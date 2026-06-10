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В возрасте 92 лет умер Жан Циглер

Наряду с политической деятельностью в Национальном совете, большой палате швейцарского парламента, он преподавал социологию в качестве профессора Женевского университета.
Наряду с политической деятельностью в Национальном совете он преподавал социологию в Женевском университете. Keystone-SDA

Швейцарский социолог Жан Циглер (Jean Ziegler) умер в возрасте 92 лет. В ответ на запрос информагентства Keystone-SDA его жена подтвердила соответствующее сообщение швейцарской общественной телерадиокомпании RTS.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Циглер родился 19 апреля 1934 года в Берне. Наряду с политической деятельностью в Национальном совете он преподавал социологию в Женевском университете.

Кроме того, согласно данным Исторического словаря Швейцарии (Historisches Lexikon der Schweiz), он преподавал также в университетах Берна, Гренобля и Парижа. В качестве председателя парламентской группы «Швейцария — Третий мир» (Schweiz-Dritte Welt) Циглер был активным и одновременно противоречивым политиком. Он много лет сражался против банков и экономического лобби в Швейцарии и за её пределами.

Этой борьбе были посвящены его многочисленные книги, переведённые на несколько языков, в том числе «Швейцария отмывает добела» (Die Schweiz wäscht weisser, 1990) и «Ненависть к Западу» (Der Hass auf den Westen, 2009). В общей сложности он 27 лет представлял Социал-демократическую партию Швейцарии (SP) в Национальном совете.

После ухода из швейцарской политики Циглер продолжил международную карьеру и свою многолетнюю деятельность в поддержку развивающихся стран. С 2000 по 2008 год он был специальным докладчиком ООН по вопросу о праве на питание. Позднее он стал членом Консультативного комитета Совета ООН по правам человека.

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