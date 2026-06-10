В возрасте 92 лет умер Жан Циглер

Наряду с политической деятельностью в Национальном совете он преподавал социологию в Женевском университете. Keystone-SDA

Швейцарский социолог Жан Циглер (Jean Ziegler) умер в возрасте 92 лет. В ответ на запрос информагентства Keystone-SDA его жена подтвердила соответствующее сообщение швейцарской общественной телерадиокомпании RTS.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Alt Nationalrat Jean Ziegler stirbt im Alter von 92 Jahren Оригинал Читать далее Alt Nationalrat Jean Ziegler stirbt im Alter von 92 Jahren

Циглер родился 19 апреля 1934 года в Берне. Наряду с политической деятельностью в Национальном совете он преподавал социологию в Женевском университете.

Кроме того, согласно данным Исторического словаря Швейцарии (Historisches Lexikon der Schweiz), он преподавал также в университетах Берна, Гренобля и Парижа. В качестве председателя парламентской группы «Швейцария — Третий мир» (Schweiz-Dritte Welt) Циглер был активным и одновременно противоречивым политиком. Он много лет сражался против банков и экономического лобби в Швейцарии и за её пределами.

Этой борьбе были посвящены его многочисленные книги, переведённые на несколько языков, в том числе «Швейцария отмывает добела» (Die Schweiz wäscht weisser, 1990) и «Ненависть к Западу» (Der Hass auf den Westen, 2009). В общей сложности он 27 лет представлял Социал-демократическую партию Швейцарии (SP) в Национальном совете.

После ухода из швейцарской политики Циглер продолжил международную карьеру и свою многолетнюю деятельность в поддержку развивающихся стран. С 2000 по 2008 год он был специальным докладчиком ООН по вопросу о праве на питание. Позднее он стал членом Консультативного комитета Совета ООН по правам человека.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика В Швейцарии расследуют обстоятельства сделки с ООП Этот контент был опубликован на Правительственная комиссия займется расследованием обстоятельств тайного соглашения Швейцарии с боевиками ООП в 1970-х годах. Читать далее В Швейцарии расследуют обстоятельства сделки с ООП

Выбор читателей Самое обсуждаемое