Дух диалога» (A Spirit of Dialogue), основное внимание участников будет сосредоточено на вопросах геополитической стабильности, цифровой безопасности и на перспективах ускорения «энергетического перехода». Следить за актуальными новостями и программой мероприятий Форума можно на его официальном сайте World Economic ForumВнешняя ссылка.
Показать больше
Давос заверил Трампа, что wokeness не попадёт в программу Форума
Показать больше
Наша рассылка по теме Внешняя политика
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Показать больше
Давосский Форум – 2024: «Это просто какой-то… зоопарк»!
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.