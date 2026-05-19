Новости

В Швейцарии возник «хайп» вокруг часов Royal Pop

В Швейцарии и за её пределами возник нездоровый ажиотаж вокруг часов Royal Pop. Приходилось даже вмешиваться полиции. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Новые карманные часы Royal Pop, выпущенные концерном Swatch совместно с Audemars Piguet, почти сразу после старта продаж появились на онлайн-площадках со спекулятивной наценкой. Спрос оказался настолько высоким, что у магазинов по всему миру возникли очереди и толчея, некоторые торговые точки приходилось даже временно закрывать.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Карманные часы Royal Pop, которые Swatch и Audemars Piguet вывели на рынок в субботу 16 мая, вскоре после старта продаж уже начали перепродавать по резко завышенным ценам. По сообщениям СМИ, в воскресенье 17 мая на платформе StockX полный комплект из восьми моделей новых часов предлагали более чем за 25 тыс. долларов. На площадке Ebay в понедельник 18 мая отдельные модели продавались по цене свыше 7 300 франков.

Официальная цена часов в зависимости от рынка составляла около 400 евро или 400–420 долларов. Для многих покупателей, однако, перепродажа с самого начала была частью спекулятивного расчёта. У магазина Swatch на Таймс-сквер в Нью-Йорке один из покупателей сказал агентству AFP, что многие ждали в очереди целую неделю, чтобы купить часы и сразу же перепродать их с заметной наценкой.

«Кто последний»?

Представитель Swatch в понедельник назвал спрос «феноменальным», но данных о продажах не привёл. По его словам, сайт компании получил миллионы кликов, а публикации в социальных сетях собрали 11 млрд просмотров. Проблемы возникли примерно в 20 из 220 торговых точек по всему миру: очереди оказались чрезвычайно длинными, а продавцы в отдельных торговых центрах просто не справлялась с потоком покупателей.

Во Франции, Италии, Великобритании, Швейцарии, Таиланде и США, по словам наблюдателей, доходило до беспорядков, вмешательства полиции или временного закрытия магазинов. Вчера Swatch сообщила, что ситуация тем временем нормализовалась. Модель Royal Pop начали продавать в субботу в отдельных магазинах. Действовало ограничение: одни часы на человека, на магазин и на день.

В Женеве, например, более тысячи человек пытались заполучить новую карманную модель. Коллекция включает восемь цветных моделей в формате карманных часов. Их дизайн вдохновлён культовой линией Royal Oak от бренда Audemars Piguet. По маркетингу и ограниченной доступности Royal Pop напоминает прежние хиты Swatch, прежде всего линейку Moonswatch, выпущенную в 2022 году вместе с Omega, брендом в составе Swatch Group.

Ирония судьбы в том, что сам Дональд Трамп является страстным коллекционером швейцарских часов.

Тарифы Трампа ударили по швейцарской часовой индустрии

Этот контент был опубликован на Журналист Алексей Тарханов посетил ярмарку Geneva Watch Days, чтобы ощутить настроение отрасли, оказавшейся в очень непростой ситуации.

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

