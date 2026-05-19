В Швейцарии возник «хайп» вокруг часов Royal Pop
Новые карманные часы Royal Pop, выпущенные концерном Swatch совместно с Audemars Piguet, почти сразу после старта продаж появились на онлайн-площадках со спекулятивной наценкой. Спрос оказался настолько высоким, что у магазинов по всему миру возникли очереди и толчея, некоторые торговые точки приходилось даже временно закрывать.
Карманные часы Royal Pop, которые Swatch и Audemars Piguet вывели на рынок в субботу 16 мая, вскоре после старта продаж уже начали перепродавать по резко завышенным ценам. По сообщениям СМИ, в воскресенье 17 мая на платформе StockX полный комплект из восьми моделей новых часов предлагали более чем за 25 тыс. долларов. На площадке Ebay в понедельник 18 мая отдельные модели продавались по цене свыше 7 300 франков.
Официальная цена часов в зависимости от рынка составляла около 400 евро или 400–420 долларов. Для многих покупателей, однако, перепродажа с самого начала была частью спекулятивного расчёта. У магазина Swatch на Таймс-сквер в Нью-Йорке один из покупателей сказал агентству AFP, что многие ждали в очереди целую неделю, чтобы купить часы и сразу же перепродать их с заметной наценкой.
«Кто последний»?
Представитель Swatch в понедельник назвал спрос «феноменальным», но данных о продажах не привёл. По его словам, сайт компании получил миллионы кликов, а публикации в социальных сетях собрали 11 млрд просмотров. Проблемы возникли примерно в 20 из 220 торговых точек по всему миру: очереди оказались чрезвычайно длинными, а продавцы в отдельных торговых центрах просто не справлялась с потоком покупателей.
Во Франции, Италии, Великобритании, Швейцарии, Таиланде и США, по словам наблюдателей, доходило до беспорядков, вмешательства полиции или временного закрытия магазинов. Вчера Swatch сообщила, что ситуация тем временем нормализовалась. Модель Royal Pop начали продавать в субботу в отдельных магазинах. Действовало ограничение: одни часы на человека, на магазин и на день.
В Женеве, например, более тысячи человек пытались заполучить новую карманную модель. Коллекция включает восемь цветных моделей в формате карманных часов. Их дизайн вдохновлён культовой линией Royal Oak от бренда Audemars Piguet. По маркетингу и ограниченной доступности Royal Pop напоминает прежние хиты Swatch, прежде всего линейку Moonswatch, выпущенную в 2022 году вместе с Omega, брендом в составе Swatch Group.
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
