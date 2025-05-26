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Аэропорт Цюриха: как попасть в самолёт без билета

Число людей, обходящих контроль посадочных талонов и проникающих в зону безопасности без билета, продолжает увеличиваться. Особенно часто такие случаи фиксируются в аэропорту Цюриха.
Число людей, обходящих контроль посадочных талонов и проникающих в зону безопасности без билета, продолжает увеличиваться. Особенно часто такие случаи фиксируются в аэропорту Цюриха. Keystone / Gaetan Bally

Число людей, обходящих контроль посадочных талонов и проникающих в зону безопасности без билета, продолжает увеличиваться. Особенно часто такие случаи фиксируются в международном аэропорту Цюриха.

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Телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В июне 2024 года женщина сумела попасть на борт самолёта без посадочного талона: она быстро прошла мимо стойки проверки, когда сотрудник аэропорта на короткое время отвернулся. У выхода на посадку она снова обошла контроль и села на рейс в Амстердам. С учётом всё более строгих правил безопасности на воздушном транспорте это кажется невероятным, но именно так эта ситуация была описана в официальном «постановлении о наказании» (Strafbefehl), с которым ознакомились журналисты SRF Investigativ.

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Федеральное Ведомство гражданской авиации Швейцарии (Bazl) признало женщину виновной в «незаконном проникновении в зону безопасности» и назначило ей штраф в размере 500 франков. На допросе та подтвердила, что действительно собиралась вылететь без билета. Однако до взлёта дело не дошло. Как поясняет пресс-секретарь аэропорта Цюрих Беттина Кунц (Bettina Kunz), «на борту проводится пересчёт пассажиров, и, если так называемый headcount („подсчёт по головам“) не совпадает с рейсовыми документами, проверяют, нет ли лишнего человека на борту. В этом случае именно так и произошло».

Несмотря на задержание, уже через несколько недель та же женщина предприняла новую попытку — на этот раз, согласно постановлению Bazl, чтобы навестить друзей в Барселоне. Она встала сразу за пассажиром с действительной посадочной картой и прошла через турникет вместе с ним. Аналогичным образом поступил и другой человек, который, как указано в документах, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он заявил, что хотел «провести эксперимент и проверить, так же ли легко летать без билета, как ездить на поезде».

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Зона прибытия международного аэропорта Цюрих / Клотен. © Keystone / Gaetan Bally

По словам Беттины Кунц, общее число подобных инцидентов увеличивается, хотя благодаря камерам и сенсорам их удаётся выявлять быстрее. Начиная с 2018 года все аэропорты Швейцарии обязаны сообщать в Bazl о каждом случае несанкционированного доступа в зону безопасности. Это ведомство отвечает за возбуждение и ведение уголовных дел. Как показало расследование SRF Investigativ, чаще всего такие случаи происходят именно в Цюрихе: один инцидент был зарегистрирован в 2023 году, четыре — в 2024 году и ещё четыре — с начала 2025 года по май включительно.

Проверка и контроль

Возникает вопрос: представляют ли эти случаи угрозу для общей безопасности? По мнению администрации аэропорта Цюриха — нет. Важно различать проверку посадочных талонов и полноценный контроль безопасности. Проверка посадочного талона проводится у выхода на посадку. А меры безопасности включают личный досмотр пассажиров и контроль багажа — и обойти их практически невозможно.

«Некоторым людям действительно удается пройти довольно далеко без посадочного талона, но все они были подвергнуты контролю безопасности. Такие случаи, безусловно, вызывают обеспокоенность, но их нужно оценивать в общем контексте: только в 2024 году из Цюриха вылетели почти 11 миллионов пассажиров из числа постоянных жителей Швейцарии», — подчёркивает Беттина Кунц.

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По официальным данным, до сих пор никому не удалось вылететь из Цюриха без билета. А вот в других странах такие случаи всё же происходили. В 2024 году один пассажир вылетел без билета из Мюнхена в Швецию, а одна женщина — из Нью-Йорка в Париж. Последняя как паз предстала перед судом в США на прошлой неделе.

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