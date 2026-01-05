Газета 20 Minuten распрощалась с печатной версией

Созданная в 1999 году в качестве бесплатного издания для пассажиров общественного транспорта, газета теперь будет выходить только в цифровом формате. Keystone-SDA

Знаменитая бесплатная газета 20 Minuten попрощалась со своей печатной версией, выпустив специальный финальный номер. Отныне она будет выходить только в цифровом формате.

Рано утром во вторник, 24 декабря 2025 года, синие газетные боксы газеты 20 Minuten в немецкоязычной Швейцарии, франкоязычной части страны и Тичино были в последний раз заполнены свежими экземплярами. К этому событию был приурочен специальный выпуск, в котором издание, входящее в состав частного медиахолдинга TX Group, обратилось к собственной четвертьвековой истории.

Одно из центральных мест в номере заняло интервью с федеральным советником (министром) Альбертом Рёшти (Albert Rösti, Швейцарская народная партия / SVP), курирующим в правительстве сферу медиа. В интервью он вспоминает, как в 1999 году был приятно удивлён появлением «читабельной газеты, да ещё и бесплатной». Газета также сообщила, что хотя синие боксы и исчезнут с улиц швейцарских городов, как минимум два таких бокса будут сохранены в музейных коллекциях.

Изменила медиа-ландшафт

На рубеже тысячелетий 20 Minuten серьёзно изменила ландшафт швейцарского медиарынка, сделав новости бесплатными для широкой аудитории — и это за несколько лет до того, как медиакомпании смогли выйти на массового читателя посредством интернета. Во второй части прощального выпуска были опубликованы привычные для газеты материалы. Среди заголовков, например: «Порно — только с электронным удостоверением личности» и «Воры со специализацией на предметах роскоши похитили Ferrari и BMW».

Широкий выбор тем, лаконичные тексты и большое количество фотографий с самого начала определяли стиль 20 Minuten, которому газета оставалась верна вплоть до последнего выпуска. С уходом 20 Minuten в Швейцарии прекращает существование последняя бесплатная ежедневная газета, выходившая в бумажном формате. Её конкуренты появлялись и исчезали порой довольно быстро — среди них Metropol, .CH, Blick am Abend и News.

В последние годы издание, финансируемое за счёт рекламы, фиксировало устойчивое снижение рекламных доходов — отказ от бумаги стал лишь вопросом времени. Теперь газета будет существовать только в цифровом формате. Обновлённое мобильное приложение было запущено ещё осенью. В 2026 году, как говорится в сообщении редакции, последуют «дальнейшие инновации, которые пойдут на пользу нашим читателям и рекламному рынку».

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

