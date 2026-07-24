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В Швейцарии женщины меньше доверяют власти, чем мужчины

По международным меркам степень доверия людей к власти в Швейцарии остаётся очень высокой, но разрыв между мужчинами и женщинами здесь особенно заметен.
По международным меркам степень доверия людей к власти в Швейцарии остаётся очень высокой, но разрыв между мужчинами и женщинами здесь особенно заметен. Keystone-SDA

По международным меркам степень доверия людей к власти в Швейцарии остаётся очень высокой, но именно поэтому разрыв между мужчинами и женщинами в этой сфере здесь особенно заметен.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Женщины в Швейцарии меньше доверяют власти и государственным институтам, чем мужчины. По международным меркам степень доверия людей к власти в стране остаётся очень высокой, но именно поэтому разрыв между мужчинами и женщинами в этой сфере здесь особенно заметен.

Только 45% женщин уверены, что способны участвовать в политической жизни страны. Среди мужчин этот показатель составляет 65%. Об этом сообщило швейцарское Федеральное бюро по вопросам равенства женщин и мужчин (Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, EBG). Соответствующее социологическое исследование было проведено по заказу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР / OECD).

Всего в нём сравнивались показатели доверия к государственным институтам в 30 странах. Согласно итогам этого исследования, 26% женщин в Швейцарии вообще не участвуют в политической жизни ни в каком формате. Среди мужчин таких оказалось только 17%. По данным EBG, этот гендерный разрыв почти вдвое больше среднего показателя по странам ОЭСР.

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Около половины женщин считают, что власти одинаково справедливо рассматривают заявления на получение социальной поддержки от мужчин и от женщин. Среди мужчин так думают почти две трети. Чуть менее половины женщин считают, что парламент в равной мере представляет интересы разных групп населения. Среди мужчин эту точку зрения разделяют шесть из десяти опрошенных.

Авторы исследования рекомендуют раньше и активнее вовлекать женщин и девочек в политику, учитывать их опыт и ожидания, а также упрощать для них доступ к административным процедурам. Исследование также указывает на необходимость более эффективно собирать и обрабатывать данные с разбивкой по полу. По данным EBG, его результаты будут использованы правительством в дальнейшем формировании федеральной «Стратегии равенства 2030» (Gleichstellungsstrategie 2030).

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