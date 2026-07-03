Встроить ИИ в повседневный бизнес сложнее, чем ожидалось
Об искусственном интеллекте (ИИ) сейчас говорят все, однако его практическое внедрение идёт не так просто, как предполагалось ещё недавно.
В глобальном опросе, итоги которого опубликовала Akkodis, дочерняя компания швейцарской группы Adecco, участвовали 500 руководителей, отвечающих в бизнес-компаниях за технологии. По сравнению с 2024 годом они стали заметно осторожнее оценивать практическую пользу ИИ. Доля тех, кто уверен, что ИИ можно успешно масштабировать в компании, снизилась с 82% до 48%.
«То, что мы сейчас наблюдаем, это не спад интереса к ИИ, а просто переход к более трезвой оценке его возможностей», — прокомментировал результаты опроса глава Akkodis Джо Дебекер (Jo Debecker). По его словам, ИИ меняет мир труда и занятости, но не отменяет людей. Только 21% руководителей, участвовавших в исследовании, заявили, что использование ИИ уже привело в их компаниях к сокращению численности персонала.
Влиятельный тренд
Самым влиятельным технологическим трендом для компаний в 2026 году, согласно исследованию, станет так называемый Agentic AI. Так называют системы на основе искусственного интеллекта, которые способны планировать задачи, принимать решения и самостоятельно выполнять их. Это означает переход от ИИ как вспомогательного инструмента к технологии, которая уже сама активно участвует в выполнении поставленных задач. Такой переход требует от компаний новых правил контроля, более чёткого распределения ответственности и изменений в организационной структуре.
Но пока к этому готовы далеко не все. Только 46% опрошенных технических директоров заявили, что в их компаниях уже существуют устойчивые правила ответственного использования ИИ. Лишь 44% считают, что руководящие команды обладают достаточными знаниями в сфере ИИ. И только 36% довольны уровнем доверия сотрудников к этой технологии. Исследование фиксирует и ещё один важный сдвиг: компании теперь вкладываются в цифровые технологии прежде всего ради новых продуктов, сервисов и бизнес-моделей. Иными словами, главный мотив уже не «сократить издержки», а «создать что-то новое и заработать иначе».
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Перевод с немецкого. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.
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