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В Швейцарии объём краудфандинга снова увеличился

Швейцарский рынок краудфандинга вновь демонстрирует рост впервые с 2021 года
Швейцарский рынок краудфандинга вновь демонстрирует рост впервые с 2021 года Keystone-SDA

В 2025 году объём краудфандинга в Швейцарии впервые после трёх лет сокращения снова увеличился. Через специализированные онлайн-платформы было привлечено 629 млн франков, что на 14% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила Люцернская высшая школа прикладных наук (Hochschule Luzern, HSLU).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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В 2021 году этот показатель достиг рекордного уровня — почти 792 млн франков. После этого объёмы последовательно снижались, а главным фактором восстановления в прошлом 2025 году, согласно исследованию «Монитор краудфандинга Швейцарии» (Crowdfunding Monitor Schweiz), стал краудлендинг — модель, при которой через онлайн-платформы выдаются кредиты. На этот сегмент пришлось сейчас более 75% всего объёма рынка.

Особенно заметно вырос объем финансирования проектов в сфере недвижимости. В сегменте Real Estate Crowdlending за отчетный период объём привлечённых средств увеличился на 38% и достиг 275 млн. Одной из важных причин такого тренда авторы указанного исследования называют ужесточение банковского регулирования. С начала 2025 года банки должны в большем объеме резервировать собственный капитал для страхования рискованных кредитов на цели реализации проектов в области недвижимости. Из-за этого классическое банковское финансирование становится дороже, а банки выдают такие кредиты осторожнее. Этой нишей и пользуются платформы краудлендинга.

Моральное удовлетворение

На это указал руководитель исследования Crowdfunding Monitor Schweiz Андреас Дитрих (Andreas Dietrich). Однако первые с 2020 года увеличились масштабы деловой активности и в таких сегментах, как Crowdsupporting и Crowddonating. В рамках модели Crowddonating социальные, благотворительные или культурные проекты финансируются за счёт пожертвований, а жертвователи ничего не получают взамен, кроме благодарности и личного морального удовлетворения. В рамах модели Crowdsupporting люди обычно поддерживают творческие, культурные или спортивные проекты и получают за это какой-то продукт или вознаграждение в иной форме.

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Совокупный объём этих двух сегментов увеличился на 30% и достиг 35 млн франков. Особенно востребованы были проекты, связанные со спортом и здоровьем. Аналитическое исследование «Монитор краудфандинга Швейцарии» с 2014 года ежегодно выпускает НИИ изучения проблем сферы финансовых услуг (Institut für Finanzdienstleistungen Zug, IFZ) в кантоне Цуг при поддержке Люцернской высшей школы прикладных наук и ряда швейцарских краудфандинговых платформ. Одна из задач мониторинга — прогнозировать развитие рынка и повышать степень прозрачности швейцарского рынка краудфандинга.

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Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

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