Большая часть деревни Блаттен отнесена к нежилой зоне
Спустя пять с половиной месяцев после обвала, похоронившего деревню Блаттен (Blatten) в кантон Вале, власти кантона обновили карту зон природных опасностей.
Судя по этой карте, хутор Рид (Ried) восстановлению не подлежит, кроме того, 70 процентов территории общины Блаттен в регионе Лёченталь (Blatten im Lötschental) теперь отнесены к «красной зоне» природных рисков, где строительство запрещено.
Как говорится в сообщении Государственной канцелярии кантона Вале (Staatskanzlei Wallis), опубликованном в пятницу 7 ноября 2025 года, обвал, произошедший 28 мая 2025 года, кардинально изменил ситуацию с природными рисками в жилой зоне бывшей деревни Блаттен — особенно в районе центра деревни и хутора Рид. Община Блаттен (Oberwallis) может теперь приступить к актуализации своего плана землепользования, но только на основании пересмотренных карт природных угроз.
Эти карты учитывают риски всех возможных природных угроз, включая наводнения и эрозию берегов рек и ручьев, селевые потоки, оползни, камнепады, горные обрушения, падение камней и валунов, лавины. Кроме того, властями были проанализированы текущие природные процессы — например, ситуация со стоком реки Лонца (Lonza) после запрудившего реку катастрофического обвала горной породы.
