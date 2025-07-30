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Встреча россиян и украинцев в Женеве не состоялась

76-летняя Матвиенко — давняя соратница Владимира Путина и одна из открытых сторонниц войны против Украины.
76-летняя Матвиенко — давняя соратница Владимира Путина и одна из открытых сторонниц войны против Украины. Keystone-SDA

Во вторник, 30 июля, в Женеве прошла сессия Межпарламентского союза (МПС) ООН, в которой приняли участие делегации как России, так и Украины. Встреча между ними заранее не планировалась — стороны держались на дистанции друг от друга.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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Российская делегация смогла попасть в Швейцарию благодаря временному ослаблению санкционного режима. Страна-хозяйка сделала исключение, с тем чтобы позволить Валентине Матвиенко, председательнице Совета Федерации, принять участие в международной конференции спикеров парламентов.

76-летняя Матвиенко — давняя соратница Владимира Путина и одна из открытых сторонниц войны против Украины. Она давно числится в санкционных списках ЕС, США и самой Швейцарии. Вместе с ней в Женеву прибыли и другие депутаты, находящиеся под санкциями, в том числе Леонид Слуцкий и Пётр Толстой.

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Федеральный департамент / Министерство иностранных дел Швейцарии (EDA) пояснил ещё в июле: Конфедерация обязана в качестве принимающей стороны обеспечивать участие официальных делегаций в международных форумах. В отдельных случаях это означает и временное снятие санкций. Украинскую сторону такое решение явно возмутило.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк публично заявила, что шокирована присутствием российской делегации. Она призвала других участников конференции избегать любых совместных появлений с россиянами: по её словам, «фото или рукопожатие — это сигнал, что вы на стороне агрессора».

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С начала вторжения в феврале 2022 года российские войска ежедневно обстреливают территорию Украины — нередко по гражданским объектам. Жертвами становятся мирные жители. Президент России Владимир Путин с марта 2023 года разыскивается Международным уголовным судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях.

В Москве продолжают называть вторжение «специальной военной операцией», оправдывая его необходимостью остановить вступление Украины в НАТО и устранить якобы «нацистский режим» в Киеве.

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